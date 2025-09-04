Аэропорт Волгограда заработал в штатном режиме

Росавиация: В аэропорту Волгограда сняты временные ограничения

Tекст: Ирма Каплан

«Аэропорт Волгограда: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

Напомним, ранее в этот вечер в аэропорту Волгограда были установлены временные ограничения на полеты, что затрагивает работу по приему и отправке самолетов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером в четверг Минобороны сообщило в Telegram-канале о ликвидации четырех беспилотников самолетного типа. Два из них были сбиты над акваторией Черного моря, еще по одному – над Белгородской и Ростовской областями.



