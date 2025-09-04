МИД Казахстана опроверг информацию о задержании главы ведомства Нуртлеу

Tекст: Дарья Григоренко

Смадияров заявил: «Новость о задержании министра иностранных дел Республики Казахстан не соответствует действительности. Расцениваем это как нарушение журналистской этики и действующего законодательства нашей страны», передает ТАСС.

В Центре по борьбе с дезинформацией при президенте Казахстана также опровергли сообщения о задержании Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева. В ведомстве подчеркнули, что распространение заведомо ложных сведений наносит ущерб общественному доверию и формирует искаженное восприятие ситуации.

Центр напомнил, что по казахстанскому законодательству за распространение ложной информации и содействие ее распространению предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева также призвала СМИ не публиковать неподтвержденные сведения о задержании госслужащих.

Ранее новостной портал Orda (Orda.kz) со ссылкой на свои источники сообщил о якобы задержании Мурата Нуртлеу, Гаджи Гаджиева и ряда сотрудников Комитета национальной безопасности. Центр по борьбе с дезинформацией отметил, что основатель Orda Гульнар Бажкенова также является главным редактором этого СМИ.

В июле бывшая глава службы спецпрокуроров Казахстана Олеся Кексель стала подозреваемой по уголовному делу о пытках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Мурата Нуртлеу руководителем своей администрации.