Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.0 комментариев
Бывшую главу спецпрокуроров Казахстана обвинили в причастности к пыткам
Бывшая глава службы спецпрокуроров Казахстана Олеся Кексель стала подозреваемой по уголовному делу о пытках.
Уголовное дело против бывшей главы службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Казахстана Олеси Кексель возбуждено по подозрению в причастности к пыткам, передает ТАСС. Согласно сообщению агентства КазТАГ, Кексель признана подозреваемой по пп. 1 и 2 ч. 2 ст. 146 УК Казахстана, регламентирующим ответственность за пытки.
В Генеральной прокуратуре Казахстана пояснили: «В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на сбор дополнительных доказательств». Уточняется, что Кексель ранее занимала также должность заместителя руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Мурата Нуртлеу руководителем своей администрации. Токаев освободил Серика Сулейменова от должности специального представителя на Байконуре. Глава государства также освободил Азамата Абдымомунова от должности заместителя секретаря Совбеза республики.