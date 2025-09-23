Хуснуллин пообещал изменить ситуацию с обветшанием сетей ЖКХ

Tекст: Алексей Дегтярев

В сфере ЖКХ скопилось множество проблем, и необходимо изменить негативную тенденцию к обветшанию сетей, сказал Хуснуллин, передает ТАСС.

Сейчас ведется активная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры и привлечению инвестиций в отрасль. По его словам, государство нацелено на устранение накопившихся трудностей в этой исторически важной отрасли.

Хуснуллин сообщил, что по итогам изучения международного опыта, нигде в мире не существует полностью частной или полностью государственной системы ЖКХ.

«Везде это комбинированная система. У нас есть система концессий. Я считаю, что существующие системы надо донастраивать», – указал он.

Ранее президент Владимир Путин предложил обсудить вопрос о формировании отдельного ведомства, регулирующего сферу жилищно-коммунального хозяйства.

До этого глава государства пояснял, что на обновление жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей.