В Подмосковье стартовал крупнейший Российский интернет-форум

Tекст: Валерия Городецкая

Форум будет проходить с 24 по 26 сентября, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятие собрало представителей власти, бизнеса, отраслевых организаций, инвесторов и разработчиков для обсуждения ключевых вопросов цифровой экономики, суверенитета, доверия к отечественным интернет-сервисам и сотрудничества государства и бизнеса.

Открывающее пленарное заседание было посвящено теме «Экономика доверия: формула будущего для отечественной ИТ-отрасли».

«Экономика российского сегмента интернета второй год растет более чем на 40%. Это во многом обеспечило наличие мощных национальных платформ, зрелой экосистемы цифровых решений, серьезной государственной поддержки и роста доверия аудитории к отечественным интернет-сервисам», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Кириенко отметил уникальность российского цифрового суверенитета, подчеркнув, что только Россия, США и Китай обладают всей полнотой независимых ИТ-платформ, что выделяет их среди даже самых развитых стран. Он также рассказал об интересе иностранцев к российскому опыту.

Также в первый день форума провели мероприятия по импортозамещению и цифровой безопасности детей, анонсировали запуск индекса цифровой безопасности детства и инициативу «Белая книга для детей с Альянсом по ИИ». А отдельная премия «Дети в Рунете» впервые состоится на будущей Премии Рунета.