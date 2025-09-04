В Екатеринбурге открыли памятник автору «убийцы танков»

На Михайловском кладбище открыли мемориал конструктору Владимиру Сидоренко

Tекст: Елизавета Шишкова

Торжественная церемония открытия памятника Владимиру Сидоренко, автору легендарной танковой пушки Д-10, прошла на Михайловском кладбище в Екатеринбурге, передает ФедералПресс.

Участие в мероприятии приняли руководитель завода № 9 Николай Овчинников, депутат Владимир Смирнов, директор краеведческого музея Александр Емельянов и представители командования ЦВО.

По словам директора музея завода № 9 Кирилла Якимова, проект мемориала разрабатывался более года. Он отметил: «Еще в середине 2000-х захоронение Владимира Сидоренко нашли краеведы военно-исторического клуба «Горный щит». Могила была в плохом состоянии. Уже в наше время инициативная группа решила установить мемориал известному конструктору».

Финансирование мемориала обеспечили областной депутат Владимир Смирнов и завод № 9. Место захоронения теперь станет памятной точкой для коллектива предприятия, где сотрудники будут поддерживать порядок и ежегодно украшать цветами к Дню Победы.

Владимир Сидоренко был автором артиллерийских орудий Д-5 и Д-25, а пушку Д-10 называли «убийцей танков» за ее эффективность на полях Второй мировой войны. Конструкция орудия была настолько удачной, что стала массовой для советских и китайских танков. За свою работу Сидоренко стал лауреатом Сталинской премии.

После смерти конструктора его могила долгое время находилась в запустении, так как у него не было наследников.