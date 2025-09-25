Starbucks объявил о закрытии 400 кофеен и сокращении персонала

Tекст: Дарья Григоренко

Никкол подчеркнул: «Кофейни являются центрами общественной жизни, и закрывать любой из них сложно». Решение связано с низкой эффективностью отдельных заведений, передает ТАСС.

По данным телекомпании CNN, к концу июня у Starbucks работало 18,7 тыс. кофеен, а к сентябрю эта цифра снизится до 18,3 тыс. Помимо увольнений, компания планирует закрытие большинства открытых вакансий. Сотрудники, попавшие под сокращение, получат компенсации и специальные пакеты поддержки.

Брайан Никкол отметил, что акции Starbucks упали примерно на 12%, а продажи не демонстрируют роста. Гендиректор рассчитывает, что эти меры помогут улучшить финансовое положение сети.

В марте компания Starbucks получила положительное решение Роспатента о регистрации товарного знака для производства кофе и других продуктов в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сеть кофеен Starbucks приняла решение уйти с российского рынка, после чего новыми владельцами ее российского бизнеса стали ресторатор Антон Пинский, Тимур Юнусов (Тимати) и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова.