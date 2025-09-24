Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.3 комментария
Песков назвал истерикой заявления о нарушении воздушных границ НАТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал обвинения в адрес российских военных летчиков, назвав их проявлением экзальтированной истерики.
По его словам, все утверждения о том, что российская военная авиация якобы вторгалась в воздушное пространство других стран НАТО, абсолютно безосновательны и бездоказательны, передает ТАСС.
«Мы слышим такую экзальтированную истерику насчет того, что наши военные летчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чье-то воздушное пространство. Все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны», – заявил Песков.
Поводом для комментариев стала реакция Кремля на высказывания президента США Дональда Трампа, который ранее заявил о необходимости сбивать российские самолеты, если те будут нарушать воздушные границы НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в НАТО пообещали решительно ответить на нарушение воздушных границ. Эстония запросила консультации альянса после инцидента с истребителями.
Кремль отверг обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства.