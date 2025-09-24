Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.10 комментариев
В Подмосковье стартовал крупнейший Российский интернет-форум
В Нахабино начал работу Российский интернет-форум (РИФ-2025), где одной из ключевых тем стало признание России страной с полным цифровым суверенитетом наряду с США и Китаем.
Форум будет проходить с 24 по 26 сентября, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятие собрало представителей власти, бизнеса, отраслевых организаций, инвесторов и разработчиков для обсуждения ключевых вопросов цифровой экономики, суверенитета, доверия к отечественным интернет-сервисам и сотрудничества государства и бизнеса.
Открывающее пленарное заседание было посвящено теме «Экономика доверия: формула будущего для отечественной ИТ-отрасли».
«Экономика российского сегмента интернета второй год растет более чем на 40%. Это во многом обеспечило наличие мощных национальных платформ, зрелой экосистемы цифровых решений, серьезной государственной поддержки и роста доверия аудитории к отечественным интернет-сервисам», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
Кириенко отметил уникальность российского цифрового суверенитета, подчеркнув, что только Россия, США и Китай обладают всей полнотой независимых ИТ-платформ, что выделяет их среди даже самых развитых стран. Он также рассказал об интересе иностранцев к российскому опыту.
Также в первый день форума провели мероприятия по импортозамещению и цифровой безопасности детей, анонсировали запуск индекса цифровой безопасности детства и инициативу «Белая книга для детей с Альянсом по ИИ». А отдельная премия «Дети в Рунете» впервые состоится на будущей Премии Рунета.