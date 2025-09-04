Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.0 комментариев
Иран выслал посла Австралии после обвинений в антисемитизме
МИД Ирана: Тегеран выслал посла Австралии после обвинений в антисемитизме
Тегеран принял решение о высылке посла Австралии в знак симметричного ответа на действия Канберры, сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
По словам Багаи, в соответствии с дипломатическим правом уровень дипломатического присутствия Австралии в Иране был снижен, передает ТАСС.
«В соответствии с дипломатическим правом в ответ на действия Австралии Исламская Республика Иран также снизила уровень дипломатического присутствия Австралии в Иране. Посол Австралии покинул страну», – заявил Багаи.
Решение стало реакцией на обвинения Австралии в поддержке Ираном антисемитизма и последующую высылку иранского дипломата из Канберры.
В августе власти Австралии приняли решение выслать посла Ирана и закрыть свое посольство в Тегеране после обвинений Тегерана в организации атак против еврейской общины.