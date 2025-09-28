  • Новость часаГладков сообщил, когда в Белгородской области восстановят энергоснабжение
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к мощным антивоенным выступлениям, как в 70–80-е годы ХХ столетия, западной политической элите придется с ним считаться.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    28 сентября 2025, 22:35

    Гладков сообщил, когда в Белгородской области восстановят энергоснабжение

    Tекст: Ирма Каплан

    Резервная генерация энергии в Белгородской области поддерживает работу необходимых учреждений, все специальные службы работают, оборудования и материалов достаточно, заявил в видеообращении после совещания с министрами и главами ведомств губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Все необходимые меры предприняты на федеральном уровне, занимаемся восстановлением. По работе школ и детских садов... не хочу говориться в прямом эфире, чтобы не создавать предмет для агрессии или провокаций со стороны украинцев в отношении наших детей. Постараемся во всех наших учреждениях, детских садах и школах провести», – сказал он в размещенном в Telegram-канале видео.

    Гладков добавил, что родители могут оставить детей дома, написав в школу заявление, но школы и детские сады работать будут, если будет подана электроэнергия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки на объекты инфраструктуры в Белгородской области возникли существенные перебои с подачей электроэнергии. Часть учреждений переведена на резервное питание. Кроме того, были ранены два мирных жителя.

    Tекст: Ирма Каплан

    Варварский удар ВСУ нанесли вечером по поселку Белая Березка, били «Градом» по мирным жителям, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, добавив, что число пострадавших увеличилось.

    «Количество раненых мирных жителей увеличилось до девяти. <...> Пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сказано в посте.

    Богомаз уточнил, что пострадавшим окажут необходимая поддержку и материальную помощь.

    Напомним, ранее в этот день в результате массированного удара ВСУ с применением РСЗО «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области были ранены мирные жители, среди пострадавших оказался ребенок.

    Володин: Меркель хотела бы, чтобы России не было
    @ IMAGO/Michael Kremer/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западные лидеры, такие как бывший канцлер Германии Ангела Меркель, хотели бы, чтобы России не было, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Он напомнил, что на обсуждении распада СССР президент РФ Владимир Путин назвал это событие «величайшей катастрофой XX века», в то время как Меркель называла его «счастьем всей ее жизни», передает ТАСС.

    Володин подчеркнул, что подобная оценка демонстрирует негативное отношение Меркель к России. По его словам, западные лидеры считают логичным восстановление СССР единства Германии в 1990 году, не взяв ничего взамен. При этом Володин отметил, что Россия долгие годы поставляла Германии дешевые энергоресурсы, которые стали основой экономического развития страны.

    Председатель Госдумы напомнил, что Россия ушла из Европы, не оставив там военных баз, в отличие от США, однако, по его мнению, это не оценили должным образом. «Как показала история, это не только не оценили, но и желают нам худшего», – заявил Володин.

    Он сделал вывод, что России следует принимать решения исключительно в интересах страны и ее граждан. В заключение Володин отметил, что президент Владимир Путин действует именно так, и если бы он был у власти в то время, Меркель не испытала бы «счастья всей ее жизни».

    Накануне Меркель рассказала о сложных отношениях с президентом России Владимиром Путиным и ее разногласиях с ним по поводу итогов окончания холодной войны и распада Советского Союза.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия уже вовлечена в конфликт с Россией из-за якобы предпринимаемых Москвой попыток дестабилизировать ФРГ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие политические процессы стоят за этими обвинениями Мерца в адрес России.

    Индонезия готова ввести войска на Украину

    Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    Пожар вспыхнул на Афипском НПЗ из-за падения обломков БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    После падения обломков беспилотника ВСУ на одну из установок на Афипском НПЗ возник пожар, сообщили в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

    «Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 кв. м, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы», – сказано в посте.

    В оперштабе уточнили, что обломки дрона ВСУ обнаружены в Темрюкском районе. В частности, фрагменты упали на одной из улиц ст. Голубицкой.

    «В результате происшествия, по предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», – сообщили там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 25 сентября возгорание на территории предприятия на Кубани произошло после удара БПЛА, пожар ликвидировали, сообщили в оперативном штабе региона.


    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало видеозапись уничтожения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины.

    В ведомстве уточнили, что обнаруженные цели были поражены силами Черноморского флота с использованием стрелкового оружия, а также барражирующих боеприпасов «Ланцет».

    «Выявленные вражеские цели были уничтожены силами и средствами Черноморского флота с применением стрелкового оружия и барражирующими боеприпасами «Ланцет», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    В среду российские военные уничтожили беспилотный катер ВСУ у побережья Крыма.

    В тот же день власти Туапсинского округа Краснодарского края сообщили об обнаружении безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия Виктора Момотова, судьи Верховного суда и председателя Совета судей России.

    Решение принято в связи с письменным заявлением о досрочной отставке Момотова, передает ТАСС.

    В объяснении указано, что отставка оформлена на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 закона «О статусе судей» – за совершение поступка, порочащего честь и достоинство судьи.

    Ранее Генпрокуратура установила, что Момотов до назначения в 2010 году оформил крупные активы на свою мать. Кроме того, ведомство подало иск к Момотову с требованием об изъятии 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц.

    Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорту Волгограда

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о временных ограничениях полетов в аэропорту Волгограда.

    «Аэропорт Волгограда: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг над территорией России силы ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников. Днем, в течение двух часов, средства ПВО сбили пять самолетных беспилотников на территории Брянской, Курской и Белгородской областей.

    @ Скриншот с видео Telegram-канала «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин вечером в четверг встретился в Кремле с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

    В Представительском кабинете Первого корпуса Кремля Путин и глава МАГАТЭ Гросси пожали друг другу руки и сели за большой светлый стол.

    Путин и Гросси ранее в четверг виделись на полях форума World Atomic Week в павильоне «Атом» на ВДНХ и могли неформально пообщаться. На этом форуме Путин заявил, что Россия планирует к 2030 году запустить первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о намерении баллотироваться на пост генерального секретаря ООН. По данным СМИ, Гросси рассчитывает получить поддержку администрации США и их союзников для своей кандидатуры.

    ЦБ продлил ограничения на переводы валюты за рубеж

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России продлил ограничения на переводы средств за границу еще на шесть месяцев, сообщила пресс-служба регулятора.

    Ограничения будут действовать с 1 октября 2025 года до 31 марта 2026 года включительно, передает ТАСС.

    «Граждане России и физические лица – нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более одного млн долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте», – сообщили в ЦБ.

    В сентябре прошлого года Банк России уже продлял ограничения на переводы за рубеж.

    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Турция не станет выполнять требования Дональда Трампа по прекращению покупки нефти и газа у России. Возможно, власти республики продолжат торговаться и выдвигать Штатам свои условия, ссылаясь на экономический ущерб от возможного отказа. Но едва ли это приведет к кардинальным решениям со стороны Анкары, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Россия является для Турции давним и очень крупным поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов. Анкаре невыгодно выполнять требование Дональда Трампа и прекращать закупки российских углеводородов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Так, наличие газа из России позволяет сохранять цены на турецком рынке ниже, чем в ряде других регионов, пояснил собеседник. Однако Вашингтон преследует свои цели. Аналитик напомнил о планах США удвоить экспорт СПГ за счет ввода в эксплуатацию новых заводов. «Штаты, будучи нетто-экспортером, стремятся расчистить рынки сбыта и для существующих объемов, и для новых проектов», – уточнил эксперт.

    Если Турция откажется от поставок российского газа, то это спровоцирует рост цен, прогнозирует Юшков. Другими словами, в выигрыше окажутся поставщики из США, но не турецкая сторона. Несколько иная ситуация в нефтяной сфере, вокруг которой Анкара выстроила бизнес-схему, продолжил спикер.

    «Турция с 2022 года последовательно наращивает объемы закупок нефти и продуктов ее переработки. Благодаря этому страна обеспечивает внутренние потребности и высвобождает объемы нефтепродуктов, которые производятся на турецких НПЗ, для продажи Евросоюзу. Турки активно зарабатывают на этом. Поэтому им невыгодно отказываться от поставок из России», – детализировал Юшков.

    По его мнению, призывы Дональда Трампа к Анкаре и другим странам прекратить закупки углеводородов – попытка «запугать» Москву и подтолкнуть ее согласиться на американские условия по урегулированию украинского кризиса. «Если бы Трампу нужно было лишить Россию рынков сбыта, он бы не встречался с Эрдоганом, не вводил бы пошлины против Индии, а просто применил бы те же санкции, как против Ирана и Венесуэлы», – предположил аналитик.

    Впрочем, полный запрет вреден и для самих американцев. «Дело в том, что цены на топливо на внутреннем рынке США зависят от цен на мировом. Если они пойдут вверх, это приведет к росту стоимости для американских потребителей. Тогда Трамп столкнется с последствиями – а именно, со снижением поддержки избирателей», – уточнил эксперт, напомнив о периоде президентства Джо Байдена, когда по стране клеили наклейки с демократом на заправках.

    «Таким образом, слова Трампа об отказе от российских нефти и газа – это блеф. Я думаю, что турецкие власти не станут выполнять требования главы Белого дома. Возможно, они продолжат торговаться и выдвигать Штатам свои условия, ссылаясь на экономический ущерб от возможного отказа от российских нефти и газа. Но сомневаюсь, что в конечном итоге это приведет к каким-то кардинальным решениям со стороны Анкары», – подчеркнул Юшков.

    «Образцовое партнерство с США, как его раньше называли турки, оказалось не таким уж образцовым, хоть и задорным. Анкара, как у нее это часто бывает в последнее время, на распутье и несколько запуталась в своих клубках», – заметил в свою очередь Владимир Аватков, доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН.

    Ранее Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей. Об этом президент США заявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме. По мнению американского лидера, закупки нефти и газа не должны возобновляться, пока продолжается конфликт на Украине.

    Эрдоган «мог бы оказать серьезное влияние» в вопросе украинского урегулирования, но он «занимает нейтральную позицию», считает Трамп. «Лучшее, что он мог бы сделать – это не покупать нефть и газ у России», – добавил глава Белого дома.

    Позже во время общения с журналистами президент США признался, что не хотел бы прямо отвечать на вопрос о том, согласился ли его турецкий коллега прекратить импорт российских энергоносителей. «Но если бы я захотел, чтобы [он отказался], он бы это сделал», – отметил американский лидер.

    Трамп заявил об уверенности в том, что Анкара откажется от закупки российской нефти, так как у нее есть «множество вариантов», а также доступ к морю. При этом он указал, что для таких стран, как Венгрия и Словакия, которые «зависят от одного трубопровода», отказ от ресурсов станет гораздо сложнее. «Я просто не хочу, чтобы люди винили их», – сказал глава Белого дома.

    Примечательны слова американского лидера о том, что Вашингтон даст согласие на поставки F-35 Турции, если Анкара выполнит определенную просьбу Штатов. «Мы могли бы легко заключить сделку с Турцией по F-35, возможно, и сделаем это, но Эрдоган сначала сделает кое-что для нас», – сообщил он.

    Отметим, Россия в 2024 году, как и годом ранее, сохранила позицию основного поставщика природного газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию. При этом в последние недели Анкара стремилась диверсифицировать свои поставки, пишет Bloomberg. Так, турецкая энергетическая госкомпания Botas подписала контракт на поставку около 70 млрд кубометров СПГ с американской Mercuria. Сделка рассчитана на 20 лет и предполагает поставку примерно четырех миллиардов кубометров в год.

    Напомним, Трамп ранее критиковал Пекин, Нью-Дели и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов. «Китай и Индия – основные спонсоры продолжающейся войны, так как они продолжают покупать российскую нефть. Но что непростительно: даже ряд стран НАТО не полностью отказались от российских энергоресурсов», – возмущался президент США в ходе выступления на ГА ООН.

    Тем временем ЕС решил ускорить на год отказ от российского СПГ: теперь полный запрет на закупки топлива намечен на 1 января 2027 года, а не к концу того же года, как планировалось ранее. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что этот шаг отражает желание Брюсселя продемонстрировать Вашингтону готовность расчистить рынок для американского газа.

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Освобождение Юнаковки важно как минимум по двум причинам. Во-первых, с потерей поселка возможности ВСУ по атакам на российское приграничье значительно снизятся, а во-вторых, контроль над населенным пунктом позволит ВС России развить наступление на Сумы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее российская армия освободило Юнаковку в Сумской области.

    «Освобождение Юнаковки знаменует собой важную веху в контексте российского наступления. Этот поселок имеет колоссальное логистическое значение. Именно через него проходили основные каналы снабжения ВСУ в рамках вторжения противника в Курскую область», – рассказывает военный эксперт Борис Рожин.

    «Трасса «Юнаковка-Суджа» помогала противоборствующей стороне поддерживать боеспособность в период оккупации наших приграничных территорий. Поэтому украинская армия так долго цеплялась за населенный пункт: сюда активно перебрасывали резервы, а бои за поселок проходили крайне ожесточенно», – поясняет он.

    «Соответственно, можно с уверенностью сказать, что противник потерял под Юнаковкой большое количество личного состава. Сейчас же взятие под контроль этого населенного пункта вносит большой вклад в обеспечение безопасности российского приграничья и значительно снижает вероятность повторных попыток со стороны Украины прорваться в ту же Курскую область», – акцентирует собеседник.

    «Также контроль Юнаковки позволяет нам в дальнейшем активизировать продвижение по направлению к Сумам. В настоящий момент ВСУ продолжают стоять к западу от поселка – в Кондратьевке и Алексеевке. Противник предпринимает усилить сковать наши действия. На этом фоне, в первую очередь, России необходимо сконцентрироваться на целостности флангов», – добавляет эксперт.

    «Думаю, мы будем постепенно расширять имеющуюся зону контроля – к югу от Горналя и в районе Алексеевки. Затем войска двинутся к востоку и к западу от Юнаковки. Таким образом мы сможем гарантировать, что в будущем у противника не будет возможности сформировать здесь в ходе попыток наступления опасные «выступы», которые в теории осложнили бы наше продвижение», – заключил Рожин.

    Ранее российские военные освободили поселок Юнаковка в Сумской области. Как сообщает Минобороны, бойцы группировки «Север» продвигались вглубь данного направления в течение недели. За это время военным удалось нанести поражение «живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны».

    Военный корреспондент Александр Коц, комментируя в своем Telegram-канале взятие Юнаковки заявил, что населенный пункт являлся главным перевалочным пунктом ВСУ в рамках наступления на Курскую область. «Выбив из него противника, мы нарушили всю его логистику в приграничье и лишили его физической возможности повторить эту авантюру», – уточнил он.

    При этом Юнаковка обладает большим значением и в рамках дальнейшего продвижения ВС РФ. «Более того, этот населенник – идеальный плацдарм для наступления на Сумы. Российское командование наверняка рассматривает и такой вариант. Чем дольше украинцы тянут с переговорами, тем слабее становится их переговорная позиция», – уточнил Коц.

    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский продолжает делать громкие заявления и сыпать угрозами, стараясь убедить европейских спонсоров в своей успешности на военном поприще, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Так Песков прокомментировал высказывания Зеленского о необходимости российским чиновникам знать местонахождение бомбоубежищ, передает ТАСС.

    «Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев предполагаемых, а этими кормильцами теперь должны стать европейцы, убедить в том, что он хороший вояка и удачливый вояка. Поэтому он сыплет угрозами направо-налево, что звучит достаточно безответственно», – отметил представитель Кремля.

    Песков также добавил, что подобная риторика украинского лидера выглядит безответственно.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил Зеленскому, который в интервью американскому порталу Axios призвал российских чиновников убедиться, что они «знают местонахождение своих укрытий», о наличии у России оружия, от которого не спасет «никакое бомбоубежище».

    @ RAMIL SITDIKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о деталях многочасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшихся в пятницу.

    По словам Лукашенко, стороны обсуждали совместные решения и шаги, необходимые для выживания в нынешней сложной мировой обстановке, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

    Глава Белоруссии в ходе посещения Шкловского района Могилевской области подчеркнул: «Думали, как же нам выжить в это сложное время». Он отметил, что нынешняя ситуация вынуждает к принятию нестандартных решений даже такие крупные и богатые ресурсами страны, как Россия. Для Белоруссии, по его мнению, эффективная работа каждого особенно важна для дальнейшего развития и стабильной жизни на своей земле.

    Лукашенко также заявил, что ситуация в мире обостряется, и каждый стремится отстаивать свои интересы. Он отметил, что «мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут», а ему приходится призывать граждан работать на благо страны.

    Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко завершились, они длились более пяти часов.

    Путин и Лукашенко провели переговоры тет-а-тет, которые длились полтора часа. После переговоров президенты России и Белоруссии начали рабочий завтрак в Голубой гостиной Кремля.

    Минюст внес экс-владельца газеты «Ведомости» Кудрявцева в реестр иноагентов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России объявило о включении в реестр иноагентов медиаменеджера, экс-владельца газет «Ведомости» и The Moscow Times Демьяна Кудрявцева.

    Также в реестр иноагентов внесен адвокат Дмитрий Захватов, ранее участвовавший в судебных делах оппозиционных деятелей, передает ТАСС.

    На прошлой неделе Минюст признал блогера Романа Алехина иноагентом.

    Росэнергоатом сообщил об атаке боевого дрона ВСУ на Курскую АЭС-2

    Tекст: Ирма Каплан

    На территории площадки Курской АЭС-2 техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ.

    «При падении БПЛА зацепил одно из вспомогательных зданий станции замещения. В результате атаки посечены стены. Разрушений и пострадавших нет», – сказано в сообщении Росэнергоатома.

    В ведомстве уточнили, что происшествие на работу предприятия и график сооружения новых энергоблоков не повлияло. Курская АЭС работает в штатном режиме.

    «Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», – добавили специалисты.  

    В Росэнергоатоме напомнили, что это четвертый случай попытки удара ВСУ по сооружениям атомных станций России. 

    24 августа 2025 года на Курской АЭС силами ПВО был сбит боевой БПЛА ВСУ, при падении аппарат сдетонировал и повредил  трансформатор, временно была снижена мощность станции. 17 августа 2025 года и 12 сентября 2025 года на территории Смоленской АЭС техсредствами были подавлены боевые дроны ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. МАГАТЭ в очередной раз предупредило об опасности обстрелов атомных электростанций.

    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Путин в приветственном слове к армянской делегации поблагодарил их за визит на форум «Мировая атомная неделя», отметив, что Росатом как раз работает над продлением срока работы АЭС, которая обеспечивает 30% электроэнергии Армении.

    «Вы правильно заметили, что мы тесно сотрудничаем с Российской Федерацией и работаем над продлением срока эксплуатации Армянской атомной электростанции до 2036 года. Мы сейчас работаем и ищем удобные для Армении проекты малых модульных атомных вариантов», – приводит слова Пашиняна пресс-служба Кремля.

    Премьер-министр Армении уточнил, что и по этому вопросу с Россией ведется «очень активный диалог», страна «очень эффективно сотрудничает с корпорацией «Росатом».

    Пашинян отметил, что роль атомной энергетики растет, и она глобально считается  экологической.

    Встреча с Пашиняном завершит серию международных переговоров Путина после мероприятий Международного форума по атомным и смежным отраслям в павильоне «Атом».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Пашинян в августе подчеркнул тесное партнерство и активный диалог между Арменией и Россией во время встречи с президентом Путиным.

    В ходе встречи президента России Путина с генеральным директором МАГАТЭ Гросси 25 сентября российский лидер отметил конструктивное взаимодействие сторон и поблагодарил за это своего визави.

