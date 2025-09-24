Российский рынок акций в начале сессии потерял почти 2%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Падение российского рынка акций утром среды составило почти 2%, передает РИА «Новости». Согласно данным Московской биржи, к 7:04 по московскому времени индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) снизился на 1,82% и достиг 2708,53 пункта.

Утренние торги на рынке акций вновь были запущены на Московской бирже с 27 января и проходят ежедневно с 6:50 до 9:50 по московскому времени. Основная торговая сессия продолжается с 9:50 до 18:50, именно в этот период фиксируется официальное значение индекса Мосбиржи.

Индекс iMOEX2 рассчитывается в информационных целях на протяжении всего торгового дня с 7:00 до 23:50, в основную сессию этот показатель совпадает с iMOEX.