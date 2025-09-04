Путин поздравил «Что? Где? Когда?» с юбилеем

Путин отметил вклад игры «Что? Где? Когда?» в просвещение

Tекст: Денис Тельманов

Поздравление президента было опубликовано на сайте Кремля, передает ТАСС. Владимир Путин в телеграмме подчеркнул, что за минувшие пятьдесят лет «Что? Где? Когда?» прошла путь от семейной викторины до одной из самых востребованных творческих и просветительских программ российского телевидения. Президент назвал игру долгожителем отечественного эфира.

«Отрадно, что передача не стареет с годами и сегодня, как и прежде, собирает у телеэкранов людей разных возрастов, профессий, увлечений, служит благородной цели – продвижению в обществе ценностей знаний, образования и культуры», – говорится в поздравлении.

Владимир Путин отметил, что поклонники всегда ценили игру за интеллектуальные поединки, соперничество знатоков и зрителей, а также за атмосферу клуба, сохраняющуюся несмотря на изменения в формате передачи. Президент пожелал участникам и зрителям удачи и новых успехов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, среди школьников и студентов колледжей прошел финальный турнир чемпионата России по «Что? Где? Когда?», в котором приняли участие 400 человек.

Андрей Черемисинов, известный участник этой телеигры и советник генерального директора Росатома по информационным проектам, скончался.