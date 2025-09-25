Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как на фоне наших законопослушных туристов границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
Рожин сообщил о росте числа латиноамериканских наемников на Украине
На Украине зафиксирован рост числа иностранных наемников из стран Латинской Америки, причем наиболее активная вербовка ведется в Колумбии, Мексике и Бразилии, сообщил военный эксперт Борис Рожин.
По его словам, число иностранных наемников из стран Латинской Америки на Украине продолжает расти, пишет ТАСС.
Рожин отметил что особенно активная вербовка идет в Колумбии, Мексике и Бразилии.
Эксперт подчеркнул, что хотя сейчас меньше тех, кто хочет «похайпиться на войне», как это было в 2021–2022 годах, общее число иностранных боевиков остается значительным.
Рожин добавил, что среди иностранных наемников до сих пор встречаются граждане США и европейских стран. Он также сослался на данные американской прессы, по которым в результате удара Вооружённых сил России 21 июля было убито минимум 15 иностранных наемников, а ранения получили свыше 100 человек. Эксперт считает, что реальные потери среди наемников могут быть еще выше.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес рассказал о плохом обеспечении колумбийских наемников, воюющих в рядах ВСУ. ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за значительных потерь среди них. Эксперт Санчес также заявил о случаях невыплат компенсаций семьям погибших колумбийских наемников.