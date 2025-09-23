Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.8 комментариев
В НАТО пообещали решительно ответить на нарушение воздушных границ
Организация Североатлантического договора пообещала принять жесткие меры в ответ на возможное нарушение воздушных границ государств-участников.
Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета по итогам экстренных консультаций, организованных после инцидента с истребителями в небе над Эстонией, передает ТАСС.
«Ответ НАТО и впредь будет решительным», – отмечается в опубликованном документе. Альянс подчеркнул, что намерен усилить свои возможности в сфере сдерживания и обороны, в том числе за счет укрепления систем противовоздушной обороны.
В заявлении также говорится, что НАТО готово применять «все необходимые военные и невоенные инструменты для самообороны и сдерживания угроз со всех сторон».
Напомним, власти Эстонии официально обратились к странам НАТО с запросом о проведении консультаций после якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.
Кремль отверг обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства.
Кроме того, в Кремле выразили недовольство заявлениями главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы нарушении воздушной границы Польши