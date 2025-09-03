Tекст: Алексей Дегтярев

Правительство Германии вряд ли станет требовать компенсации с виновных в подрывах газопроводов «Северный поток» в 2022 году, заявил Котре РБК.

По его мнению, федеральные власти в первую очередь стремятся нанести максимальный ущерб России, игнорируя интересы немецких потребителей.

Котре отметил, что органы следствия не переквалифицируют диверсию в теракт, что позволило бы потребовать выплаты от виновных. «В таком случае от виновной стороны следовало бы потребовать компенсации», – указал он.

По мнению парламентария, Берлин не предпримет таких шагов.

Депутат добавил, что представители правительства отказывались делиться деталями расследования с парламентом, ссылаясь на национальные интересы. Он предположил, что правительство делает это намеренно. Он также указал на запоздалое прибытие кораблей ВМС Германии на место происшествия и отсутствие необходимого оборудования, а также на отсутствие сотрудничества со спецслужбами Дании, Швеции и США.

Депутат Марк Бернхард поддержал тезисы Котре, заявив, что использование «Северных потоков» отвечает интересам Германии и энергетической политики страны. Он призвал к ремонту трубопроводов, выдаче разрешений на их эксплуатацию и обеспечению защиты от новых атак. По его словам, один из трубопроводов «Северного потока-2» все еще функционирует и способен обеспечить газом более 30 млн потребителей в Германии.

В ФРГ ранее назвали семерых подозреваемых в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

До этого в Италии оставили под стражей украинского гражданина, обвиняемого по делу о подрыве «Северных потоков». Он мог руководить организацией диверсии. Ему пообещали 15 лет тюрьмы в Германии за подрыв «Северных потоков».