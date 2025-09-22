Еврокомиссия захотела ограничить туризм в России

ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Tекст: Вера Басилая

По данным Bloomberg, Евросоюз обсуждает возможность введения торговых ограничений на поставки топлива из России в Венгрию и Словакию, передает ТАСС. Сообщается, что эти меры не связаны с подготовкой 19-го пакета антироссийских санкций, который затрагивает российский сжиженный природный газ и танкеры, отнесенные Еврокомиссией к «теневому флоту».

В отличие от санкций, для введения которых требуется единогласная поддержка всех стран Евросоюза, торговые меры вроде пошлин могут быть приняты большинством государств. Таким образом, Брюссель рассчитывает ограничить поток российских энергоносителей, даже если Будапешт и Братислава выступают против.

Агентство также отмечает, что ЕС стремится выполнить требование американского президента Дональда Трампа об отказе от российских энергоресурсов, несмотря на разногласия внутри блока. Решение по новым торговым мерам пока не принято, обсуждения продолжаются.

Ранее Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что в новом пакете антироссийских санкций Евросоюза нет мер против экспорта российской нефти.

Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

США не смогут закрыть европейский рынок для российской нефти.