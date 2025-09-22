Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.9 комментариев
Еврокомиссия захотела ограничить туризм в России
Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, коснувшись предоставления туристических услуг на территории России.
Продвигаемые Еврокомиссией новые санкции против России могут затронуть сферу туризма, передает ТАСС со ссылкой на портал EUObserver.
В документе отмечается: «Будет запрещено оказывать услуги, напрямую связанные с туризмом в России». При этом не уточняется, какие именно услуги могут попасть под запрет.
Напомним, в 2024 году страны ЕС выдали гражданам России 552 тыс. шенгенских туристических виз, что на 10% превышает показатели 2023 года. В то же время уже с 2014 года действует запрет Евросоюза на предоставление туристических услуг в Крыму.
19-й пакет санкций, представленный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, также предполагает запрет на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС с января 2027 года, а также дополнительные меры, касающиеся криптовалют и банковского сектора.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что новые предложения ЕК свидетельствуют об исчерпанности санкционной политики Евросоюза.
