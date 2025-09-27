МИД: Вступлению ДВЗЯИ в силу мешает обструкционистская позиция США

Tекст: Антон Антонов

На полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН состоялась 14-я Конференция по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Конференция проходит раз в два года до того момента, пока договор не вступит в силу, сообщается на сайте МИД.

Указывается, что конференция консенсусом решает вопрос о том, какие меры могут и должны быть приняты для скорейшего выполнения условий, необходимых для начала полноценного функционирования ДВЗЯИ.

В МИД подчеркнули, что Москва не может поддержать итоговый документ 14-й Конференции по ДВЗЯИ, поскольку он содержит обвинения в адрес КНДР. В российском ведомстве отметили, что ранее Москва поддерживала Пхеньян «в отражении агрессии объединенного Запада», а сейчас КНДР вносит неоценимый вклад в защиту территориальной целостности России.

Дипломаты добавили, что не считают возможным присоединиться к антикорейским заявлениям и документам, поскольку такие выпады не соответствуют целям Конференции. Российская сторона назвала недопустимой попытку возложить ответственность за неработающий Договор на КНДР, подчеркнув, что позиция этой страны обусловлена беспрецедентным давлением со стороны США и их союзников.

По мнению МИД России, американские администрации на протяжении почти 30 лет не сделали ничего для ратификации этого соглашения, и именно это препятствует началу его полноценного функционирования. «Основной причиной невступления ДВЗЯИ в силу является обструкционистская позиция США по отношению к данному Договору», – говорится в сообщении.

МИД России заявил, что все это сделало невозможным одобрение итогового документа Конференции и даже участие в мероприятии в качестве наблюдателя.

В то же время в ведомстве подчеркнули приверженность целям ДВЗЯИ, напомнив о завершении строительства российского сегмента Международной системы мониторинга в декабре 2023 года. В МИД выразили готовность и далее содействовать вступлению Договора в силу, отметив, что успех этого процесса зависит не только от России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров указывал, что коллективный Запад во главе с США цинично сочетает демонтаж соглашений по ядерному сдерживанию с продвижением схем, создающих преимущества для американцев. Россия заявила о готовности вернуться к вопросу ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний только после такого же шага со стороны США.