Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.
Хуснуллин пообещал изменить ситуацию с обветшанием сетей ЖКХ
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин рассказал о планах модернизации коммунальной инфраструктуры и изменении подходов к управлению сферой ЖКХ.
В сфере ЖКХ скопилось множество проблем, и необходимо изменить негативную тенденцию к обветшанию сетей, сказал Хуснуллин, передает ТАСС.
Сейчас ведется активная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры и привлечению инвестиций в отрасль. По его словам, государство нацелено на устранение накопившихся трудностей в этой исторически важной отрасли.
Хуснуллин сообщил, что по итогам изучения международного опыта, нигде в мире не существует полностью частной или полностью государственной системы ЖКХ.
«Везде это комбинированная система. У нас есть система концессий. Я считаю, что существующие системы надо донастраивать», – указал он.
Ранее президент Владимир Путин предложил обсудить вопрос о формировании отдельного ведомства, регулирующего сферу жилищно-коммунального хозяйства.
До этого глава государства пояснял, что на обновление жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей.