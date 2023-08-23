Бывшего судью по делу Цапка осудили за фальсификацию доказательств

Экс-судью ростовского арбитража Мартынову по делу Цапка осудили за фальсификацию доказательств

Tекст: Алексей Дегтярев

Мартыновой назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии общего режима, также ей ограничена свобода на год и шесть месяцев, заявил глава пресс-службы судов Волгоградской области Александр Тюменцев ТАСС.

Экс-судья лишена на три года права заниматься деятельностью по управленческим функциям в коммерческих структурах. Удовлетворен иск на 92 млн рублей в пользу потерпевшей Надежды Цапок.

Мартынова, по версии следствия, после работы судьей Арбитражного суда Ростовской области начала частную юридическую практику. В это время ее отец и брат создали ЗАО «Маяк», компания получила права на бывшие сельскохозяйственные земли матери лидера ОПГ Надежды Цапок.

Суд установил, что в 2014 году Мартынова и ее подельники создали схему хищения средств с арестованного банковского счета Цапок.

В 2018 году Мартынову признали виновной в мошенничестве, было доказано, что с 2011 по 2012 год она получила от двух бизнесменов свыше 40 млн рублей за помощь в покупке сельскохозяйственных земель в Кущевском районе Краснодарского края, принадлежащие Надежде Цапок.

Землю оформляли на третьих лиц – родственников и знакомых. Тогда ее приговорили к семи годам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей.

Сама Мартынова, по данным источников, писала явку с повинной о посредничестве в передаче взятки судьям за нужное решение по делу о землях матери главаря Кущевской банды Надежды Цапок.