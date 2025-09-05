Захарова на ВЭФ выступила с предложением приглашать знаменитостей в Арктику

Tекст: Ирма Каплан

«Давайте приглашать в Арктику популярных людей для того, чтобы они открывали своей аудитории этот фантастический регион, может быть, и сами в то не веря», – приводит слова дипломата на сессии ВЭФ РИА «Новости».

X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на площадке X Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что развитие Дальнего Востока идет активно, хотя потенциал региона до сих пор не раскрыт.

Он также сообщил, что тема экономического развития Дальнего Востока

станет главной в выступлении президента Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума.