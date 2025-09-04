Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.2 комментария
Бой колумбийских наемников с десантниками ВСУ в Сумской области привел к потерям в рядах украинцев
Колумбийские наемники по ошибке атаковали ВСУ в Сумской области
В районе села Садки в Сумской области колумбийские наемники по ошибке открыли огонь по украинским десантникам, украинские военные понесли потери, сообщил источник в силовых структурах России.
У Садков произошел огневой контакт между отрядом колумбийских наемников и военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, уточнил собеседник РИА «Новости».
Причиной инцидента стала ошибка идентификации, из-за которой колумбийцы приняли украинских десантников за противника.
В момент столкновения украинские войска занимались оборудованием позиций в лесу. По словам собеседника агентства, «есть потери со стороны украинцев». Дополнительные подробности о количестве раненых или погибших не приводятся.
Ранее адвокат одного из наемных боевиков из Колумбии сообщал, что колумбийские наемники, воюющие за киевский режим, сбежали с фронта после того, как стали свидетелями пыток пленных российских военных украинскими бойцами.
До этого сообщалось, что в окрестностях Покровского в Днепропетровской области половину состава 203-го батальона 113-й бригады ВСУ укомплектовали наемниками из Колумбии.