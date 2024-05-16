В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
На выставке «Россия» прошел финальный турнир «Что? Где? Когда?» среди школьников
На выставке «Россия» прошел финальный турнир чемпионата России «Что? Где? Когда?» среди школьников
Среди школьников и студентов колледжей состоялся финальный турнир «Знание.Игра»: чемпионата России по «Что? Где? Когда?», в нем приняли участие 400 человек.
Победителем всероссийского турнира стала команда МАОУ СОШИ «СОлНЦЕ» из Татарстана. Всего в масштабном интеллектуальном соревновании, организованном российским обществом «Знание» в партнерстве с правообладателем продюсерским центром «Игра-ТВ», приняли участие свыше 120 тыс. учащихся, представляющих порядка 14 тыс. учебных заведений, сообщается на сайте общества.
В финал вышли 74 команды из 42 регионов России. Среди лидеров по числу команд, помимо Москвы, Петербурга и Московской области, оказались Татарстан, Ставропольский край, а также Пензенская, Волгоградская и Белгородская области.
В заключительной игре приняли участие и те команды, которые вышли в финал прошлогоднего турнира «Лига Знаний: школы и колледжи», включая победителей 2023 года – коллектив Пермского краевого центра «Муравейник». За два дня интеллектуалы сыграли пять туров, в ходе которых ответили на 60 вопросов. В рамках финала, помимо основного турнира по игре «Что? Где? Когда?», прошел турнир по игре «Брейн-ринг», а также игры в форматах «Лига Знаний» и «Интеллектуальная матрица».
Кроме команды из Татарстана, в десятку лучших вошли команды из Москвы, Пермского края, а также Челябинской, Кировской, Свердловской, Пензенской, Ленинградской, Курганской и Саратовской областей. Все они получили ценные призы от российского общества «Знание» и «Движения Первых», выступившего в качестве соорганизатора турнира.
Победителей и призеров поздравил председатель наблюдательного совета общества «Знание», первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
«Неслучайно финал «Знание.Игра»: чемпионата России по «Что? Где? Когда?» проходит на выставке «Россия», которая проводится на ВДНХ по решению нашего президента Владимира Владимировича Путина. Здесь собрано все, чем гордится наша страна. И то, что вы оказались здесь, пройдя отбор из 121 тыс. игроков, – абсолютно по праву, потому что вы – национальная гордость. Вы – лучшие из лучших», – сказал Кириенко.
Он поблагодарил наставников, учителей и родителей юных знатоков, а также подчеркнул, что выход в финал – это не только знания и воля каждого из игроков, но и заслуга всех, кто поддерживал их на этом пути.