Аэропорт Волгограда заработал в штатном режиме
Росавиация: В аэропорту Волгограда сняты временные ограничения
Представитель Росавиации в Telegram-канале сообщил о снятии временных ограничений полетов в аэропорту Волгограда.
«Аэропорт Волгограда: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Напомним, ранее в этот вечер в аэропорту Волгограда были установлены временные ограничения на полеты, что затрагивает работу по приему и отправке самолетов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером в четверг Минобороны сообщило в Telegram-канале о ликвидации четырех беспилотников самолетного типа. Два из них были сбиты над акваторией Черного моря, еще по одному – над Белгородской и Ростовской областями.