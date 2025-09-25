Вучич заявил о планах США ввести санкции против NIS с 1 октября

Tекст: Вера Басилая

Вучич заявил, что санкции против сербской компании NIS начнут действовать с первого октября, передает ТАСС.

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что США отложили введение ограничений на четыре дня, после чего санкции вступят в силу. Он отметил, что эта мера негативно отразится на сербской экономике и энергетике.

Вучич указал, что Белград станет «побочным ущербом противостояния США и России», поскольку контрольный пакет акций NIS принадлежит российским компаниям. По его словам, из-за санкций Сербия заплатит очень высокую цену и столкнется с большими экономическими испытаниями.

Глава государства подчеркнул, что Сербия всегда стремилась сохранять добросовестные отношения как с российскими, так и с американскими партнерами. Он добавил, что власти страны продолжат придерживаться корректного поведения, однако предупредил, что последствия для Сербии будут крайне тяжелыми.

Вучич спрогнозировал риски для текущих операций NIS, включая возможные задержки с выплатой заработных плат из-за блокировки финансовых транзакций. Президент заявил, что надежды на смягчение ситуации до первого октября практически нет и впереди ожидается тяжелая зима.

В июле Министерство финансов США в пятый раз отсрочило введение ограничений против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которую контролируют «Газпром нефть» и Газпром.

Минфин США разрешил поставки нефти NIS через территорию Хорватии.

В МИД России заявили, что санкции США против NIS могут спровоцировать волну протестов в Сербии.