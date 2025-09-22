Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.0 комментариев
Следователи изъяли у главы Владимира 126 пятитысячных банкнот
Следователи изъяли при обыске у главы Владимира Дмитрия Наумова, обвиняемого во взятке в особо крупном размере, 126 банкнот номиналом 5 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале СУ СК по Владимирской области. Общая сумма изъятых денег составила 630 тыс. рублей.
По версии следствия, Наумов получил взятку в размере 1,1 млн рублей за назначение членов преступной группы на руководящие должности в двух муниципальных организациях: МКУ «Центр управления городскими дорогами» и МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг». Следствие считает, что эти лица преследовали цель незаконного обогащения за счет ритуального бизнеса города.
Кроме того, Наумов подписал нормативно-правовой акт, регулирующий сферу похоронных услуг во Владимире, чтобы создать необоснованные льготы и преимущества для МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг». Следственное управление продолжает расследование дела.
Ранее главе города Владимира Дмитрию Наумову предъявили обвинение в получении взятки не менее 1,1 млн рублей за содействие незаконной похоронной деятельности.
Напомним, в конце августа правоохранительные органы задержали главу города Владимира Дмитрия Наумова по подозрению в крупном мошенничестве.
Позднее в отношении Наумова избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.