Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.3 комментария
В Екатеринбурге открыли памятник автору «убийцы танков»
На Михайловском кладбище открыли мемориал конструктору Владимиру Сидоренко
В Екатеринбурге состоялось открытие мемориала знаменитому артиллерийскому конструктору, создателю «убийцы танков» Д-10 Владимиру Сидоренко.
Торжественная церемония открытия памятника Владимиру Сидоренко, автору легендарной танковой пушки Д-10, прошла на Михайловском кладбище в Екатеринбурге, передает ФедералПресс.
Участие в мероприятии приняли руководитель завода № 9 Николай Овчинников, депутат Владимир Смирнов, директор краеведческого музея Александр Емельянов и представители командования ЦВО.
По словам директора музея завода № 9 Кирилла Якимова, проект мемориала разрабатывался более года. Он отметил: «Еще в середине 2000-х захоронение Владимира Сидоренко нашли краеведы военно-исторического клуба «Горный щит». Могила была в плохом состоянии. Уже в наше время инициативная группа решила установить мемориал известному конструктору».
Финансирование мемориала обеспечили областной депутат Владимир Смирнов и завод № 9. Место захоронения теперь станет памятной точкой для коллектива предприятия, где сотрудники будут поддерживать порядок и ежегодно украшать цветами к Дню Победы.
Владимир Сидоренко был автором артиллерийских орудий Д-5 и Д-25, а пушку Д-10 называли «убийцей танков» за ее эффективность на полях Второй мировой войны. Конструкция орудия была настолько удачной, что стала массовой для советских и китайских танков. За свою работу Сидоренко стал лауреатом Сталинской премии.
После смерти конструктора его могила долгое время находилась в запустении, так как у него не было наследников.