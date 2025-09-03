  • Новость часаNYP: США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Для исторического контракта с Китаем по газу настал самый лучший момент
    Китай впервые представил на параде в Пекине ядерную ракету DF-5C
    Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США
    Эксперт: Изучение китайского языка требует перестройки мышления
    Путин оценил военный парад в Пекине
    Ким Чен Ын заявил о братском долге перед Россией
    Путин и Алиев пожали руки в Пекине
    Лавров озвучил условия прочного мира на Украине
    Постпред США при НАТО упрекнул Европу в нежелании направить войска на Украину
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо делать из сатаны Че Гевару

    Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    7 комментариев
    3 сентября 2025, 09:58 • Новости дня

    Путин провел короткую беседу с главой МИД Турции Фиданом в Пекине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин встретился и обменялся репликами с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Китае.

    Путин провел краткую беседу с Фиданом на полях торжественных мероприятий в Пекине, передает РИА «Новости».

    Общение прошло в неформальной обстановке.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона готова выступать посредником в конфликте на Украине.

    Также он во время визита в Китай обсудил с президентом России Владимиром Путиным итоги его переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске.

    2 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Вучич описал ощущения от переговоров с Путиным

    Blic: Вучич рассказал о трудностях подготовки к встрече с Путиным

    Вучич описал ощущения от переговоров с Путиным
    @ Sputnik/Alexander Kazakov/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский президент Александр Вучич рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при подготовке к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, пишет сербская газета Blic.

    По его словам, причиной сложностей является разница в размерах государств и статусах сторон, сообщает Blic, передает РИА «Новости».

    Вучич отметил, что разговор с российским президентом – это не просто обмен мнениями, а сложный и детальный процесс, требующий серьезной подготовки.

    «Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так. Я представляю маленькую страну, и в каждом своем слове я должен заботиться об интересах нашей страны, чтобы где-то не ошибиться, чтобы где-то не навредить своей стране», – подчеркнул он.

    Напомним, Путин и Вучич провели встречу в Пекине во вторник. Сербский лидер заявил о сохранении Сербией отказа от санкций против России, сообщил о договоренности совместно с Россией защитить сербскую нефтяную компанию NIS от санкций США, а также выразил желание видеть РЖД и Росатом на рынке Сербии.

    Путин назвал сотрудничество России и Сербии взаимовыгодным.

    Комментарии (8)
    2 сентября 2025, 22:54 • Новости дня
    Трамп пригрозил изменить политику США по конфликту на Украине

    Трамп: США изменят позицию по конфликту на Украине в случае отсутствия прогресса

    Tекст: Антон Антонов

    Если итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже не оправдают ожиданий Вашингтона, США изменят позицию по конфликту на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, встреча с российским президентом прошла «очень хорошо». «Посмотрим, приведет ли она к чему-то. Если нет, то мы займем иную позицию», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на вопрос о том, говорил ли он с президентом России за последнюю неделю, Трамп заявил, что «узнал интересные вещи», и пообещал, что новые подробности станут известны в ближайшие дни. Президенты России и США в августе провели переговоры на военной базе на Аляске.

    Комментарии (20)
    2 сентября 2025, 16:35 • Видео
    Канцлер Германии слишком много на себя берет

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 13:27 • Новости дня
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин озвучил идею ограничить транзит энергоресурсов через восточноевропейские страны для давления на Киев.

    Об этом Путин заявил на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Российский президент подчеркнул, что Украина получает значительный объем энергоресурсов, включая газ и электроэнергию, именно через соседние страны Восточной Европы, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Путин заявил: «Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии. Они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов».

    Президент России пояснил, что в ответ на действия киевских властей страдают не только Россия, но и ее партнеры, поскольку украинская сторона пытается нанести ущерб, однако этим вредит также соседям.

    Напомним, Путин заявил, что Москва в течение нескольких лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам. Теперь Россия начала принимать более серьезные меры в ответ на эти атаки.

    Комментарии (13)
    2 сентября 2025, 22:27 • Новости дня
    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине

    Трамп: Я узнал интересные вещи о конфликте на Украине

    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    «Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы», – заявил Трамп в ответ на вопрос о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным за последнюю неделю.

    Он сказал журналистами на площадке Белого дома, что продолжает внимательно отслеживать события в связи с украинским конфликтом, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы о том, какими могут быть последствия, если не состоится встреча президента России с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Трамп сказал: «Мы увидим, что будет. Увидим, что они делают и что произойдет», – передает ТАСС.

    Кроме того, в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу Трамп заявил: «Я могу сказать, что мы будем что-то делать, чтобы помочь людям жить».

    При этом он не уточнил, о каких конкретно шагах идет речь. Трамп назвал происходящее на Украине «бессмысленной войной» и выразил уверенность, что конфликт не начался бы, если бы он был президентом в 2022 году. Глава Белого дома также сказал, что «разочарован» в президенте России, с которым у него «всегда были прекрасные отношения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени президенты России и США провели переговоры на военной базе на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон ведут диалог, который сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Комментарии (7)
    2 сентября 2025, 12:46 • Новости дня
    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая

    Американист Дудаков: Политический класс США не готов признать новый миропорядок

    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая
    @ Pib/Press Information/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Администрация Дональда Трампа пытается убедить всех в «показушном» характере ШОС и не верит в способность России, Индии и Китая договориться о новом миропорядке, однако сами американские власти сомневаются в обоснованности своих заявлений, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Борис Межуев и Малек Дудаков. Ранее глава минфина США Скотт Бессент назвал ШОС «показушной».

    «В США наблюдается парадоксальная ситуация: политико-деловой истеблишмент и СМИ, ранее призывавшие Трампа к давлению на Россию, Индию и Китай, теперь критикуют его за эти же действия. Все эксперты, не связанные напрямую с администрацией Белого дома, признают: итоги саммита ШОС нанесли серьёзный удар по американоцентричной модели мира», – заявил политолог Борис Межуев.

    «Бессент пытается убедить американцев в якобы «показушном характере» ШОС и в перспективах Вашингтона договориться с Москвой, Дели и Пекином, но, полагаю, даже он сам не полностью верит в свои слова. Тем более активизация Индии придает Шанхайской организации сотрудничества политическое измерение, существенно расширяя ареал перспективных направлений для взаимодействия стран-партнеров», – указал он.

    «Я допускаю, что Трамп как реалист может махнуть рукой на «ястребов» и публично признать, что система сдерживания России и Китая рухнула. Однако не исключаю, что США попытаются нанести точечные удары по перспективным – на их взгляд – направлениям. Например, Вашингтон может нарастить военную помощь Украине или осуществить военно-политическую интервенцию в Венесуэлу. Администрация Трампа может преподнести это как вытеснение пророссийских и прокитайских сил из «американского подбрюшья», – спрогнозировал спикер.

    «Впрочем, это не спасет главу Белого дома от обвинений со стороны большинства американцев, в том числе – консервативного крыла, в поражении от евразийских оппонентов», – отметил аналитик.

    В свою очередь, американист Малек Дудаков считает, что американский политический класс пока не готов признать свое поражение и все еще рассматривает США как единственную мировую сверхдержаву. По его мнению, Вашингтон продолжает считать себя вправе использовать любые инструменты – военные, тарифные, санкционные – для принуждения других государств к следованию своей воле, тем самым сохраняя прежний миропорядок.

    «При этом очевидно, что эффективность этих мер быстро снижается. Саммит ШОС подтвердил, что все больше стран готовы к кооперации друг с другом в обход США. Рано или поздно Вашингтону – при Трампе или уже после него – придется договариваться со всем миром, включая Россию, Индию и Китай, о сотрудничестве на более реалистичных и взаимовыгодных условиях», – спрогнозировал спикер.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на текущей неделе он с президентом Дональдом Трампом будет рассматривать варианты санкций против России и расчет российского лидера Владимира Путина «скрыться за дипломатической игрой» не поможет, как ничто не спасло Индию от тарифов в 50%.

    «Это давнее собрание, называется Шанхайская организация сотрудничества, и я думаю, она в значительной степени носит показушный характер. В конечном счете, я думаю, Индия как самая густонаселенная демократия в мире ближе по ценностям к нашим и китайским, чем к российским», – заявил глава минфина в интервью Fox Business.

    Однако Запад обеспокоен жестами единения и сплоченности, которые лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали на саммите ШОС. Все это стало вызовом для внешней политики Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

    «Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая. С другой стороны, его грубое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию к сближению с Россией и укрепляет ее отношения с Китаем», – говорится в материале WSJ.

    В схожем ключе высказываются авторы издания Axios. По их мнению, образ трех лидеров, которые держались за руки на саммите ШОС, является как минимум «символическим ударом», который показал неудачу Трамп в попытке отдалить друг от друга Россию, Индию и Китай.

    На этом фоне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнерство стало образцом межгосударственных дружественных связей. Он указал, что участие лидеров двух государств в торжественных мероприятиях 9 Мая и 3 Сентября уже стало доброй традицией двусторонних отношений. Также, Си отметил, что Пекин готов поддерживать Москву по множеству направлений.

    Путин в ответном слове согласился, что тесное российско-китайское общение отражает стратегический характер двусторонних связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне. «Память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов легли в основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху», – сказал он.

    По итогам встречи Москва и Пекин подписали свыше 20 документов о сотрудничестве. Среди них соглашения в энергетике, искусственном интеллекте, а также в таких сферах, как аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, система образования и СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС, и как создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 11:24 • Новости дня
    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу

    Экономист Юшков: Меморандум по «Силе Сибири – 2» – еще не начало строительства газопровода

    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия и Китай договорились о наращивании поставок газа по действующим маршрутам – «Сила Сибири» и «Восточный маршрут», в то время как подписанный меморандум по проекту «Сила Сибири – 2» не означает начала строительства. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.Он допустил, коммерческий контракт по новому маршруту может быть заключен в рамках предстоящего Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Акции «Газпрома» в среду показали волатильность. Сначала котировки подскочили на фоне сообщений по «Силе Сибири – 2». Однако бумаги подешевели после того, как появились уточнения по подписанным документам. Речь шла об обзывающем меморандуме, а не о коммерческом твердом контракте. Неразбериха с терминами и вызвала колебания цен», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    Итогом переговоров лидеров России, Китая и Монголии на среднесрочную перспективу стала договоренность увеличивать поставки по «Силе Сибири» и по «Восточному маршруту», пояснил собеседник. «Сила Сибири – 2» – это более долгосрочная история. Строительство газопровода займет около пяти лет, еще несколько лет потребуется для выхода на проектную мощность», – детализировал аналитик.

    По его мнению, сейчас стороны прорабатывают все нюансы: кто будет реализовывать монгольский участок, кто за это заплатит и в какие сроки удастся все осуществить. Юшков допускает, что контракт по «Силе Сибири – 2» все же заключат – возможно, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 3 – 6 сентября.

    «Все мероприятия в Китае – саммит ШОС, двусторонние встречи лидеров, предстоящий парад – получает огромное внимание всего мира. Возможно, политики исходят из того, что сделка «затеряется» в информационной повестке. При этом юбилейный, X ВЭФ может войти в историю как площадка, на котором был подписано соглашение. Но пока все-таки твердого документа нет, и меморандум неравнозначен началу строительства газопровода», – заключил Юшков.

    Ранее «Газпром» и китайская CNPC подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве, в который входят договоренности о строительстве «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

    Как ожидается, поставки по новой договоренности будут осуществляться в течение 30 лет в объеме 50 млрд куб. м в год. Также стороны согласовали увеличение поставок по «Силе Сибири» с 38 до 44 млрд куб. м в год и по проекту «Дальневосточный маршрут» с 10 до 12 млрд куб. м в год, добавил Миллер. На фоне этих новостей стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже утром выросла более чем на 1%.

    По его словам, проект строительства газопровода «Сила Сибири – 2» станет самым крупным и капиталоемким в мировой газовой отрасли. Миллер подчеркнул, что вместе с транзитным газопроводом «Союз Восток» через Монголию и развитием газотранспортных мощностей в Китае этот проект выйдет на лидирующие позиции по масштабу и инвестициям.

    Глава «Газпрома» не стал комментировать цену поставок: «Мы коммерческие вопросы отдельно доложим». Также Миллер воздержался от того, чтобы сообщить в какой валюте будет оплата. «Я могу сказать, в каких валютах оплата производится в текущий период времени. У нас оплата производится 50 на 50: 50% оплаты производится в рублях и 50% оплаты производится в юанях», – уточнил он.

    При этом Миллер отметил, что газ для Китая будет дешевле, чем для потребителей в Европе. «Все дело в том, что поставки газа в Китай осуществляются с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу поставки осуществляются с месторождений в Западной Сибири. … Транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая существенно ниже. Поэтому объективно китайский рынок расположен ближе, логистические затраты ниже, соответственно, и цена объективно ниже», – пояснил глава «Газпрома».

    Он отметил, что формат газопровода через Монголию был определен еще давно. «Все-таки мы должны вспомнить, когда принималось решение о строительстве «Силы Сибири – 2» и газопроводе «Союз Восток». Они принимались еще до того, как была введена в эксплуатацию магистральная труба «Силы Сибири». Еще до того, как физически начались поставки российского газа в Китай», – приводит слова Миллера ТАСС.

    Напомним, в мае Владимир Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров поручили ускорить реализацию проекта газопровода «Сила Сибири – 2». Главная проблема – это цена будущих поставок. Ранее появились слухи, что Россия будет продавать газ в Китай по низким внутрироссийским ценам. Газета ВЗГЛЯД писала, почему это маловероятный сценарий.

    Комментарии (7)
    2 сентября 2025, 10:51 • Новости дня
    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян

    Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней

    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян
    @ Ma Weibing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китай разрешит гражданам России с обычными загранпаспортами посещать страну без визы на срок до 30 дней, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Решение принято для упрощения взаимных поездок граждан обеих стран. Пробная безвизовая политика будет действовать до 14 сентября 2026 года, сказал представитель китайского ведомства, передает ТАСС.

    В марте сообщалось, что Пекин и Москва намерены улучшить визовый режим, чтобы сделать поездки между странами более удобными для граждан.

    В октябре 2023 года Китай упростил въезд для россиян.


    На ваш взгляд
    Что вы хотели бы посмотреть в Китае в первую очередь?










    Результаты

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 19:20 • Новости дня
    Эксперт оценил последствия введения Китаем безвизового режима для России

    Эксперт: Китай войдет в тройку популярнейших направлений в российском туризме

    Эксперт оценил последствия введения Китаем безвизового режима для России
    @ Mao Zhu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Уже к 2026 году количество поездок из России в Китай может дойти до трех миллионов, рассказала газете ВЗГЛЯД эксперт по туризму Майя Котляр, комментируя введение безвизового режима для россиян в Китае с сентября 2025 года.

    По результатам встречи лидеров России и Китая было объявлено о введении пробного безвизового режима для россиян с обычными загранпаспортами на срок до 30 дней. Данное нововведение будет действовать год – до 14 сентября 2026 года. 

    «Китай с учетом безвизового режима получит свои 2–2,3 млн поездок по итогам 2025 года и, возможно, уже в 2026 цифра совершенно спокойно дойдет до 2,5–2,7 млн с учетом еще и очень развитой сетки транзитных перелетов. Не удивлюсь, если цифра в перспективе дойдет и до трех миллионов», – говорит Котляр.

    По словам собеседницы, в первую очередь вырастет поток из Дальнего Востока. Это объясняется близким расположением к Китаю, логистикой, короткими программами «на выходные». Для жителей европейской части России Китай станет одним из самых «массовых» бюджетных направлений и уже не экзотикой, что сдвинет спрос на 30-40% из года в год.

    «Билеты Москва – Пекин – Хайнань – Гуанчжоу – Москва уже можно приобрести по цене от 43 тысяч рублей, что, я считаю, почти бесплатно. Тем более, что планируется отменить визы. Это пример того, как некогда «массовая» и доступная Европа теряет туристов, а Азия задает новый вектор», – считает специалист.

    Прямые рейсы между Китаем и Россией осуществляются из 14 российских городов и 20 городов Китая, включая вылеты из Москвы и до Владивостока, Пекина, Иркутска и так далее, делится эксперт. В апреле 2025 года объем перевозки между городами России и Китая достиг отметки в 1903 рейса. Это на 57% больше, чем в апреле годом ранее. К тому же российская авиакомпания «Аэрофлот» с марта 2025 года запустила прямые рейсы на остров Хайнань из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга, расширив географию вылета до 9 российских городов, включая Москву, Екатеринбург, Красноярск, Владивосток, Хабаровск и Новосибирск.

    А с августа этого года китайские авиалинии «China Southern Airlines», к примеру, запустила новые маршруты Харбин-Владивосток. У Air China 31 марта стартовал новый маршрут из Пекина во Владивосток, а 27 апреля – из Пекина в Иркутск. С июля появился новый рейс Шанхай-Владивосток. Также Sichuan Airlines планирует увеличить еженедельные рейсы Чэнду – Москва, Чэнду – Санкт-Петербург, а также открыть новые грузовые маршруты.

    «Безусловно, это масштаб, уже соизмеримый с рейсами в массовую Турцию, поэтому, я прогнозирую, что Китай после открытия безвизового режима может войти в ТОП-3 главных массовых направлений для россиян, догнав и опередив даже ОАЭ, и уже сейчас он догнал Египет», – замечает Котляр.

    Эксперт отмечает, что ни для кого не секрет, что Китай – страна дисциплины и жестких норм. Там сервис высокий, но по-своему: регламент, правила, четкий контроль. Для русского туриста, привыкшего к «договориться на месте», это безусловно вызов.

    «В Китае нет привычного «all inclusive», нет сервиса «с улыбкой за чаевые» как в Турции. Есть система: нельзя – значит нельзя. Страна не подстраивается под туриста. Туристу придется привыкать к их порядку. Поэтому, на практике некоторые туристы будут проходить crash-тест китайской дисциплиной, но на практике, мы готовы – я не вижу здесь никаких проблем», – заключила собеседница.

    Ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) заявили, что пробный безвизовый режим для россиян в Китай может вывести эту страну в топ-5 самых популярных направлений для отдыха.

    Комментарии (4)
    2 сентября 2025, 13:40 • Новости дня
    Путин заявил о готовности сотрудничать с США по ЗАЭС

    Путин заявил о готовности России взаимодействовать с США и Украиной по ЗАЭС

    Путин заявил о готовности сотрудничать с США по ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва готова рассмотреть сотрудничество с Вашингтоном и Киевом в вопросах, касающихся Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), отметил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    По его словам, Москва готова рассмотреть возможность сотрудничества с Вашингтоном и Киевом по вопросам, касающимся Запорожской атомной электростанции, передает ТАСС.

    «Мы можем посотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской атомной электростанции, – обратил внимание президент. – Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали. То же самое, кстати говоря, касается и украинской стороны».

    На встрече в Пекине премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду на сотрудничество России и США в строительстве нового энергоблока для словацкой атомной электростанции. Фицо отметил: «Я был бы очень рад, если бы было российско-американское сотрудничество в этой области».

    Он добавил, что Словакия планирует построить новый государственный реактор мощностью 1100 мегаватт и ведет переговоры с американской компанией Westinghouse. Все действующие ядерные реакторы страны были построены на российской или советской технологии. По словам Фицо, АЭС покрывают более половины энергопотребления Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России отказались от проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС через территорию Украины. На Запорожской АЭС прошла очередная ротация экспертов МАГАТЭ. ВСУ ранее пытались сорвать ротацию наблюдателей на станции.

    Комментарии (31)
    3 сентября 2025, 05:51 • Новости дня
    Китай впервые представил на параде в Пекине ядерную ракету DF-5C
    Китай впервые представил на параде в Пекине ядерную ракету DF-5C
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Во время парада в Пекине Китай впервые продемонстрировал межконтинентальную ядерную ракету на жидком топливе DF-5C, способную поражать цели по всей планете, сообщил комментатор парада.

    На военном параде в Пекине представлена DF-5C, ее радиус поражения охватывает весь земной шар. Комментатор парада назвал DF-5C важным средством устрашения, а также гарантом стратегической безопасности и мира во всем мире, передает РИА «Новости».

    Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады – «впервые представлены вместе ракеты воздушного базирования «Цзинлэй-1», межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования «Цзюйлан-3», межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-61» и межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-31».

    На параде были продемонстрированы шесть новых видов противовоздушных ракет, среди которых HQ-19, HQ-12 и HQ-29. Новое вооружение призвано выполнять ключевую задачу по «защите мира и безопасности воздушного пространства» Китая.

    В мероприятии также участвовали новейшие танки и боевые машины поддержки «Тип 100».

    Торжественное завершение парада ознаменовал запуск 80 тыс. «голубей мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли на трибуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине для совместного просмотра военного парада. Си Цзиньпин, выступая на военном параде, поблагодарил все страны за вклад в победу. В Пекине проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, включая масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.

    На ваш взгляд
    Что вы хотели бы посмотреть в Китае в первую очередь?










    Результаты


    Комментарии (3)
    3 сентября 2025, 08:10 • Новости дня
    Путин и Алиев пожали руки в Пекине
    Путин и Алиев пожали руки в Пекине
    @ minval_az

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время торжественных мероприятий в Пекине, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, Владимир Путин и Ильхам Алиев обменялись кратким рукопожатием.

    Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обменялись приветствиями на праздничных мероприятиях в Пекине, передает РИА «Новости».

    Краткое рукопожатие лидеров состоялось во время церемонии, посвященной 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Также отмечается, что Владимир Путин поприветствовал супругу Ильхама Алиева, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву. Кадры рукопожатия опубликовал телеканал Baku TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия начались на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Владимир Путин прибыл на парад в Пекине. Президент России принял участие в торжественном приеме в Доме народных собраний в Пекине.

    Комментарии (16)
    2 сентября 2025, 18:40 • Новости дня
    Вучич сообщил о договоренности совместно с Россией защитить NIS от санкций США
    Вучич сообщил о договоренности совместно с Россией защитить NIS от санкций США
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине президент Сербии Александр Вучич сообщил СМИ, что стороны достигли договоренности о совместной работе по решению вопроса санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии», 56,14% акций принадлежат «Газпром нефти» и Газпрому).

    Вучич подчеркнул, что обсуждение санкций против NIS стало третьей ключевой темой встречи, передает ТАСС. По его словам, стороны «договорились работать вместе, чтобы спасти эту важную компанию и ее деятельность». Президент Сербии также отметил, что страна не планирует национализировать активы.

    Вучич выразил надежду, что ведущие мировые участники смогут найти компромисс по вопросу санкций.

    В конце августа сообщалось, что американский Минфин рассматривает отсрочку санкций для сербской NIS сроком до двух месяцев, что позволит компании продолжить работу.

    Руководство «Сербиягаз» заявило о желании приобрести сербскую нефтяную компанию NIS, однако Россия не проявила интереса к такому предложению.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 05:30 • Новости дня
    Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США

    Трамп: Россия, Китай и КНДР строят заговор против США

    Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    По словам Трампа, ключевой вопрос заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин о «поддержке и крови», которые США «предоставили Китаю» для освобождения от «иностранного захватчика», передает РИА «Новости».

    «Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания (президенту России) Владимиру Путину и (лидеру КНДР) Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын прибыли на трибуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине для совместного просмотра военного парада. Си Цзиньпин, выступая на параде, поблагодарил все страны за вклад в победу, но не упомянул отдельно США.

    Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании союза Китая и России против интересов Вашингтона.

    В Пекине проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, включая масштабный военный парад.

    На ваш взгляд
    Что вы хотели бы посмотреть в Китае в первую очередь?










    Результаты


    Комментарии (4)
    3 сентября 2025, 08:45 • Новости дня
    Путин оценил военный парад в Пекине

    Путин: Военный парад в Пекине прошел блестяще

    Путин оценил военный парад в Пекине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин заявил, что парад, посвященный 80-й годовщине победы Китая в войне сопротивления Японии, прошел на высоком уровне.

    «Приняли участие в торжественных мероприятиях, проводимых нашими китайскими друзьями. Хочу отметить, что все мероприятия прошли блестяще, просто очень хорошо, на высоком уровне», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также Путин заявил, что рад встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном в Пекине.

    «Я очень рад возможности на полях сегодняшних мероприятий провести с вами отдельную встречу», – сказал российский президент.

    Российский и северокорейский лидеры начали встречу на территории комплекса Дяоюйтай в китайской столице.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын отправились на двусторонние переговоры на одном автомобиле Aurus.

    В Пекине прошел парад, приуроченный к 80-й годовщине победы Китая над Японией, его провели на площади Тяньаньмэнь. На нем впервые показали системы РЭБ, способные обнаруживать и нейтрализовать цели на всех частотах.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 14:46 • Новости дня
    Путин заявил о прогрессе в отношениях России и Пакистана
    Путин заявил о прогрессе в отношениях России и Пакистана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    России и Пакистану удалось «сдвинуть с мертвой точки» работу по некоторым направлениям, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Пекине.

    «Хотел бы отметить, что мы в ходе предыдущей встречи договаривались об активизации наших отношений, и некоторые вещи действительно удалось сдвинуть с мертвой точки», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Шариф выступил за укрепление двусторонних связей между странами. Он отметил, что отношения между Россией и Пакистаном «только улучшаются на протяжении последних многих лет». По словам Шарифа, этому способствовала личная приверженность и заинтересованность Путина.

    Напомним, во вторник Путин встретился с премьер-министром Пакистана в Пекине.

    Перед этим российский лидер провел переговоры со словацким премьером Робертом Фицо.

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном на параде в Китае по случаю юбилея окончания Второй мировой войны.

    Комментарии (3)
    Главное
    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины
    Трамп узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине
    Захарова назвала мракобесием слова Стубба о «победе Финляндии» над СССР
    Дрон помешал посадке самолета президента Литвы
    В Москве подсчитали число пенсионеров и пенсионерок
    Минобороны запустило мультимедийный проект о победе над Японией
    Федерация альпинизма России заявила о невозможности опознания Наговициной

    Для исторического контракта с Китаем по газу настал самый лучший момент

    После долгого молчания Россия и Китай наконец подписали меморандум по строительству «Силы Сибири – 2». И хотя меморандум еще не само коммерческое соглашение – это уже большой шаг вперед. Эксперты не исключают скорого заключения твердого контракта, потому что дальше переговорные позиции Китая будут только слабеть. Подробности

    Перейти в раздел

    Без НАТО Украина сможет постоять в очереди в Евросоюз

    Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз, но категорически против ее членства в НАТО. Президент подчеркивает, что обеспечение безопасности Украины не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Как отмечают эксперты, даже в условиях противостояния с Западом Россия выступает с позиций защитника геополитического баланса, а не противника евроинтеграции. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Франция выдала сроки европейской агрессии против России

    Множатся признаки того, что Европа готовится к агрессивной войне с Россией – теперь они обнаружились и во Франции. Страна готовит больницы к приему больших масс раненых солдат, и местная пресса открыто признает, что это связано с ожиданием крупного вооруженного конфликта. Из многочисленных решений и утечек можно сделать вывод, когда именно Европа ждет начало этого столкновения. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Не надо делать из сатаны Че Гевару

      Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

      5 комментариев
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Мировой порядок впервые меняется мирным путем

      Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

      8 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Кино должно оживить школу

      Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

      7 комментариев
    Перейти в раздел

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации