Эксперт объяснил смысл предложения НАСА сбить летящий к Луне астероид ядерной бомбой

Крики об опасности столкновения астероида с Луной кажутся преувеличенными. Отколовшиеся осколки будут остановлены как гравитационным полем спутника, так и атмосферой Земли. Предложение же НАСА ударить ядерной бомбой по телу, летящему к Луне, кажется попыткой пиара, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере космоса Алексей Анпилогов. Ранее в NASA высказались за удар ядерной бомбой по астероиду 2024 YR4.
«Идея ударить по астероиду, летящему к Луне, ядерной бомбой, чтобы изменить его траекторию, на мой взгляд, выглядит приключенческой авантюрой. На текущий момент непонятно, насколько вообще необходимы столь радикальные действия, чтобы остановить "катастрофу"», – считает Алексей Анпилогов, президент фонда исторических и научных исследований «Основание».
«Во-первых, потенциальная опасность для Земли исходит не от самого астероида, а от осколков Луны, которые могут образоваться в результате столкновения двух тел. Они сами по себе будут гораздо меньше приближающегося к нашему естественному спутнику тела. Не факт, что их размер будет представлять угрозу для планеты», – говорит он.
«Во-вторых, Луна обладает собственным гравитационным полем. Вполне вероятно, что эти осколки не сумеют его покинуть. Но даже если они полетят в сторону Земли, то большинство из них попросту сгорит в нашей атмосфере. А особо крупные с наибольшей долей вероятности приземлятся где-то в океане или на необитаемых участках суши», – пояснил собеседник.
«Важно отметить, что использование бомбы будет ограничено и договором о запрете на проведение ядерных испытаний в космосе. Таким образом, NASA для осуществления задуманного придется договариваться со всеми подписантами этого соглашения. Не думаю, что каждый из них окажется готовым к столь радикальному шагу», – акцентирует эксперт.
«В целом, у человечества нет опыта изменения траектории неискусственного тела в космосе. Мы меняли движение спутников – но это значительно меньшая масса. Соответственно, пока схожее рассуждение в отношении астероида может носить только теоретический характер. Вполне вероятно, что подход сохранится тот же – создание импульса для смены курса. Но как выйдет на практике – неизвестно», – рассуждает он.
«Соответственно, на мой взгляд, инициатива NASA в большей степени является попыткой пиара. Ведомство пережило значительное сокращение бюджета. Вполне возможно, что с помощью столь громких заявлений оно пытается привлечь внимание Дональда Трампа. Получится ли – увидим», – заключил Анпилогов.
Ранее ученые NASA допустили необходимость ядерного удара по астероиду 2024 YR4, приближающегося к Луне. При этом вероятность его столкновения со спутником Земли в декабре 2032 года возросла, достигнув почти 4% в мае 2025 года. На этом фоне ведомство предложило несколько возможных сценариев действий.
Первый – миссия по кинетическому устойчивому разрушению объекта, которая будет доступна для осуществления с апреля 2030 года по апрель 2032-го. Второй – миссия по ядерному уничтожению тела с приблизительными временными рамками с конца 2029 года по конец 2031-го.
В целом, по их оценкам, основная угроза от потенциального столкновения двух объектов может происходить от выброса лунного материала, который увеличит поток микрометеорных обломков на низкой околоземной орбите до тысячи раз по сравнению с фоновыми уровнями всего за несколько дней.