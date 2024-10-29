  • Новость часаВ Тбилиси начался марш грузинской оппозиции против итогов выборов
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    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отношения с Грузией как пример новой нормальности

    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

    0 комментариев
    29 октября 2024, 20:37 • Новости дня

    Умер советник гендиректора Росатома и участник «Что? Где? Когда?» Черемисинов

    Умер советник гендиректора Росатома и участник «Что? Где? Когда?» Черемисинов
    @ Максим Блинов/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скончался Андрей Черемисинов, известный участник телеигры «Что? Где? Когда?» и советник генерального директора Росатома по информационным проектам.

    Черемисинову было 55 лет, о его смерти сообщил Telegram-канал «Что? Где? Когда?».

    «Сегодня не стало Андрея Черемисинова. <…> Выражаем благодарность и соболезнования его семье и коллегам», – говорится в публикации.

    Черемисинов более семи лет представлял Росатом в игре «Что? Где? Когда?». За это время он не только защищал интересы знатоков, но и активно участвовал в разрешении сложных игровых ситуаций. Кроме того, он вручал приз «Хрустальный атом», который стал символом признания заслуг и выделения лучших знатоков.

    В понедельник пресс-служба Федерации фигурного катания России сообщила о смерти Валерия Мешкова, известного фигуриста и четырехкратного чемпиона СССР. Ему было 79 лет.

    29 октября 2024, 04:32 • Новости дня
    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей

    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей за блокировку каналов

    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей
    @ ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский суд назначил Google штраф в 2 ундециллиона (число с 36-ю нулями) рублей за блокировку телеканалов на YouTube, сумма штрафа ежедневно увеличивается до погашения неустойки.

    Российский суд назначил Google штраф в 2 ундециллиона рублей за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, сообщает РБК.

    Видеохостинг, принадлежащий Google, не восстановил аккаунты таких телеканалов, как «Звезда», Первый канал, ВГТРК, НТВ и другие. В ответ на это суд обязал Google восстановить доступ к каналам, иначе взыскать неустойку.

    По словам источника, сумма штрафа будет ежедневно увеличиваться, пока решение суда не исполнено.

    В случае невыполнения требований в течение девяти месяцев с момента вступления в силу, штраф составит 100 тыс. рублей за каждый день. Сумма удваивается каждую неделю до исполнения требований.

    Блокировка аккаунтов началась в марте 2022 года, когда Google приостановил работу каналов, таких как Первый канал, «Россия-1», RT и других. Причиной стало государственное финансирование и публикация ими материалов об СВО на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы постановил, что компания Google LLC должна выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

    При этом американская корпорация Google инициировала судебные процессы в США и Британии, чтобы предотвратить исполнение российских судебных решений за рубежом.

    Эксперт Владимир Зыков заявил, что одной из причин продолжения работы компании Google на территории России может быть сбор персональных данных российских пользователей.

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    29 октября 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    Путин: Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат
    @ Екатерина Христова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости роста доходов россиян выше уровня инфляции, чтобы обеспечить экономику высоких заработных плат и модернизацию предприятий.

    На съезде Федерации независимых профсоюзов Путин отметил важность формирования экономики с высокими зарплатами, сообщает Telegram-канал Кремля. По его словам, это необходимо для повышения эффективности производства и модернизации на современной технологической базе. Путин выразил уверенность, что профсоюзы поддержат эту позицию.

    «Повторю: российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности самого производства, к модернизации предприятий и компаний, глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест. Уверен, профсоюзы разделяют эту точку зрения», – сказал он.

    Президент подчеркнул, что положение работников на рынке труда должно улучшаться, включая условия работы и уровень доходов. Он особо отметил, что заработная плата должна расти опережающими темпами, превышая уровень роста цен.

    Кроме того, Путин указал на значительный рост реальной заработной платы в России. В июле текущего года она увеличилась на 8,1% по сравнению с показателями прошлого года. Федерации независимых профсоюзов поручено внимательно следить за динамикой заработных плат и общим состоянием на рынке труда.

    Ранее Путин призвал выравнивать зарплаты медработников в различных регионах.

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    29 октября 2024, 19:15 • Видео
    Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

    Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    29 октября 2024, 10:35 • Новости дня
    Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне

    Кадыров: Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне

    Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Чечне загорелась крыша пустующего здания, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

    В своем Telegram-канале он сообщил об атаке беспилотника на Российский университет спецназа, который расположен в Гудермесе.

    По его словам, инцидент произошел в 6.30 утра. В результате атаки загорелась крыша одного из пустующих зданий на территории университета.

    Кадыров подчеркнул, что на месте происшествия не было пострадавших и жертв. Он отметил, что пожар был оперативно локализован и потушен.

    Глава Чечни добавил, что инцидент не повлиял на работу образовательного учреждения и не нанес значительного ущерба.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, в зоне проведения СВО на Украине находится ряд чеченских подразделений. В частности, в зону проведения спецоперации за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов. По словам Кадырова, в августе на передовой находились свыше 7 тыс. чеченских бойцов.

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    29 октября 2024, 08:39 • Новости дня
    ФСБ показала кадры предотвращения вторжения диверсантов в Брянскую область
    ФСБ показала кадры предотвращения вторжения диверсантов в Брянскую область
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ продемонстрировала видео, где запечатлено пресечение попытки вторжения диверсантов в Брянскую область с оружием и канадскими флагами.

    В видеоматериалах запечатлены оружие, боеприпасы и снаряжение, изъятые у диверсантов, передает РИА «Новости».

    Особое внимание в ведомстве обращают на наличие двух флагов Канады среди захваченных предметов.

    На кадрах также видны тела убитых боевиков, что подтверждает успешность операции по пресечению их вторжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, а ликвидированные диверсанты несли с собой иностранное оружие и экипировку.

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    29 октября 2024, 14:40 • Новости дня
    Рожин: Освобождение Торского откроет армии России путь к Красному Лиману

    Военный аналитик Рожин: Торское откроет армии России путь к Красному Лиману и Славянску

    Рожин: Освобождение Торского откроет армии России путь к Красному Лиману
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Село Торское является воротами к Красному Лиману, городу, который может открыть для России перспективы взятия Славянска или Купянска. Противник это осознает, поэтому будет перебрасывать на его оборону дополнительные подразделения, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее российские войска продвинулись к северной окраине Тернов и зашли в Торское.

    «В настоящее время более реалистичной целью для освобождения выглядят Терны. Населенный пункт примыкает к реке. То есть украинские войска поддерживают логистическую связь с этим селом лишь благодаря контролю над Торским. Соответственно, одновременное давление на обе точки вынудит ВСУ сосредоточить усилия лишь на одной из них», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    «При сохранении текущих тенденций на фронте противник, скорее всего, пожертвует именно Тернами. Поэтапное окружение села с нашей стороны создаст для угрозу полного логистического разрыва с ним. Удерживать его в таких условиях попросту нет смысла. Рано или поздно наши оппоненты примут решение оставить деревню», – отмечает он.

    «С Торским ситуация сложнее. Противник намерен за него сражаться, так как речь идет о своеобразных «воротах», способных открыть России возможности продвижения к Красному Лиману. Очевидно, что ВСУ будут стягивать сюда резервы. Численность присланных бригад, а также их оснащение во многом предопределит скорость освобождения села», – акцентирует эксперт.

    «Если добиться контроля над Тернами у наших военных получится, скорее всего, примерно до конца осени, то с Торским так не удастся. Однако в стратегическом плане общий ход развития событий на фронте играет в нашу пользу. Пытаясь своевременно реагировать на угрозы потери села, противник будет перебрасывать сюда подразделения с близлежащих направлений», – рассуждает собеседник.

    «Соответственно, другие участки фронта начнут ослабевать, что подарит Российской армии возможность развить уже достигнутые успехи даже вдали от Торского и Терн. Схожие процессы мы уже наблюдали под Угледаром. Украинские войска не могут адаптироваться под набранный темп наступления России», – отмечает он.

    «При этом важно понимать, что основной целью наших военных все же является именно Торское. В перспективе его освобождение откроет нам путь к Красному Лиману, потеря которого значительно ухудшит положение ВСУ. Оттуда мы сможем выйти к Славянску или Купянску, городам, имеющим неоценимое стратегической значение для обеих сторон», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска продвинулись к северной окраине Тернов и зашли в Торское. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «За оба оккупированных населенных пункта начались освободительные бои», – уточнил он. По его словам, на данном участке фронта уже наращивается количество артиллерийских ударов, в том числе и по Ямполовке.

    Между тем продолжается освобождение ДНР. Во вторник в Минобороны сообщили, что группировки войск «Центр» сумели полностью взять под контроль Селидово. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия для ВСУ от потери данного города. Кроме того, накануне были взяты Горняк и Доброволье.

    По прогнозам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, полное освобождение республики стоит ожидать уже в ближайшие месяцы. «Это я знаю точно, и я это вижу, чувствую по линии фронта», – отметил он.

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    29 октября 2024, 06:27 • Новости дня
    Пантера из цирка в Ангарске напала на ребенка во время фотосессии

    Пантера из передвижного цирка в Ангарске напала на трехлетнего мальчика

    Пантера из цирка в Ангарске напала на ребенка во время фотосессии
    @ t.me/sledcom38

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ангарске Иркутской области пантера из передвижного цирка напала на трехлетнего мальчика во время фотосессии, после чего ребенок был доставлен в больницу с травмами.

    Как передает РИА «Новости», в Ангарске Иркутской области пантера напала на трехлетнего мальчика во время фотосъемки в передвижном цирке. Отец мальчика привел своего сына на шоу с целью сделать фотографии с экзотическим животным.

    Во время фотосессии пантера внезапно набросилась на ребенка, травмировав его. Мальчик был срочно доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями. В каком состоянии находится ребенок, на данный момент не уточняется.

    Следственный комитет России по Иркутской области сообщил, что по данному инциденту начата проверка. В настоящее время также ведется проверка прокуратурой, чтобы выяснить все обстоятельства нападения и ответственность цирка за произошедшее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор парка «Тайган» Олег Зубков сообщил, что львов, напавших на сотрудницу, не усыпят, несмотря на трагический инцидент, в котором погибла Леокадия Перевалова.

    В дачном доме рядом с поселком Лучегорск в Приморском крае медведь напал на двоих мужчин, оба скончались. А жительница поселка Нижнеангарск в Бурятии погибла от нападения медведя во время рыбалки на берегу реки Душкачанка.

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    28 октября 2024, 23:49 • Новости дня
    Умер четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Мешков

    Четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков скончался

    Умер четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Мешков
    @ Дмитрий Донской/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Валерий Мешков, известный фигурист и четырехкратный чемпион СССР, скончался на 80-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.

    Как передает ТАСС, Валерий Мешков, четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию, скончался на 80-м году жизни. Федерация фигурного катания на коньках России подтвердила эту информацию, однако причины смерти не уточнила.

    Мешков завоевывал чемпионские титулы СССР в 1961, 1962, 1964 и 1966 годах. Он также дважды становился победителем первенства СССР среди юниоров. На международной арене Мешков представлял страну на пяти чемпионатах мира и четырех чемпионатах Европы.

    Особо впечатляющим было его участие на IX Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке, где он стал первым фигуристом из СССР, отправленным на Олимпиаду. Однако он не смог выступить из-за полученной травмы во время тренировки, что привело к решению тренера Татьяны Толмачевой о его неучастии.

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    29 октября 2024, 05:40 • Новости дня
    В Красноярске причиной гибели детей назвали средство от насекомых

    В Красноярске инсектицидное средство назвали причиной гибели четырех детей

    Tекст: Денис Тельманов

    В поселке Красная Сопка под Красноярском причиной отравления детей стало средство от насекомых, обнаруженное на посуде в доме семьи, считают следователи.

    В поселке Красная Сопка под Красноярском в результате отравления погибли четверо детей, передает ТАСС. Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщает, что приоритетной версией отравления является попадание в организм компонентов инсектицидного средства.

    Специалисты обнаружили инсектицидное средство на поверхности посуды в доме, где проживала семья. Результаты экспертизы подтвердили, что содержимое баллонов с дихлофосом, изъятых в поселке и на заводе-производителе в Новосибирске, соответствует заявленным характеристикам.

    Дети в возрасте от 6 до 13 лет скончались в течение нескольких дней после отравления. Умышленные версии следствие отклонило, но продолжает изучать обстоятельства с целью окончательного выяснения причин трагедии. Судебные экспертизы продолжаются, чтобы определить точное происхождение токсичного вещества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из магазинов в поселке Красная Сопка Красноярского края изъяли дихлофос и другие инсектициды для проведения экспертиз после гибели четырех детей от отравления.

    Отец погибших детей сообщил о проблемах с вентиляцией и распылении дихлофоса в доме, где проживала его семья.

    Похороны детей организовали и оплатили местные власти.

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    29 октября 2024, 00:05 • Новости дня
    На стройке на северо-западе Москвы загорелись 12 бытовок

    МЧС сообщило о пожаре на стройке в Москве, охватившем 12 двухэтажных бытовок

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на стройплощадке на Волоколамском шоссе произошло возгорание 12 строительных бытовок, расположенных в два этажа и занимавших полквартала.

    Пожар на стройке в Москве на северо-западе города охватил 12 бытовок, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Волоколамском шоссе, где бытовки расположены в два этажа и занимают полквартала. Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.

    По информации от оперативных служб, огонь быстро распространяется, что вызывает опасения за окружающие объекты и здания. На месте работают пожарные бригады, принимая меры для тушения и предотвращения возможного расширения зоны возгорания.

    Сообщается, что пожарные видят в очаге возгорания до 30 газовых баллонов. Кроме того, с загоревшейся территории были вынесены 10 газовых и 3 кислородных баллона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на Садовой-Спасской улице ограничили движение из-за пожара на крыше высотки.

    Во 2-м Сетуньском проезде на западе Москвы вспыхнул пожар в квартире на втором этаже 24-этажного дома, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

    В московском ресторане Savva на первом этаже гостиницы «Метрополь» произошло задымление, однако спасатели не выявили признаков возгорания, а задымление было из-за горящего деревянного обрешетника на втором этаже.


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    29 октября 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин: Средняя продолжительность жизни россиян должна превысить 80 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на повышение средней продолжительности жизни россиян до 80 лет, отметив необходимость сокращения разницы в этом показателе между мужчинами и женщинами, а также между регионами.

    «Одна из главных целей на предстоящие годы – повышение продолжительности жизни», – заявил президент на конгрессе «Национальное здравоохранение», передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность сокращения дифференциации в показателях продолжительности жизни между регионами и уменьшения разрыва между мужчинами и женщинами. «Хорошо известно и то, что продолжительность жизни мужчин у нас пока ниже, чем женщин. Нужно последовательно решать эти проблемы», – указал Путин.

    Глава государства отметил, что в целом средняя продолжительность жизни должна достичь 78 лет, а в дальнейшем следует стремиться к уровню 80 лет и выше.

    Ранее Путин заявил о необходимости повышать продолжительность жизни россиян и укреплять здоровье населения, а также пообещал вложить более 1 трлн рублей в здравоохранение за шесть лет.

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    29 октября 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин: Люди в России должны становиться намного более здоровыми

    Путин обозначил цели национальных проектов в сфере здравоохранения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо повышать продолжительность жизни россиян, укреплять здоровье населения и увеличивать продолжительность активной жизни граждан, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии III Национального конгресса «Национальное здравоохранение 2024».

    «При этом особо выделю ключевые задачи новых национальных проектов, о которых только что сказал. Первое. Опережающим образом должна расти продолжительность жизни в тех регионах и в тех группах населения, где она отстает от средней по стране. Нам, как уже сказал, нужно добиваться снижения такой дифференциации», – приводит Telegram-канал Кремля слова Путина.

    Президент подчеркнул, что здоровье россиян должно улучшаться за счет здорового образа жизни, правильного питания и своевременной профилактики заболеваний. «Люди в России должны становиться намного более здоровыми, меньше и реже болеть», – заявил он в своей речи.

    Кроме этого, важным моментом является повышение продолжительности деятельной и достойной жизни, когда даже в преклонном возрасте у человека остаются внутренние ресурсы и желание продолжать трудовую деятельность, подчеркнул Путин.

    «И третье, крайне важное замечание – должна расти продолжительность именно деятельной, достойной жизни. Когда у человека, несмотря на солидный возраст, есть внутренние возможности и, самое главное, желание продолжать трудиться <…>. Мы договорились, что тема семьи должна пронизывать все наши национальные проекты», – сказал он.

    Ранее президент Путин заявил, что главным приоритетом развития страны является сбережение народа и благополучие семей.

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    29 октября 2024, 11:55 • Новости дня
    ФСБ сообщила о находке взрывчатки Semtex у наемников в Брянской области

    Tекст: Александра Юдина

    В результате операции на границе в Брянской области обнаружены взрывчатые вещества Semtex, которые находились у ликвидированных наемников, сообщили в ФСБ.

    Отмечается, что в снаряжении иностранных военных находилось значительное количество пластичной взрывчатки, передает RT.

    По данным ФСБ, наемники имели при себе взрывчатые вещества марки Semtex PE4/PW4. Упаковка содержала маркировку производителя Explosia A.S, который располагается в чешском городе Семтин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, а ликвидированные диверсанты несли с собой иностранное оружие и экипировку. ФСБ показала кадры предотвращения вторжения диверсантов в Брянскую область.

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    29 октября 2024, 02:54 • Новости дня
    Стало известно о месте реабилитации выжившего в Охотском море Михаила Пичугина

    Михаилу Пичугину, выжившему в Охотском море, предложили реабилитацию в Улан-Удэ

    Tекст: Денис Тельманов

    Михаил Пичугин, выживший в трагедии на Охотском море, пройдет реабилитацию в Улан-Удэ после лечения в Магаданской областной больнице, куда его доставило рыболовецкое судно после случайного спасения.

    Михаил Пичугов, который выжил в трагедии в Охотском море, отправится на реабилитацию в Улан-Удэ после лечения в Магаданской областной больнице, сообщает ТАСС. Заместитель председателя правительства Республики Бурятия, министр здравоохранения Евгения Лудупова подчеркнула, что правительство региона возьмет на себя транспортные расходы.

    «Сейчас он прибудет в Улан-Удэ, где мы будем предлагать ему необходимую реабилитацию. Сегодня правительство Республики Бурятия будет компенсировать затраты на дорогу, транспортные расходы», – сообщила Лудупова в видео на канале министра здравоохранения Магаданской области Александра Витько.

    Ситуация с Пичугиным под постоянным контролем властей, медики Магаданской области и Бурятии активно сотрудничают. Пичугин был выписан из больницы в Магадане, его состояние стабильное.

    Напомним, что Пичугин вместе с братом и племянником начали путешествие от Сахалина до Шантарских островов, но связь с ними оборвалась. 14 октября лодка была найдена около села Усть-Хайрюзово. К сожалению, два человека погибли, выживший Михаил был спасен рыболовецким судном и доставлен в Магадан. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Пичугин дрейфовал два месяца в Охотском море, пытаясь пересечь 150 км от Шантарских островов до Сахалина на надувной лодке «Байкат 470», которая не предназначена для плавания более чем на 5 км от берега.

    Пичугин рассказал, что выжил благодаря дождевой воде и спальному мешку с верблюжьей шерстью, отмечая, что «с Божьей помощью» ему удалось продержаться в экстремальных условиях.

    Сергея и Илью Пичугиных, умерших в ходе плавания, похоронят в разных городах: Сергей будет похоронен в Улан-Удэ, а его сын Илья – в Красноярске.

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    29 октября 2024, 07:25 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила семь украинских дронов

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила семь украинских дронов

    Tекст: Александра Юдина

    За ночь силы ПВО России успешно нейтрализовали семь украинских беспилотников, которые пытались атаковать объекты на территории страны, включая два аппарата в Белгородской области и один над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что два беспилотника были сбиты над Белгородской областью, еще два – над Брянской областью. В Курской области также были нейтрализованы два аппарата, а седьмой беспилотник был сбит над акваторией Черного моря.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, российские военные за сутки уничтожили 64 украинских беспилотника над шестью регионами.

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    29 октября 2024, 03:37 • Новости дня
    Экс-лидер «Тараканов» не смог обжаловать статус иноагента

    Экс-лидер группы «Тараканов» Дмитрий Спирин не смог обжаловать решение суда о статусе иноагента

    Tекст: Денис Тельманов

    Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Дмитрия Спирина о признании незаконным его статуса иностранного агента, что позволяет подать апелляцию в установленный срок.

    Замоскворецкий суд Москвы отказал бывшему лидеру панк-группы «Тараканы» Дмитрию Спирину в удовлетворении административного иска о признании статуса иностранного агента незаконным. Как сообщает ТАСС, Спирин требовал признать решение Министерства юстиции РФ незаконным и отменить его, а также обязать устранить нарушение его прав.

    Суд постановил отказать в удовлетворении иска, однако решение еще не вступило в силу. Спирин имеет возможность обжаловать его в апелляционном порядке в установленный срок.

    Статус иностранного агента накладывает определенные ограничения на деятельность лица, и его оспаривание может занять длительное время в судебных инстанциях. Это решение суда является значимым этапом в борьбе Спирина за свои права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший вокалист группы «Тараканы» Дмитрий Спирин и экс-телеведущая Фарида Курбангалеева попали в список иностранных агентов.

    Также включенный в список иноагентов депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский объявил, что сложит полномочия в Заксобрании Петербурга, но продолжит оспаривать решение Минюста в суде.

    При этом ранее блогеру Юрию Дудю, признанному иноагентом, было отказано в рассмотрении жалобы на ненадлежащее уведомление о присвоении статуса иностранного агента Верховным судом России.

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