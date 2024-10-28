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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

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    28 октября 2024, 23:49 • Новости дня

    Умер четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Мешков

    Четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков скончался

    Tекст: Денис Тельманов

    Валерий Мешков, известный фигурист и четырехкратный чемпион СССР, скончался на 80-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.

    Как передает ТАСС, Валерий Мешков, четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию, скончался на 80-м году жизни. Федерация фигурного катания на коньках России подтвердила эту информацию, однако причины смерти не уточнила.

    Мешков завоевывал чемпионские титулы СССР в 1961, 1962, 1964 и 1966 годах. Он также дважды становился победителем первенства СССР среди юниоров. На международной арене Мешков представлял страну на пяти чемпионатах мира и четырех чемпионатах Европы.

    Особо впечатляющим было его участие на IX Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке, где он стал первым фигуристом из СССР, отправленным на Олимпиаду. Однако он не смог выступить из-за полученной травмы во время тренировки, что привело к решению тренера Татьяны Толмачевой о его неучастии.

    27 октября 2024, 12:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Центр» освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Кроме того, поражены живая сила и техника пяти украинских бригад в районах Сухой Балки, Розовки, Дзержинска, Дружбы, Вишневого и Зари ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Также российские бойцы отразили 11 контратак формирований 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии.

    В боях с Центральной группировкой ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, танк, два БТР Viking, БМП, четыре автомобиля, два орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б», четыре гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Северная группировка на Харьковском направлении поразила формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 113-й и 116-й бригад теробороны в районах Мелового, Волчанска и Терновой Харьковской области.

    Украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

    Бойцы группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в районах Петропавловки, Новоосинова, Берестового, Песчаного, Колесниковки, Загрызова Харьковской области, Надии, Новоегоровки ЛНР, Тернов ДНР и Серебрянского лесничества.

    Кроме того, они отразили четыре контратаки штурмовых групп 28-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, БТР М113, три пикапа, гаубицы М114 и М198, гаубица Д-30 и орудие М119. Уничтожены станция РЭБ «Мандат М» и склад боеприпасов.

    Южная группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника. Поражены формирования 58-й мотопехотной, 3-й, 5-й танковых, 143-й пехотной, 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечено, Белая Гора, Успеновка, Зализнянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка ДНР. Кроме того, бойцы группировки «Юг» отразили контратаку подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ.

    Украинская армия потеряла до 720 военнослужащих, БТР М113, 11 автомобилей, две М777 и гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», установку «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30. Также уничтожены станция РЭБ «Анклав-Н», тактический радиолокационный комплекс «ieMHR» и три полевых склада боеприпасов.

    Военнослужащие Восточной группировки улучшили положение по переднему краю, поразили формирования 21-й бригады нацгвардии и 48-го штурмового батальона теробороны в районах Макаровки и Октября ДНР, а также отразили контратаку украинских штурмовиков 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк, БТР М113, две бронемашины, семь автомобилей, гаубицу М777, два орудия Д-20 и две станции РЭБ «Анклав-Н», уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику пяти украинских бригад в районах Жеребянок, Новоданиловки Запорожской области, Антоновки, Токаревки и Львова Херсонской области. Потери противника составили свыше 80 военнослужащих, два автомобиля и два 152-мм орудия Д-20. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

    Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили склады боеприпасов и горючего, а также поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения дронов, пункты временной дислокации, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 134 районах.

    ПВО сбила три снаряда HIMARS, авиабомбу Hammer, переделанную для стрельбы по наземным целям ракету С-200 и 172 БПЛА.

    Всего с начала СВО уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 565 беспилотников, 584 ЗРК, 18 887 танков и других бронемашин, 1480 РСЗО, 16 837 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 654 единицы спецтехники.

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    27 октября 2024, 13:05 • Новости дня
    Единственную женщину-инспектора ДПС Москвы обвинили в вымогательстве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Единственная женщина-инспектор ДПС в Москве Мария Колпак задержана по обвинению в вымогательстве и превышении должностных полномочий с применением насилия.

    В материалах дела указано, что вместе с Колпак был задержан и ее предполагаемый сообщник, передает ТАСС. Перовский суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Колпак запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также покидать свое жилье. В суде она не возражала против этой меры.

    Мария Колпак, героиня многих публикаций о работе в полиции, пришла на службу в ОМВД России по Красносельскому району в 2019 году после окончания автошколы. Позже она перевелась в ДПС, где работала до недавнего времени.

    Ранее инспекторов ДПС в Орле задержали по подозрению в хищении более 2,6 млн рублей у нетрезвого водителя. В прошлом году главу отдела ГИБДД в Петербурге задержали за взятки в виде поездок на такси.

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    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    27 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Украинская группировка в Кураховке оказалась в полуокружении
    Украинская группировка в Кураховке оказалась в полуокружении
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка украинских войск в поселке Кураховка на Красноармейском направлении оказалась в полукольце, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах подчеркнули, что для противника сложилась неблагоприятная ситуация, так как вокруг поселка сформировалось полукольцо, передает ТАСС.

    Напомним, украинские войска оставили большую часть своих позиций в Горняке на Красноармейском направлении в ДНР после значительных потерь как в черте города, так и при попытке покинуть его. Ранее также сообщалось, что российские военнослужащие ворвались на горящем танке в Селидово в ДНР, взяв под контроль 80% территории города. Кроме того, трое российских военнослужащих продвинулись на три километра вглубь тылов ВСУ у Часова Яра, что позволило российским войскам продвинуться за канал Северский Донец.

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    27 октября 2024, 11:28 • Новости дня
    В Крыму определен самый сильный человек России

    Омский богатырь Скосырский стал сильнейшим человеком России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Богатырь из Омска Дмитрий Скосырский одержал победу во всероссийском турнире в Евпатории и стал «Сильнейшим человеком России 2024 года», сообщили в Международном богатырском движении «Сильнейшая нация мира».

    В соревнованиях участвовали одиннадцать атлетов из различных регионов России, включая Омск, Липецкую область, Крым и другие, передает РИА «Новости». Участники состязались в четырех упражнениях и эстафете. Среди них: подъем богатырского бревна весом 150 кг над головой, перенос коромысла весом 400 кг и «чемоданов» по 150 кг, буксировка автокрана весом 22 тонны.

    Президент Международного богатырского движения Михаил Паллер отметил особую борьбу между Скосырским и Александром Клоковым в финале. Они перебрасывали каменный шар весом 180 кг через планку высотой 125 см.

    Кроме того, в рамках турнира крымские спортсмены Джамшид Исматиллаев и Дмитрий Алексеев установили рекорд по буксировке узкоколейного трамвая весом более 20 тонн. Рекорд внесли в Реестр рекордов богатырского движения и Книгу рекордов России.

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    27 октября 2024, 23:04 • Новости дня
    Михалков в Сербии обвинил Запад в обмане украинцев

    Михалков заявил в Сербии о манипуляциях Запада с молодежью Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Режиссер Никита Михалков в Белграде обвинил Запад в обмане украинской молодежи и создании антироссийских настроений, отмечая, что это повлияло на два поколения.

    Народный артист России Никита Михалков, выступая в Сербии, обвинил Запад в обмане двух поколений украинской молодежи. Как сообщает РИА «Новости», Михалков заявил, что англосаксонский мир работал с детьми и школами на Украине, создавая антироссийское настроение.

    «Мы продолжали ощущать себя «старшим братом», думая, что все будет хорошо. Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы – это один народ», – отметил он на пресс-конференции в Белграде.

    Михалков также высказался о специальной военной операции (СВО) России на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года. По его словам, Россия сделала «жестокий и очень опасный шаг», чтобы предотвратить войну на своей территории через две недели. Он сообщил, что видел документы, подтверждающие это.

    В минувшие выходные в Белграде прошли гастроли театра «Мастерская «12». На премьерном показе в Национальном театре Сербии присутствовали министр культуры Сербии и другие высокопоставленные гости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее режиссер Михалков высказывался, что специальная военная операция на Украине помогла россиянам понять необходимость ставить интересы своей страны выше всех остальных. Он также заявлял, что деятели культуры, покинувшие Россию в 2022 году, безразличны к судьбе мирных жителей Донбасса, которые подвергались бомбардировкам восемь лет.

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    27 октября 2024, 17:05 • Новости дня
    В Забайкалье из исправительного центра сбежали четверо осужденных

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Забайкальском крае произошел побег четверых заключенных из исправительного центра в Нерчинске, это второй случай за двое суток после побега из липецкой колонии, пишут СМИ.

    Побег был совершен заключенными, которые не явились на обязательные работы, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно новости». В связи с этим инцидентом начаты поисковые мероприятия для обнаружения и задержания беглецов. На данный момент неизвестно, как именно заключенные смогли скрыться из исправительного центра.

    Исправительные центры появились как альтернатива лишению свободы, и принудительные работы стали одним из видов наказаний, включенным в Уголовный кодекс. Они предоставляют возможность осужденным трудиться в местах, расположенных за пределами колонии.

    Ранее шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области. Эксперт Фонда национальной и международной безопасности Олег Хлобустов заявил, что к истории побега из липецкой колонии № 2 осталось много вопросов, включая действия караула, который не мог не заметить «земельные работы» на территории исправительного учреждения. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о халатности сотрудников колонии в Липецке.

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    28 октября 2024, 20:51 • Новости дня
    СМИ: Перебежчики из КНДР в Южную Корею собрались на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, проживающих в Южной Корее, намерена отправиться на Украину для участия в конфликте на стороне ВСУ, пишет South China Morning Post.

    По данным South China Morning Post, они намерены осуществлять психологическую войну против своих бывших сослуживцев из КНДР, которые якобы могут быть развернуты в России, передает РИА «Новости». Группа состоит преимущественно из бывших солдат с семи-десятилетним военным опытом. Эти люди рассчитывают использовать свои знания о вооруженных силах КНДР для подрыва и деморализации северокорейских солдат.

    «Мы готовы отправиться туда, куда необходимо, чтобы работать в качестве агентов психологической войны – посредством громкоговорителей, распространения листовок и даже в качестве переводчиков», – заявил один из перебежчиков, слова которого приводит издание.

    Ранее первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    27 октября 2024, 14:09 • Новости дня
    Российская армия отбила восемь контратак ВСУ в Курской области
    Российская армия отбила восемь контратак ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России продолжают отражать попытки вторжения украинских военных на территорию Курской области: за прошедшие сутки потери ВСУ составили более 250 человек, уничтожены единицы бронетехники, включая американский Stryker, сообщило Минобороны.

    В ходе боевых действий подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду украинских механизированных и десантно-штурмовых бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин и других, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Восьми контратакам противника в этих направлениях было успешно оказано сопротивление. Потери ВСУ составили до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожен бронетранспортер Stryker производства США. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен российским силам.

    В дополнение к этому армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники украинских бригад в различных населенных пунктах, включая Александрию, Викторовку и Гоголевку. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали резервы ВСУ в Сумской области.

    За последние сутки ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, две единицы бронетехники и другое оружие, включая миномет. С начала боевых действий на Курском направлении противник понес значительные потери в личном составе и технике, включая танки, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия.

    Напомним, российские военные из группировки войск «Север» применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ, замаскированной в лесополосе в Курской области. Подразделения группировки «Север» ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив до 30 украинских военнослужащих и пять бронемашин, семь боевиков сдались в плен.

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    28 октября 2024, 18:20 • Новости дня
    Умерла мать Гайдара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мать российского экономиста и политика Егора Гайдара Ариадна Бажова-Гайдар скончалась на сотом году жизни в Москве.

    Ариадна Павловна Бажова-Гайдар умерла 28 октября в возрасте 99 лет, передает ТАСС. Сообщение о ее кончине появилось в Telegram-канале фонда Гайдара, где с глубоким сожалением отметили ее уход из жизни.

    Бажова-Гайдар была дочерью известного писателя Павла Бажова, который прославился своими уральскими сказами. Ее супруг, Тимур Гайдар, сын известного писателя Аркадия Гайдара, также был писателем и журналистом. Их сын, Егор Гайдар, стал известным экономистом и политиком. Он около полугода в 1992 году исполнял обязанности главы правительства, был одним из авторов «Беловежских соглашений», идеологом приватизации и либерализации цен.

    Доктор исторических наук Бажова-Гайдар посвятила жизнь научной деятельности. Она работала в академических исторических журналах, писала статьи, посвященные российским дипломатам и ученым.

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    28 октября 2024, 21:08 • Новости дня
    Российский десантник сбил украинский дрон броском автомата
    Российский десантник сбил украинский дрон броском автомата
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время атаки двух украинских FPV-дронов на БМП-3 с российскими десантниками один из военнослужащих сбил дрон метким броском автомата.

    Два украинских FPV-дрона атаковали российскую БМП-3, на которой находились десантники, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа». Первоначально бойцы пытались сбить беспилотники, открыв по ним огонь из стрелкового оружия, однако успеха это не принесло.

    Тогда один из десантников решил применить нестандартный подход – он метнул в дрон автомат и сбил его. После этого удалось ликвидировать и второй беспилотник.

    Ранее появилось видео, как боец Вооруженных сил России сбил украинский беспилотник с помощью вещмешка, чтобы спасти себя и товарищей. Дружинник из Курска в приграничном районе сбил вражеский дрон с использованием охотничьего ружья, а другой боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

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    28 октября 2024, 17:56 • Новости дня
    Британия ввела новые санкции против российских организаций

    Британия ввела санкции против АСП, АНО «Диалог» и группы компаний «Структура»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия добавила в санкционный список Агентство социального проектирования (АСП), АНО «Диалог» и группу компаний «Структура», а также их руководителей, следует из данных с сайта правительства Соединенного Королевства.

    Ограничения также коснулись нескольких ключевых лиц: директора АСП и «Структуры» Ильи Гамбашидзе, программного директора АСП Андрея Перлы и генерального директора «Структуры» Николая Тупикина, передает ТАСС. Санкции предполагают запрет на въезд в Британию и заморозку их активов в случае обнаружения.

    Ранее британская сторона объявила о введении санкций в отношении войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России. Также сообщалось, что «Большая семерка» (G7) намерена увеличить санкционное давление на российскую нефть и усилить контроль за потолком цен, чтобы ограничить доходы России от продажи энергоносителей. Кроме того, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон намерен усилить санкции против России и третьих стран за поставку материалов для вооруженных сил на следующей неделе.

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    27 октября 2024, 16:21 • Новости дня
    Иностранцев в Петербурге лишили гражданства России за отказ от воинского учета

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге более десяти иностранцев лишили российского гражданства за отсутствие на воинском учете в течение двух недель после получения гражданства, сообщили в главке МВД по региону.

    «По решению полиции более десяти иностранцев лишены гражданства. Такое решение – результат неисполнения обязанности по постановке на воинский учет», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Среди тех, кто лишился российских паспортов, есть уроженцы не только государств ближнего зарубежья, но и других стран. Все они проигнорировали требование встать на первоначальный воинский учет в течение двух недель с момента получения российского гражданства.

    В ведомстве подчеркнули, что теперь указанным гражданам предстоит определиться со своим правовым статусом либо покинуть страну.

    Ранее в Хабаровском крае лишили российского гражданства троих мигрантов из Таджикистана из-за нарушений по постановке на воинский учет. В Москве лишили гражданства двоих мужчин, не вставших на воинский учет, что привело к изъятию паспортов и уведомлению о необходимости покинуть страну.

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    27 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    В ДТП с автобусом в центре Петербурга пострадали десять человек

    Губернатор Беглов сообщил о десяти пострадавших в ДТП в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге на площади Восстания произошло ДТП с участием нескольких машин и автобуса, в результате которого пострадало 10 человек, включая троих детей, сообщил губернатор города Александр Беглов.

    По данным Беглова, на место происшествия в течение четырех минут прибыли семь бригад скорой помощи, передает РИА «Новости».

    Среди пострадавших – трое детей: двое из них были доставлены в детскую городскую больницу им. Раухфуса для обследования и впоследствии выписаны домой, поскольку в стационарном лечении они не нуждаются. Одному ребенку с ушибом ноги помощь была оказана на месте.

    Среди взрослых пострадали семь человек, в состоянии средней тяжести они были доставлены в больницы.

    Ранее в Астраханской области произошло ДТП с вахтовым автобусом, в результате которого погибли три человека и еще 17 получили травмы. В Шилкинском районе Забайкалья в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек, а в Кстовском округе Нижегородской области в аварии с рейсовым автобусом пострадали восемь человек.

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    27 октября 2024, 11:37 • Новости дня
    Умер знаменитый толстый кот Крошик из Перми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кот Крошик из Перми, известный своей пухлостью, скончался после резкого ухудшения состояния, вызванного множественными разрастаниями в селезенке и метастазами.

    Как сообщает группа памяти Крошика в соцсети «ВКонтакте», кот умер ночью 27 октября, передает Ura.Ru. В своем сообщении группа отметила, что животное резко почувствовало себя плохо и уже через полчаса находилось в кислородной камере. Однако, несмотря на оперативную реакцию со стороны медиков, состояние Крошика продолжало ухудшаться.

    «Мы действовали моментально – через полчаса Крошик уже был в кислородной камере. Постепенно его состояние стало ухудшаться. И даже реанимационные действия врачей не смогли ему помочь», – говорится в публикации.

    По предварительным заключениям врачей, у кота были выявлены множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах, передает группа. В ближайшие дни тело Крошика будет отправлено на экспертизу, чтобы установить точную причину его гибели. Руководитель приюта «Матроскин» Галя Море сообщила, что прах кота позже будет развеян.

    В сентябре семнадцатикилограммовый кот Крошик из Перми начал проходить курс реабилитации в приюте «Матроскин», затем ему удалось похудеть до 14,2 кг благодаря диете и физическим упражнениям. Накануне его госпитализировали в тяжелом состоянии из-за проблем с дыханием.

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    27 октября 2024, 16:17 • Новости дня
    Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку под Ессентуками

    МЧС: Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку под Ессентуками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет Ан-2 с пятью людьми на борту экстренно приземлился близ Ессентуков, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

    «Совершил вынужденную посадку самолет Ан-2. На борту находились пять человек. Погибших, пострадавших нет», – уточнили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

    Причины вынужденной посадки не сообщаются.

    Ранее рейс Москва – Владикавказ компании «Уральские авиалинии» вернулся в аэропорт вылета после срабатывания системы индикации неисправности на борту. Также сообщалось, что Boeing 737 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Москвы в Калининград, совершил аварийную посадку после срабатывания датчика неисправности шасси.

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