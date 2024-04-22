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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Запад толкает Украину на последнюю битву

    Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в бесповоротном изменении геополитического мироустройства с однополярного на многополярный.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Зачем нам сегодня Кант

    То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хотят ли европейцы войны с Россией

    Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.

    4 комментария
    22 апреля 2024, 11:22 • Новости дня

    Лавров рассказал о шулерстве Запада в ядерной сфере

    Лавров: Запад продвигает шулерские схемы в сфере новых ограничений на ядерные арсеналы

    Tекст: Ольга Никитина

    Возглавляемый США коллективный Запад циничным образом сочетает демонтаж соглашений в области ядерного сдерживания, которые мешали Вашингтону, с продвижением откровенно шулерских схем, которые создают преимущества для американцев, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    В видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что целью США является одностороннее военное превосходство, которое возникнет в результате ограничений на ядерные арсеналы оппонентов. Текст заявления Лаврова опубликован на сайте МИД.

    Министр отметил также, что никакой основы для диалога США в условиях тотальной гибридной войны, которая ведется против России, не существует. США пытаются представить тематику контроля над вооружениями и в целом вопросы стратегической стабильности как нечто находящееся в отрыве от других аспектов межгосударственных отношений, указал Лавров.

    США и их натовские сателлиты, по словам главы внешнеполитического ведомства, по-прежнему одержимы идеей нанести России «стратегическое поражение». Западники, подчеркнул Лавров, опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав.

    По словам Лаврова, Россия готова вернуться к вопросу о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), когда это же сделают США.

    Ранее исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд и замглавы МИД Сергей Рябков провели встречу на полях Московской конференции по нераспространению.

    20 апреля 2024, 21:19 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности ответить на закон США о конфискации активов России
    В Кремле заявили о готовности ответить на закон США о конфискации активов России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США ответят за решение конфисковать собственность России, Москва будет принимать меры, отвечающие ее интересам без ограничения по времени, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Конечно же, если это действительно так, то Америке придется за это ответить. И здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения. И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», – сказал Песков.

    По словам Пескова, решение о конфискации активов России негативно отразится на имидже Штатов и отпугнет инвесторов в эту страну, передает ТАСС.

    «В любом случае если действительно речь идет о конфискации наших активов, это нанесет непоправимый ущерб имиджу Соединенных Штатов Америки, это вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более государственной собственности»», – добавил представитель Кремля. 

    Принятый в США закон приведет к еще большему числу жертв среди украинцев по вине киевского режима, подчеркнул он.

    «Это решение обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину», – сказал Песков.

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила закон о конфискации замороженных активов России.

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    20 апреля 2024, 15:26 • Новости дня
    В США назвали представляющий серьезную угрозу для Запада российский самолет

    NI: Российский бомбардировщик Ту-160М2 вызывает серьезные опасения западных стран

    В США назвали представляющий серьезную угрозу для Запада российский самолет
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новые российские модернизированные Ту-160М2, известные как «Белые лебеди», обладают мощным наступательным потенциалом, опережают аналоги США и представляют серьезную угрозу для Запада, пишет The National Interest.

    В издании отметили новые «Белые лебеди» смогут запускать гиперзвуковые ракеты и нести шесть различных типов вооружений, в том числе, ядерную Х-102. Автор статьи добавил, что для того, чтобы противостоять российскому самому грозному в мире российскому бомбардировщику, нужно обновить его американские аналоги, передает РИА «Новости».

    При это эксперты сомневаются, что в ближайшее время американские ВВС смогут модернизировать свои самолеты, поэтому русские получат ключевое преимущество перед Западом.

    «Белый лебедь» – самый габаритный, самый тяжелый, самый быстрый и мощнейший сверхзвуковой бомбардировщик в мире. Ту-160 может нести до 12 крылатых ракет. В частности, применяются Х-15, до того – Х-45 и Х-55.

    Сейчас его оснащают и ракетами Х-101. В ядерном исполнении ее индекс Х-102. Она способна поражать цели на дальности до 5500 км. Кроме того, в составе вооружения могут быть авиабомбы и мины. В 2023 году Ту-160 стали вооружать ракетами Х-БД, способными уничтожать цели на дальности свыше 6 500 км.

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    20 апреля 2024, 20:42 • Новости дня
    Палата представителей США одобрила конфискацию активов России в пользу Киева

    Палата представителей США одобрила закон о конфискации активов России в пользу Киева

    Палата представителей США одобрила конфискацию активов России в пользу Киева
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палата представителей конгресса США проголосовала за принятие закона, включающего положение о конфискации активов России в пользу Украины.

    За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против, передает РИА «Новости».

    Сейчас документ направляется в сенат для рассмотрения. Законопроект содержит положения о конфискации активов России, включая «запрет на разморозку суверенных российских активов» и «использование активов для восстановления Украины».

    Ранее в МИД России посягательство Запада на российские активы назвали воровством.


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    21 апреля 2024, 00:36 • Новости дня
    Американский миллиардер предрек Украине крах, несмотря на помощь США
    Американский миллиардер предрек Украине крах, несмотря на помощь США
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс считает, что крах Украины неизбежен, несмотря на одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта об оказании военной помощи Киеву.

    «Эти сцены празднований будут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах», – написал он на своей странице в социальной сети, передает ТАСС

    Сакс обратил внимание на то, что войны в Ираке и Афганистане также начинались с ежегодных выделений средств на сумму около $60 млрд, а в итоге стоили триллионы долларов.

    Он убежден, что и в случае с Киевом речь идет не «просто о $61 млрд».

    «Украине понадобятся огромные ежегодные денежные вливания, чтобы предотвратить полное поражение. Так что $61 млрд – это лишь нижняя черта для ежегодных выделений средств в новой бесконечной войне», – заключил миллиардер.

    Напомним, Палата представителей США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для их передачи Киеву. Объем пакета составил $95 млрд, из которых $60 млрд предназначены для Киева.

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    22 апреля 2024, 08:37 • Новости дня
    Володин сделал три вывода на основе принятого в США решения об активах России
    Володин сделал три вывода на основе принятого в США решения об активах России
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На основе принятого парламентом США решения о замороженных активах России можно сделать три вывода, ими поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Во-первых, США пошли на откровенную кражу, их решение является неправовым, написал он в Telegram.

    По мнению Володина, такой шаг подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Закон разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система. Также спикер ГД отметил ущерб, который будет нанесен мировому праву.

    «У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», – подчеркнул он.

    Во-вторых, в США находится только 5-6 млрд долларов России из заблокированных по всему миру 280 млрд долларов. Основная часть активов (210 млрд евро) заморожена в Евросоюзе.

    США приняли закон о конфискации активов, чтобы вынудить ЕС пойти на аналогичный шаг, который разрушительно скажется на европейской экономике.

    В-третьих, принятие закона указывает на то, что Вашингтон уже не верит в победу Украины, поэтому готов давать деньги только в кредит, который Киеву придется возвращать, либо не свои, когда речь идет о передаче российских активов.

    Напомним, 20 апреля палата представителей конгресса США проголосовала за принятие закона, включающего положение о конфискации активов России в пользу Украины.

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    20 апреля 2024, 21:50 • Новости дня
    Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма
    Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Выделение США военной помощи Украине является прямым спонсированием террористической деятельности, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    По словам дипломата, решение о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню лишь усугубит мировые кризисные явления

    В своем Telegram-канале выделение помощи Тайваню Захарова назвала «вмешательством во внутренние дела Китая», а Израилю – прямой дорогой к эскалации конфликта в регионе.

    Ранее палата представителей США одобрила закон об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.


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    20 апреля 2024, 07:43 • Новости дня
    США запустили производство обогащенного урана

    США произвели первую партию обогащенного урана на новом заводе в Огайо

    США запустили производство обогащенного урана
    @ Uwe Kraft/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    США на заводе в штате Огайо произвели первые 90 кг обогащенного урана, они планируют к концу года довести объем до одной тонны, заявил президент страны Джо Байден.

    «Могу объявить, что завод на юге Огайо произвел первые 200 фунтов (около 90 кг) мощного обогащенного урана, предприятие работает над тем, чтобы до конца года произвести почти тонну», – цитирует Байдена РИА «Новости»

    По его словам, такого объема «достаточно, чтобы обеспечить энергией 100 тыс. домов». Президент США подчеркнул, что производство обогащенного урана поможет стране «снизить зависимость от импорта нефти».

    Ранее глава американского управления по ядерной энергетике Кэтрин Хафф заявляла, что США с союзниками намерены добиться возможности производства низкообогащенного урана, используемого для топлива АЭС, чтобы освободиться от зависимости от российских поставок.

    В настоящее время Россия является основным поставщиком обогащенного урана для США, обеспечивая топливом более 90 коммерческих реакторов.

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    19 апреля 2024, 13:38 • Новости дня
    Рар: США заблокировали принятие Палестины в ООН по двум причинам

    Немецкий политолог Рар: США не могли допустить вступления Палестины в ООН

    Рар: США заблокировали принятие Палестины в ООН по двум причинам
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    После голосования в СБ ООН стоит ожидать, что ситуация на Ближнем Востоке продолжит развиваться по задумке американцев: на бумаге они будут заявлять о планах признания государственности Палестины, но на практике не дадут этому осуществиться. Израиль же сохранит позиции главного оплота американского влияния в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее США заблокировали проект о принятии Палестины в ООН.

    «Итоги голосования в СБ ООН по резолюции о принятии Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации оказались ожидаемыми», – отметил германский политолог Александр Рар. По его мнению, существует две причины, почему США наложили вето на документ. «Во-первых, Вашингтон не мог позволить, чтобы позиции его союзника – Израиля – ослабли в ООН. Во-вторых, признание Палестины изменило бы ситуацию на Ближнем Востоке – причем не в пользу Тель-Авива, а следовательно, и США», – уточнил собеседник.

    Спикер прогнозирует, что ситуация на Ближнем Востоке продолжит развиваться по задумке американцев. «На бумаге они будут заявлять о планах признания государственности Палестины, но на практике не дадут этому осуществиться. При этом Израиль должен оставаться главным оплотом американского мирового влияния на Ближнем Востоке, а также сдерживать попытки Китая и России повысить свои ставки в этом регионе», – детализировал Рар.

    По его мнению, Соединенные Штаты также продолжат накачивать Израиль оружием. «Американские правящие элиты воспринимают еврейское государство в качестве территории США», – отметил собеседник. Политолог напомнил об американской дипломатии «сколачивания стратегических партнерств» между Израилем и странами арабского полуострова. «США не безуспешно склоняют Саудовскую Аравию, Иорданию, Египет и другие страны Персидского залива на произраильские позиции. Во всяком случае, пока что. Совместно с Европой они будут делать все, чтобы не состоялась изоляция Тель-Авива», – полагает спикер.

    Вместе с тем Рар указал на процессы изменения мирового порядка – «от монопольного прозападного в сторону многостороннего». «Этот процесс идет болезненно и будет еще долго сопровождаться конфликтами. Для завершения формирования многополярного мира нужна радикальная реформа ООН. Она может произойти только изнутри этой организации, но пока не реализовывается, поскольку прежде ведущие державы не готовы делиться своей властью», – заключил политолог.

    Ранее в СБ ООН состоялось голосование по проекту резолюции о принятии Палестины в качестве полноправного члена организации. США заблокировали документ, воспользовавшись правом вето, которое есть у постоянных членов Совбеза. Соединенные Штаты – единственная страна, проголосовавшая «против». В поддержку выступили 12 членов СБ, в том числе Россия и Китай. Швейцария и Великобритания воздержались.

    Заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд объяснил вето тем, что что администрация Палестины не проводит реформы, к которым призывает Вашингтон. «Мы давно призываем Палестинскую администрацию провести необходимые реформы, чтобы помочь создать атрибуты готовности к государственности. Мы также отмечаем, что террористическая организация «Хамас» в настоящее время имеет власть и влияние в Газе, которая является неотъемлемой частью государства, предусмотренного в этой резолюции», – заявил дипломат.

    Израиль не голосовал, так как не является членом Совбеза, но израильский министр иностранных дел Исраэль Кац приветствовал решение США заблокировать резолюцию. «Предложение признать палестинское государство спустя более чем шесть месяцев после крупнейшего массового убийства евреев со времен Холокоста и после сексуальных преступлений и других злодеяний, совершенных террористами ХАМАС, стало бы наградой за терроризм», – считает он. Примечательно, что после того, как израильскому постпреду Гиладу Эрдану было предоставлено слово, около половины присутствовавших представителей делегаций покинули зал заседаний.

    Российский постпред Василий Небензя выразил сожаление в связи с итогами голосования. Он убежден, что США пытаются сломить волю палестинцев и заставить их подчиниться Израилю. Дипломат обвинил американские власти в том, что они закрывают глаза на преступления Израиля в отношении жителей Газы, а также «не замечают незаконную поселенческую активность Западного Иерусалима на Западном берегу». Небензя указал, что страданиям палестинцев сочувствуют по всему миру, в том числе в государствах, которые поставляют оружие Израилю – «все громче звучат голоса сторонников запрета таких поставок».

    «Результаты голосования, когда Вашингтон остался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», – сказал постпред РФ, посчитав действия США «бесплодной попыткой остановить неумолимый ход истории». По его словам, политика Соединенных Штатов – «прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны» на Ближнем Востоке. Небензя заявил: «История вам этого не простит».

    Палестина пообещала, что продолжит подавать заявки на полноправное членство в ООН, невзирая на позицию Тель-Авива и Вашингтона. «Тот факт, что эта резолюция не была принята, не сломает нашу волю и не победит наше стремление. Мы не отступим от наших усилий. Государство Палестина неизбежно, оно реально», – подчеркнул постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.  

    Напомним, проект резолюции подготовил Алжир. Документ содержит рекомендацию к Генассамблее наделить Палестину статусом полноправного члена ООН вместо ее нынешнего статуса наблюдателя. Для одобрения резолюции требовалось как минимум девять голосов в поддержку и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза. Согласно процедуре, если документ набирает необходимое количество голосов и ее никто не блокирует, она переходит на рассмотрение Генассамблеи. Для одобрения полноправного членства Палестине нужно две трети голосов членов ГА.

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    20 апреля 2024, 09:32 • Новости дня
    Эксперт расписал преимущества «мангалов» на поле боя

    Разработчик РЭБ : Атака ХАМАС на Израиль показала эффективность «мангалов» на танках

    Эксперт расписал преимущества «мангалов» на поле боя
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атака ХАМАС на Израиль в 2023 году показала, что так называемые «мангалы» на российских танках зря подвергались насмешке, заявил разработчик устанавливаемой на бронетехнику России модульной системы РЭБ «Волнорез» Станислав.

    По его словам, Израиль ранее не ставил на бронетехнику «козырьки», для борьбы с БПЛА использовались другие средства, в том числе антидроновые ружья. После атаки ЦАХАЛ израильские танки были спешно оборудованы так называемыми «мангалами», над которыми в свое время смеялись на Западе, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что полгода назад возимой РЭБ, какой ее придумали разработчики «Волнореза», не было как класса ни у одной армии мира, в итоге, израильские «Меркавы» в первые дни атаки ХАМАС были сожжены простейшими дронами, а российская армия уже давно их подавляла при помощи, в том числе, «мангалов».

    Ранее американские СМИ писали, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, за несколько дней израильская армия лишилась шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.

    Армия обороны Израиля после этого начала установку дополнительной защиты на свои танки «Меркава» в виде антидроновых «мангалов», как это делает российская армия в зоне спецоперации на Украине.

    Напомним, в России начали штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе.

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    20 апреля 2024, 09:50 • Новости дня
    США нашли способ увеличить доходы от российских активов

    FT: США предложили Европе снизить налоги на доходы от российских активов

    США нашли способ увеличить доходы от российских активов
    @ Walter G. Allgower/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США предложили снизить налоги на доходы от замороженных российских активов в Европе в рамках предложений о финансировании Украины через займы под будущие доходы, что высвободит дополнительно еще 50 млрд долларов, пишет The Financial Times.

    Заместитель советника по национальной безопасности США по международной экономике Далип Сингх заявил, что доходы от активов могут отправить для помощи Украине уже в этом году, если снизить налоги на доходы от активов, передает Ura.ru со ссылкой на The Financial Times.

    Ранее главы государств и правительств стран ЕС сочли, что предложения ЕК по использованию прибыли от замороженных активов России для Украины необходимо одобрить как можно скорее.

    Напомним, Еврокомиссия предложила направлять 90% доходов от российских активов на закупку вооружений для Украины, а 10% – в бюджет ЕС для поддержки украинского ВПК.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала воровством посягательство Запада на российские активы, и предупредила о зеркальном ответе России.

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    21 апреля 2024, 04:50 • Новости дня
    Маск заявил об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта

    Илон Маск заявил, что переживает об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта

    Маск заявил об отсутствии стратегии выхода из украинского конфликта
    @ Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что боится отсутствия стратегии выхода из украинского конфликта.

    «Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из конфликта, это просто бесконечная война», – написал он в социальной сети, передает ТАСС.

    Маск отметил, что в результате этого конфликта гибнут дети.

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил 95 млрд долларов, из которых 60 млрд долларов предназначены для Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма.

    Коментарии (5)
    22 апреля 2024, 03:27 • Новости дня
    Симоньян назвала истинных правителей США

    Симоньян заявила о правлении в США «конгломерата жирных котов»

    Симоньян назвала истинных правителей США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенными Штатами управляют не президент и Конгресс США, а «конгломерат жирных котов», заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян заявила, что один из ее любимых персонажей американской истории генерал Смедли Батлер в книге «Война – это рэкет» объяснил, почему «война не закончится», если это будет зависеть от США, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

    По ее словам, США «управляет конгломерат жирных котов», для которых война всегда была и будет «супервыгодна». Она привела слова генерала о том, что на службе тот «помог изнасиловать полдюжины Центрально-Американских государств», но в результате осознал, что «защищал интересы жирных котов», а не страны, «был рэкетиром и гангстером».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что на Украине можно наблюдать излюбленную колониальную политику США: большая часть выделяемых Киеву средств остается в ВПК США, а Украину «обкладывают долгами», она должна воевать до последнего украинца.

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    22 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    В России создали систему защиты важных объектов от атак дронов

    В России создали систему безопасности «Пятница» для защиты объектов от БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России создана система безопасности «Пятница», предназначенная для защиты важных масштабных объектов от атак дронов, сообщил разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

    По его словам, разработчик представит на «Армии-2024» цифровую систему безопасности «Пятница» – программное решение, объединяющее все в единый центр, способное «закрыть» масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, которые подвергаются атакам украинских беспилотников, передает РИА «Новости».

    Ранее генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков сообщил, что в России был создан портативный подавитель дронов «Гюрза», оснащенный искусственным интеллектом, он уже применяется в зоне СВО.

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    20 апреля 2024, 20:59 • Новости дня
    Палата представителей США одобрила помощь Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Закон об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России, а также введение дополнительных санкций в отношении Китая одобрила Палата представителей Конгресса США.

    Итоговое голосование прошло в субботу. Инициативу выделения дополнительных средств из федерального бюджета США на военные нужды Украины, Израиля и Тайваня выдвинул спикер Палаты Майк Джонсон, передает ТАСС.

    Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената Конгресса. Затем он будет подписан Байденом и обретет силу закона.


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    19 апреля 2024, 22:49 • Новости дня
    В зоне СВО погиб корреспондет «Известий» Семен Еремин

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации.

    О гибели журналиста сообщило издание, в котором он работал. Отмечается, что Еремин работал в зоне спецоперации с момента ее начала в феврале 2022 года и одним из первых среди российских журналистов делал репортажи из Волновахи в марте 2022-го, когда российские войска сняли украинский флаг на въезде в город.

    Также он активно освещал работу российских беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» и корректируемых боеприпасов «Краснополь».

    Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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    Запад признает, что Россия может стать новым центром мировой торговли благодаря двум своим новым маршрутам – Северному морскому пути и транспортному коридору «Север – Юг». Эти крупные инфраструктурные проекты пугают Запад, который привык контролировать международную торговлю, в том числе через Суэцкий канал. Подробности

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    США сделали крупную ставку на затягивание украинского конфликта

    Палата представителей США после затяжных споров одобрила новую военную помощь Украине, а также разрешила конфискацию российских активов. Документ должен пройти одобрение Сената, после чего будет отправлен на подпись американскому президенту Джо Байдену. Что склонило Палату представителей принять решение в пользу Украины? Как Россия может реагировать на конфискацию активов? Подробности

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    Как французские интервенты были изгнаны с Черного моря

    105 лет назад, во второй половине апреля 1919 года, в Севастополе вспыхнуло восстание французских моряков. По мнению ряда историков, именно оно сыграло ключевую роль в том, что Франция прекратила интервенцию против Советской России и окончательно покинула Крым. Как и почему это произошло? Подробности

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    Пашинян начинает капитуляцию перед Азербайджаном

    Между Арменией и Азербайджаном произошло, как заявляется, «долгожданное историческое событие». Впервые за десятки лет стороны достигли соглашения о том, как между ними должна пройти государственная граница. Премьер Армении Пашинян утверждает, что армяне должны этому радоваться, однако в реальности в селах вспыхнули протесты. И действительно, все на самом деле не так радужно для Армении. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Аргентина ложится под НАТО

      Аргентина подала заявку в секретариат НАТО с намерением стать «глобальным партнером» Североатлантического альянса, как Австралия, Ирак, Япония и так далее. Это предельно странный шаг даже для такого человека, как Хавьер Милей – нынешнего президента Аргентины, который беседует с мертвыми собаками и мечтает вернуть Фолклендские острова.

    • Лавров отказался от переговоров с Зеленским

      Вести переговоры с Владимиром Зеленским не имеет смысла, заявил глава МИД Сергей Лавров. Не поедет представитель России и в Швейцарию, где организуют так называемый саммит мира. Ранее Киев сам отказался от переговоров с Москвой. Мог передумать, но время вышло – и в первую очередь оно вышло у Зеленского.

    • США поздравят Украину с юбилеем Гитлера

      Эпопея с выдачей Украине 60 млрд долларов из бюджета США сдвинулась с мертвой точки и сразу приблизилась к финишу. Скорее всего, Палата представителей утвердит выплату уже 20 апреля, хотя сопротивлялась этому почти полгода. Американские консерваторы заявляют о предательстве. Что произошло на самом деле?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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