Путин поздравил «Что? Где? Когда?» с юбилеем
Путин отметил вклад игры «Что? Где? Когда?» в просвещение
Президент России отметил, что легендарная телепередача за пятьдесят лет стала символом интеллекта и традиций, сохраняя популярность у зрителей всех поколений.
Поздравление президента было опубликовано на сайте Кремля, передает ТАСС. Владимир Путин в телеграмме подчеркнул, что за минувшие пятьдесят лет «Что? Где? Когда?» прошла путь от семейной викторины до одной из самых востребованных творческих и просветительских программ российского телевидения. Президент назвал игру долгожителем отечественного эфира.
«Отрадно, что передача не стареет с годами и сегодня, как и прежде, собирает у телеэкранов людей разных возрастов, профессий, увлечений, служит благородной цели – продвижению в обществе ценностей знаний, образования и культуры», – говорится в поздравлении.
Владимир Путин отметил, что поклонники всегда ценили игру за интеллектуальные поединки, соперничество знатоков и зрителей, а также за атмосферу клуба, сохраняющуюся несмотря на изменения в формате передачи. Президент пожелал участникам и зрителям удачи и новых успехов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, среди школьников и студентов колледжей прошел финальный турнир чемпионата России по «Что? Где? Когда?», в котором приняли участие 400 человек.
Андрей Черемисинов, известный участник этой телеигры и советник генерального директора Росатома по информационным проектам, скончался.