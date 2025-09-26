Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Песков заявил об ухудшении положения Украины на фронтах
Песков отметил ухудшение позиций Украины и агрессивную риторику Зеленского
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция Украины на фронтах и в возможных переговорах становится все слабее на фоне агрессивных заявлений Зеленского.
Положение Украины на фронтах и ее переговорная позиция продолжают ухудшаться, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировав заявление Владимира Зеленского в адрес российских чиновников о необходимости знать местонахождение бомбоубежищ.
Песков подчеркнул, что Зеленский такими угрозами пытается убедить западных спонсоров в своей состоятельности как военного лидера.
«Между тем, реальное положение дел на фронтах свидетельствует об обратном: с каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются», – заявил Песков журналистам.
Он также отметил, что риторика Зеленского указывает на отсутствие стремления к миру, поскольку украинские власти продолжают делать акцент на военных угрозах, а не на поиске дипломатического решения.
Ранее The Washington Post отметила, что даже при полном удовлетворении финансовых и военных запросов Киева Украина не сможет сдержать продвижение Вооруженных сил России и остановить российскую армию невозможно.
Дмитрий Песков подчеркнул, что цели спецоперации связаны с гарантией безопасности России и устранением причин конфликта с Украиной.