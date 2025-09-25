Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.6 комментариев
Вучич заявил о планах США ввести санкции против NIS с 1 октября
С 1 октября крупнейшее энергетическое предприятие Сербии NIS («Нефтяная индустрия Сербии») окажется под американскими санкциями, что приведет к серьезным экономическим и энергетическим трудностям, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич заявил, что санкции против сербской компании NIS начнут действовать с первого октября, передает ТАСС.
Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что США отложили введение ограничений на четыре дня, после чего санкции вступят в силу. Он отметил, что эта мера негативно отразится на сербской экономике и энергетике.
Вучич указал, что Белград станет «побочным ущербом противостояния США и России», поскольку контрольный пакет акций NIS принадлежит российским компаниям. По его словам, из-за санкций Сербия заплатит очень высокую цену и столкнется с большими экономическими испытаниями.
Глава государства подчеркнул, что Сербия всегда стремилась сохранять добросовестные отношения как с российскими, так и с американскими партнерами. Он добавил, что власти страны продолжат придерживаться корректного поведения, однако предупредил, что последствия для Сербии будут крайне тяжелыми.
Вучич спрогнозировал риски для текущих операций NIS, включая возможные задержки с выплатой заработных плат из-за блокировки финансовых транзакций. Президент заявил, что надежды на смягчение ситуации до первого октября практически нет и впереди ожидается тяжелая зима.
В июле Министерство финансов США в пятый раз отсрочило введение ограничений против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которую контролируют «Газпром нефть» и Газпром.
Минфин США разрешил поставки нефти NIS через территорию Хорватии.
В МИД России заявили, что санкции США против NIS могут спровоцировать волну протестов в Сербии.