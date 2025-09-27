Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Россия обвинила США в срыве вступления ДВЗЯИ в силу
МИД: Вступлению ДВЗЯИ в силу мешает обструкционистская позиция США
Основная причина, по которой Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не вступил в силу, заключается в обструкционистской позиции США по отношению к договору, заявил МИД России.
На полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН состоялась 14-я Конференция по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Конференция проходит раз в два года до того момента, пока договор не вступит в силу, сообщается на сайте МИД.
Указывается, что конференция консенсусом решает вопрос о том, какие меры могут и должны быть приняты для скорейшего выполнения условий, необходимых для начала полноценного функционирования ДВЗЯИ.
В МИД подчеркнули, что Москва не может поддержать итоговый документ 14-й Конференции по ДВЗЯИ, поскольку он содержит обвинения в адрес КНДР. В российском ведомстве отметили, что ранее Москва поддерживала Пхеньян «в отражении агрессии объединенного Запада», а сейчас КНДР вносит неоценимый вклад в защиту территориальной целостности России.
Дипломаты добавили, что не считают возможным присоединиться к антикорейским заявлениям и документам, поскольку такие выпады не соответствуют целям Конференции. Российская сторона назвала недопустимой попытку возложить ответственность за неработающий Договор на КНДР, подчеркнув, что позиция этой страны обусловлена беспрецедентным давлением со стороны США и их союзников.
По мнению МИД России, американские администрации на протяжении почти 30 лет не сделали ничего для ратификации этого соглашения, и именно это препятствует началу его полноценного функционирования. «Основной причиной невступления ДВЗЯИ в силу является обструкционистская позиция США по отношению к данному Договору», – говорится в сообщении.
МИД России заявил, что все это сделало невозможным одобрение итогового документа Конференции и даже участие в мероприятии в качестве наблюдателя.
В то же время в ведомстве подчеркнули приверженность целям ДВЗЯИ, напомнив о завершении строительства российского сегмента Международной системы мониторинга в декабре 2023 года. В МИД выразили готовность и далее содействовать вступлению Договора в силу, отметив, что успех этого процесса зависит не только от России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров указывал, что коллективный Запад во главе с США цинично сочетает демонтаж соглашений по ядерному сдерживанию с продвижением схем, создающих преимущества для американцев. Россия заявила о готовности вернуться к вопросу ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний только после такого же шага со стороны США.