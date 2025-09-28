Вэнс заявил о планах демократов устроить шатдаун ради мигрантов

Tекст: Ольга Иванова

Демократы США угрожают парализовать работу правительства, требуя выделения сотен миллиардов долларов на медицинские льготы для нелегальных иммигрантов, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News, передает РИА «Новости». По его словам, приоритетом для демократов стало предоставление медицинских привилегий мигрантам, несмотря на возможный шатдаун.

«Демократы угрожают парализовать работу всего правительства, потому что хотят выделить сотни миллиардов долларов на медицинские льготы для нелегальных иммигрантов», – подчеркнул Вэнс. Он также добавил, что такие расходы лягут на плечи налогоплательщиков.

Вэнс выразил опасения, что позиция демократов приведет к политическому кризису и затронет все сферы функционирования государственных учреждений.

Ранее военный министр США Пит Хегсет созвал высших военных командиров на необычную встречу в начале следующей недели в Вирджинии перед тем, как правительство страны может прекратить работу из-за спора о финансировании между президентом Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе.

В четверг администрация США предупредила госведомства о возможных массовых сокращениях персонала, если 1 октября произойдет шатдаун и финансирование не будет возобновлено.



