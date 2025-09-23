В НАТО пообещали решительно ответить на нарушение воздушных границ

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета по итогам экстренных консультаций, организованных после инцидента с истребителями в небе над Эстонией, передает ТАСС.

«Ответ НАТО и впредь будет решительным», – отмечается в опубликованном документе. Альянс подчеркнул, что намерен усилить свои возможности в сфере сдерживания и обороны, в том числе за счет укрепления систем противовоздушной обороны.

В заявлении также говорится, что НАТО готово применять «все необходимые военные и невоенные инструменты для самообороны и сдерживания угроз со всех сторон».

Напомним, власти Эстонии официально обратились к странам НАТО с запросом о проведении консультаций после якобы нарушения воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

Кремль отверг обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства.

Кроме того, в Кремле выразили недовольство заявлениями главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы нарушении воздушной границы Польши