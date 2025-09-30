Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Нетрезвая дочь Цапка на Mercedes протаранила дом под Таганрогом
Автомобиль Mercedes под управлением нетрезвой 25-летней девушки протаранил жилой дом в селе Николаевка под Таганрогом, повредив стену здания, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Девушка, находясь в состоянии опьянения, врезалась на автомобиле Mercedes в стену частного дома в селе Николаевка Ростовской области, передает ТАСС.
Инцидент произошел в районе дома 158А по улице Ленина. По данным ГАИ, водитель не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и допустила наезд на домовладение.
В результате ДТП никто не пострадал, однако автомобиль получил значительные механические повреждения. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Ранее телеграм-канал «112» сообщил, что за рулем находилась дочь Сергея Цапка, осужденного и умершего в 2014 году лидера банды, действовавшей в станице Кущевской Краснодарского края.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего судью по делу Цапка осудили за фальсификацию доказательств. Бывшую судью по этому делу попросили привлечь за ложный донос.
Член банды Цапков дал показания на своих соучастников.