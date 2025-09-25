В Волгограде начался VI Всероссийский слет казачьей молодежи

Форум стартовал 24 сентября и объединил свыше 150 представителей казачьих объединений из различных регионов России. Участники проходят образовательную программу, разрабатывают социальные проекты по сохранению традиций и развитию казачьей государственной службы.

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, подчеркнув: «Символично, что в год 80-летия Победы над фашизмом ваш форум проходит на берегах Волги, где состоялось одно из решающих сражений для Великой Отечественной войны». Он выразил уверенность, что итоги форума послужат развитию казачества и сохранению памяти о подвиге народа.

Впервые слет включает очный отбор грантов Росмолодежи, лучшие проекты получат финансирование. Программа насыщена образовательными, культурными и спортивными событиями: круглые столы по казачьему образованию, развитие культурных центров, лидерство, социальное проектирование и современные медиа.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов отметил: «Как восемь десятилетий назад, сегодня от нас вновь требуется единство, воля и готовность встать на защиту Родины. Эта священная память о подвиге отцов и дедов находит свое прямое продолжение в делах сегодняшнего дня. В зоне проведения СВО казачьи подразделения демонстрируют умение действовать решительно и самоотверженно».

В числе развлечений – гонки на дронах, VR-лазертаг, военно-полевая эстафета, мастер-классы, фестиваль «Хутор» с играми и ремеслами, конкурс «Краса-казачка», вечерки и венчание казачьих пар в соборе. Участников ждут ежедневные молитвы и беседы со священниками. По итогам форума будут вручены гранты, награды и представлены предложения по развитию молодежного казачьего движения профильным ведомствам.