  • Новость часаЗа ночь над Россией сбили 105 украинских дронов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Без НАТО Украина сможет постоять в очереди в Евросоюз
    Песков объяснил смысл аллегории Фицо о «жабе в колодце»
    Юшков оценил вероятность прекращения поставок Украине энергоносителей из Европы
    Эксперт сказал, за какой срок носитель русского языка может выучить китайский
    Трамп пригрозил изменить политику США по конфликту на Украине
    Вучич описал ощущения от переговоров с Путиным
    Захарова предложила Финляндии «повернуть штыки» против Украины
    Глава McDonald’s заявил о снижении популярности брендов США
    После беседы с Путиным Фицо намерен передать Зеленскому «выводы и послания»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    7 комментариев
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    2 комментария
    3 сентября 2025, 07:06 • Новости дня

    В АдГ обвинили правительство ФРГ в бездействии по «Северным потокам»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Фракция «Альтернатива для Германии» сомневается в желании немецких властей добиваться компенсации за ущерб от подрывов «Северных потоков», заявил депутат комитета по экономике и энергетике бундестага от АдГ Штеффен Котре.

    Правительство Германии вряд ли станет требовать компенсации с виновных в подрывах газопроводов «Северный поток» в 2022 году, заявил Котре РБК.

    По его мнению, федеральные власти в первую очередь стремятся нанести максимальный ущерб России, игнорируя интересы немецких потребителей.

    Котре отметил, что органы следствия не переквалифицируют диверсию в теракт, что позволило бы потребовать выплаты от виновных. «В таком случае от виновной стороны следовало бы потребовать компенсации», – указал он.

    По мнению парламентария, Берлин не предпримет таких шагов.

    Депутат добавил, что представители правительства отказывались делиться деталями расследования с парламентом, ссылаясь на национальные интересы. Он предположил, что правительство делает это намеренно. Он также указал на запоздалое прибытие кораблей ВМС Германии на место происшествия и отсутствие необходимого оборудования, а также на отсутствие сотрудничества со спецслужбами Дании, Швеции и США.

    Депутат Марк Бернхард поддержал тезисы Котре, заявив, что использование «Северных потоков» отвечает интересам Германии и энергетической политики страны. Он призвал к ремонту трубопроводов, выдаче разрешений на их эксплуатацию и обеспечению защиты от новых атак. По его словам, один из трубопроводов «Северного потока-2» все еще функционирует и способен обеспечить газом более 30 млн потребителей в Германии.

    В ФРГ ранее назвали семерых подозреваемых в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    До этого в Италии оставили под стражей украинского гражданина, обвиняемого по делу о подрыве «Северных потоков». Он мог руководить организацией диверсии. Ему пообещали 15 лет тюрьмы в Германии за подрыв «Северных потоков».

    2 сентября 2025, 13:27 • Новости дня
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин озвучил идею ограничить транзит энергоресурсов через восточноевропейские страны для давления на Киев.

    Об этом Путин заявил на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Российский президент подчеркнул, что Украина получает значительный объем энергоресурсов, включая газ и электроэнергию, именно через соседние страны Восточной Европы, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Путин заявил: «Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии. Они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов».

    Президент России пояснил, что в ответ на действия киевских властей страдают не только Россия, но и ее партнеры, поскольку украинская сторона пытается нанести ущерб, однако этим вредит также соседям.

    Напомним, Путин заявил, что Москва в течение нескольких лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам. Теперь Россия начала принимать более серьезные меры в ответ на эти атаки.

    Комментарии (13)
    2 сентября 2025, 22:54 • Новости дня
    Трамп пригрозил изменить политику США по конфликту на Украине

    Трамп: США изменят позицию по конфликту на Украине в случае отсутствия прогресса

    Tекст: Антон Антонов

    Если итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже не оправдают ожиданий Вашингтона, США изменят позицию по конфликту на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, встреча с российским президентом прошла «очень хорошо». «Посмотрим, приведет ли она к чему-то. Если нет, то мы займем иную позицию», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на вопрос о том, говорил ли он с президентом России за последнюю неделю, Трамп заявил, что «узнал интересные вещи», и пообещал, что новые подробности станут известны в ближайшие дни. Президенты России и США в августе провели переговоры на военной базе на Аляске.

    Комментарии (18)
    2 сентября 2025, 16:35 • Видео
    Канцлер Германии слишком много на себя берет

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 17:20 • Новости дня
    Юшков оценил вероятность прекращения поставок Украине энергоносителей из Европы
    Юшков оценил вероятность прекращения поставок Украине энергоносителей из Европы
    @ БелТа/ТАСС

    Венгрия и Словакия не ограничены действиями контрактов с Украиной. Принять решение об остановке поставок электроэнергии или газа на Украину эти европейские страны теоретически могут, однако их останавливает давление со стороны Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Владимир Путин посоветовал Венгрии и Словакии перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине.

    «Украина постоянно наносит экономический ущерб Венгрии и Словакии. Так, сначала офис Владимира Зеленского перекрыл транзит газа, затем ВСУ начали атаковать нефтепровод «Дружба». В то же время Будапешт и Братислава помогают Киеву, поставляя излишки дизельного топлива и бензина, газ и электроэнергию», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    По его мнению, перекрытие поставок было бы логичным шагом венгерских и словацких властей. Причем они не ограничены в своих действиях контрактами. «Со слов премьера Словакии Роберта Фицо выходит, что на Украину газ поставляют иностранные трейдеры, а не госкомпании. Кроме того, долгосрочных соглашений между сторонами не заключено, есть только спотовые партии», – уточнил собеседник.

    «Можно было бы, например, объявить и срочный ремонт на газопроводе и линии электропередач, ввести санкции в отношении Киева», – добавил Юшков. Однако Венгрия и Словакия до сих пор не принимали никаких мер, в том числе из-за давления со стороны Брюсселя, отметил эксперт. «ЕС угрожает Будапешту и Братиславе заморозить выплаты из европейских фондов. А это важный источник финансирования для этих стран», – пояснил аналитик.

    «Продажа энергоносителей Украине – статья дохода Венгрии и Словакии. И это вторая причина, почему они продолжают поставки. Другими словами, возможное закрытие вентилей – вопрос не политической воли, а дальнейших экономических убытков. Поэтому, я думаю, венгры и словаки не пойдут на такой шаг – тем более что пока прокачка нефти по «Дружбе» возобновилась», – заключил Юшков.

    Ранее Владимир Путин посоветовал Венгрии и Словакии прекратить поставки Украине газа по реверсу и электроэнергии. Это может помочь Киеву осознать, что в нарушении чужих интересов есть пределы. Такое мнение президент России высказал во время переговоров со словацким премьером Робертом Фицо.

    «Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», – сказал российский лидер.

    Фицо в свою очередь заявил, что Братислава «очень жестко» реагирует на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Он сообщил, что обсудит с Владимиром Зеленским на предстоящей встрече в пятницу в Ужгороде недопустимость атак на энергоинфраструктуру.

    Напомним, Венгрия за последний месяц трижды обвиняла Украину в ударах по «Дружбе» – 13, 18 и 22 августа. Атакам подвергалась инфраструктура нефтепровода в Брянской области. Причем два последних нападения привели к приостановкам прокачки нефти.

    Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сравнил действия украинской стороны с нападением на Будапешт и Братиславу. В конце августа Еврокомиссия провела консультации с Киевом. Официальный представитель ЕК Ева Гринчирова подчеркнула, что инфраструктура ЕС не должна подвергаться атакам.

    Комментарии (12)
    2 сентября 2025, 22:27 • Новости дня
    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине

    Трамп: Я узнал интересные вещи о конфликте на Украине

    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    «Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы», – заявил Трамп в ответ на вопрос о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным за последнюю неделю.

    Он сказал журналистами на площадке Белого дома, что продолжает внимательно отслеживать события в связи с украинским конфликтом, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы о том, какими могут быть последствия, если не состоится встреча президента России с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Трамп сказал: «Мы увидим, что будет. Увидим, что они делают и что произойдет», – передает ТАСС.

    Кроме того, в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу Трамп заявил: «Я могу сказать, что мы будем что-то делать, чтобы помочь людям жить».

    При этом он не уточнил, о каких конкретно шагах идет речь. Трамп назвал происходящее на Украине «бессмысленной войной» и выразил уверенность, что конфликт не начался бы, если бы он был президентом в 2022 году. Глава Белого дома также сказал, что «разочарован» в президенте России, с которым у него «всегда были прекрасные отношения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени президенты России и США провели переговоры на военной базе на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон ведут диалог, который сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Комментарии (7)
    2 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг шантаж со стороны спецслужб России
    Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг шантаж со стороны спецслужб России
    @ Press service of the National Police of Ukraine/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мужчина, подозреваемый в убийстве экс-главы СНБО Украины Андрея Парубия, признал вину и отверг сообщения о влиянии российских спецслужб, указав на личные мотивы.

    Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг версии о шантаже со стороны российских спецслужб, передает ТАСС. «Нет, это неправда», – заявил он журналистам перед заседанием суда по избранию меры пресечения, фрагменты беседы публикует телеканал «Общественное. Новости».

    По словам подозреваемого, убийство стало его «личной местью украинской власти», однако он отказался уточнить причины, отметив, что выбор жертвы был случайным. Он добавил, что «жил бы я в Виннице, был бы Петя», подразумевая экс-президента Украины Петра Порошенко.

    Во время общения с прессой подозреваемый публично признал свою вину, заявив: «Да, я признаю, я его убил. Хочу просить, чтобы быстрее вынесли приговор, чтобы меня обменяли на военнопленного».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины заявила, что не располагает доказательствами причастности России к уничтожению Андрея Парубия.

    Бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове.

    Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия.

    Владимир Зеленский сообщил, что задержанный по подозрению в убийстве экс-главы СНБО Андрея Парубия дал первые показания.

    Комментарии (6)
    2 сентября 2025, 17:52 • Новости дня
    Фицо пообещал озвучить Зеленскому выводы после обсуждения Украины с Путиным
    Фицо пообещал озвучить Зеленскому выводы после обсуждения Украины с Путиным
    @ Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после беседы с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине сделал несколько важных выводов, которые планирует озвучить Владимиру Зеленскому в пятницу.

    Фицо уточнил, что встреча с главой киевского режима была запланирована ранее, и он намерен передать Зеленскому свои «выводы и послания» по итогам диалога с Путиным, передает РИА «Новости».

    По словам словацкого премьера, его разговор с Путиным состоялся на полях форума в Пекине во вторник и проходил уже после завершения официальной части мероприятия. Фицо подчеркнул, что основное внимание в беседе было уделено конфликту на Украине и перспективам его завершения.

    Политик также сообщил, что Владимир Путин проинформировал его о ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Фицо отметил, что считает этот разговор важным для оценки перспектив урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее премьер Словакии выступил за стандартизацию отношений с Россией.

    Напомним, во вторник в Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на полях мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. На встрече Фицо предложил Путину организовать совместную комиссию. Он выразил готовность передать послание российского президента лидерам Евросоюза.

    Комментарии (12)
    2 сентября 2025, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Северска, Пазено, Марково и Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 205 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции РЭБ, склад с боеприпасами и склад материальных средств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Степного, Кондратовки, Перше Травни, Варачино, Лесного, Павловки и Юнаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Удами и Чугуновкой Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, бронемашину и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад с боеприпасами и девять складов материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Глинского, Высшего Соленого, Боровской Андреевки Харьковской области и Дробышево ДНР.

    При этом потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены восемь станций РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Димитрова, Красноармейска, Красного Лимана, Родинского и Муравки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 385 военнослужащих, пять бронемашин и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Вороного, Новопетровского Днепропетровской области, Дорожнянки и Ольговского Запорожской области. Противник потерял до 225 военнослужащих.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны около Степногорска Запорожской области, Михайловки, Львово, Тягинки и Антоновки Херсонской области.

    При этом ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, бронемашину. Уничтожены три станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили шесть населенных пунктов. В частности, они освободили Нелеповку в ДНР. До этого ВС России освободили поселок Первое Мая в ДНР.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 09:05 • Новости дня
    ВС России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества

    Tекст: Мария Иванова

    Российские подразделения почти закончили зачистку Серебрянского лесничества, при этом для украинских сил созданы локальные огневые мешки, сообщили в российских силовых структурах.

    Операция по зачистке Серебрянского лесничества практически завершена, передает ТАСС.

    В силовых структурах подчеркнули: «Зачистка Серебрянского лесничества практически на стадии завершения. Сформированы сразу несколько локальных огневых мешков для украинских сил».

    Формирование таких огневых мешков позволяет затруднить отход украинских военных и усилить давление на позиции противника на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее две бригады ВСУ оказались заблокированы в Серебрянском лесничестве.

    Военный эксперт Андрей Марочко до этого отметил, что украинские войска предприняли десять попыток вернуть Серебрянку в ДНР.

    26 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил о зачистке Серебрянского лесничества от ВСУ.

    Комментарии (4)
    2 сентября 2025, 16:46 • Новости дня
    Власти Украины подали иск о запрете деятельности УПЦ
    Власти Украины подали иск о запрете деятельности УПЦ
    @ OLEG PETRASYUK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) направила в суд требование о прекращении юридического существования Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

    О подаче иска заявил на брифинге глава ведомства Виктор Еленский, передает ТАСС.

    «ГСУЭСС подала иск в суд о прекращении Киевской митрополии УПЦ как юридического лица», – сказано в заявлении, опубликованном по итогам брифинга на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

    В августе прошлого года парламент на Украине принял закон, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической УПЦ.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что запретом деятельности УПЦ офис Зеленского не только пытается сделать реверанс в сторону Запада, но и показать населению страны силу собственной власти. Однако организация переживет трудные времена и обязательно возродится после достижения Россией целей СВО.

    Комментарии (6)
    3 сентября 2025, 01:45 • Новости дня
    Лавров озвучил условия для прочного мира на Украине

    Лавров: Для мира на Украине необходимо признать территориальные реалии

    Лавров озвучил условия для прочного мира на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для установления прочного мира на Украине необходимо международно-правовым образом признать возвращение Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов, необходимо признать и оформить международно-правовым образом», – приводит ТАСС слова Лаврова, который дал интервью индонезийской газете «Компас».

    Министр выделил еще три условия: устранение угроз безопасности России, возникших из-за расширения НАТО и попыток втянуть Украину в альянс; восстановление прав русскоязычного населения в районах, контролируемых Киевом; а также закрепление нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины. Лавров напомнил, что такие параметры были отражены в декларации независимости Украины 1990 года.

    По его словам, «должна быть сформирована новая система гарантий безопасности России и Украины как составная часть общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии».

    Глава МИД отметил, что Россия по-прежнему рассматривает мирное урегулирование как приоритет. Он указал, что весной по инициативе президента России Владимира Путина были проведены три раунда переговоров в Стамбуле, где стороны добились прогресса по обмену военнопленными и возвращению тел погибших. «Рассчитываем, что переговоры будут продолжены», – добавил Лавров.

    Он также напомнил о более ранних переговорах в Белоруссии и Турции. «Были даже парафированы договоренности о мирном завершении конфликта, однако киевский режим по совету своих западных кураторов отказался от подписания мирного договора, выбрав продолжение войны», – напомнил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в Пекине выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО и отметил недопустимость обеспечения безопасности Украины за счет России. Путин заявил, что Россия считает возможное вступление Украины в НАТО неприемлемым и видит в этом угрозу безопасности страны в долгосрочной перспективе.

    Комментарии (3)
    2 сентября 2025, 13:12 • Новости дня
    Путин заявил о серьезном ответе России на удары Киева

    Путин сообщил о переходе России к серьезным ответным ударам по энергетике Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва несколько лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам, однако теперь действия России стали более серьезными, сообщил президент России Владимир Путин.

    Россия долго никак не реагировала на удары по своей энергоинфраструктуре, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы Путин подчеркнул: «На протяжении долгого времени, еще пару лет назад, не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьезно».

    Путин отметил, что после того, как Россия начала серьезно отвечать на атаки, украинская сторона стала пытаться нанести ущерб уже российской инфраструктуре. Президент подчеркнул, что такие действия Киева вредят и партнерам России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии взрывов на энергообъекте в Полтавской области начались пожары и произошли временные перебои в электроснабжении для жителей и организаций.

    Минобороны России заявило, что ВС России наносили групповые удары высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам энергетического комплекса, обеспечивающим деятельность ВСУ.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 19:12 • Новости дня
    УПЦ подала в суд встречные иски против властей Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Каноническая Украинская православная церковь направила в суд целый ряд встречных исков по делу о прекращении своей деятельности на территории страны.

    Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) подала в суд сразу несколько исков в ответ на требование Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) о прекращении деятельности церкви, сообщает ТАСС. Об этом сообщил на брифинге глава ГСУЭСС Виктор Еленский.

    «Попутно скажу, что сама киевская митрополия подала несколько исков в ответ. Она оспаривает предписание и другие вещи», – заявил Еленский. По его словам, УПЦ оспаривает предписания и действия украинских властей, связанные с попыткой прекратить деятельность канонической церкви на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) направила в суд требование о прекращении юридического существования Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 13:13 • Новости дня
    Путин: Россия не выступала против членства Украины в Евросоюзе
    Путин: Россия не выступала против членства Украины в Евросоюзе
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не высказывалась против участия Украины в Европейском союзе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо.

    «Что касается членства Украины в ЕС – мы никогда против этого не возражали. Что касается НАТО – это другой вопрос, здесь речь идет об обеспечении безопасности РФ, причем не только сегодня», – цитирует Путина ТАСС.

    Сам словацкий премьер на встрече с Путиным предложил создать совместную комиссию двух стран. Президент России указывал, что российская сторона остается надежным поставщиком для Словакии.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Силовики сообщили о захвате оружия НАТО у «Азова» в ДНР

    Войска «Запад» уничтожили 17 боевиков «Азова» и захватили оружие НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки «Запад» в ДНР уничтожили националистов «Азова» и изъяли крупные запасы оружия и амуниции стран НАТО.

    Бойцы группировки войск «Запад» в ходе боевых действий в ДНР захватили значительный арсенал оружия, боеприпасов и амуниции производства стран НАТО, передает РИА «Новости». В результате операции были ликвидированы 17 националистов из «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России), а также уничтожены две бронемашины MaxxPro американского производства.

    По словам источника агентства, «захвачено большое количество амуниции, оружия и боекомплекта производства стран НАТО, которыми были оснащены уничтоженные боевики». Видео с места событий передано в распоряжение агентства.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для России. В МИД России отмечали, что страны НАТО рискуют, продолжая поставлять вооружение Киеву, а в Кремле неоднократно указывали на негативное влияние западных поставок оружия на перспективы переговоров по Украине. Лавров также заявлял, что США и НАТО не только поставляют вооружение, но и занимаются подготовкой украинских военнослужащих на территории Британии, Германии, Италии и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о поражении украинских бригад «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и «Лють» за последние сутки.

    Батальон имени Максима Кривоноса, сформированный из бывших военных и сотрудников спецслужб Украины, участвует в спецоперации на стороне Вооруженных сил России на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях.

    Пленные наемники из «Грузинского национального легиона» (террористическая организация, запрещена в России) заявили, что их подготовкой занимались инструкторы из Швеции и Новой Зеландии, а организатором выступило командование ВСУ.

    Комментарии (0)
    2 сентября 2025, 17:59 • Новости дня
    Москалькова сообщила о скором возвращении пятерых россиян с Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    В четверг планируется возвращение пятерых граждан России с территории Украины, а также отправка на Украину еще пяти человек для воссоединения с родственниками.

    Пятерых граждан России, находящихся на Украине, 4 сентября вернут на родину, сообщает РИА «Новости». По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, еще пятеро человек получат возможность отправиться к своим близким на Украину.

    Москалькова уточнила, что 3 сентября в Доме прав человека в Москве состоится встреча российских и украинских граждан, ожидающих воссоединения с родными. Она подчеркнула: «Пять семей забирают близких с Украины, другие пять отправляются на Украину…».

    После встречи в Москве все участники совместно отправятся на белорусско-украинскую границу, где 4 сентября в Гомельской области Беларуси пройдет долгожданная встреча семей. В мероприятии примут участие представители Международного комитета Красного Креста и официальные лица Беларуси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к папе римскому с просьбой помочь вернуть российских граждан, находящихся в Сумах.

    Комментарии (0)
    Главное
    Хуситы атаковали Генеральный штаб армии Израиля
    Россия и Индия начали переговоры по новым С-400
    В ЦБ заявили о существенном прогрессе в снижении инфляции в России
    Польша попросила США пригласить ее в G20
    Суд Москвы оштрафовал Pinterest на 4 млн рублей
    Эксперт оценил последствия введения Китаем безвизового режима для России
    Гибриды подсолнечника Сурус и Тайзар признали лучшими в России

    ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС

    Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости

    Саммит Шанхайской организации сотрудничеств стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. По итогам была принята Тяньцзиньская декларация, в которой лидеры стран – членов объединения обозначили собственное видение справедливого миропорядка. Какие изменения в международной политике будет продвигать ШОС? Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот

    Грандиозная сеть оборонительных сооружений в странах Прибалтики и Польши может быть дополнена возрождением когда-то осушенных в этом регионе болот. По крайней мере, в Литве эта идея всерьез обсуждается. Заявляется, что болота должны спасти Прибалтику от «российской агрессии», но реальные цели всех этих мероприятий, похоже, совсем другие. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации