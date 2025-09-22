Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.0 комментариев
Мишустин осмотрел передовые разработки отечественной микроэлектроники
Премьер-министр Михаил Мишустин посетил форум «Микроэлектроника-2025», осмотрел новейшие образцы микроэлектронной продукции ведущих российских компаний и образовательных центров.
Михаил Мишустин ознакомился с экспозицией российских разработчиков микроэлектроники на форуме «Микроэлектроника-2025». Премьеру были продемонстрированы проекты НИУ «МИЭТ», центра АО «ЗНТЦ», компании OpenYard, производителя телекоммуникационного оборудования «Т8», ИТ-компании «Т1 интеграция», крупнейшего разработчика электроники ПАО «Элемент», ФГУП «ВНИИФТРИ» и НИЦ «Курчатовский институт», передает ТАСС.
На форуме рассказали, что МИЭТ готовит специалистов в области микро-, наноэлектроники и телекоммуникаций. Его выпускники составляют основной кадровый и научный потенциал отрасли, университет участвует в крупных образовательных программах. АО «ЗНТЦ» занимается полным циклом разработки микро- и оптоэлектроники, реализует инновационные проекты и оказывает комплексные услуги предприятиям отрасли. Центр представил фотонные интегральные схемы, датчики и мультиплексоры.
Российский вендор OpenYard продемонстрировал серверные решения, позволяющие создавать эффективные дата-центры. «Т8» представил оборудование для оптических сетей и рассказал о крупнейшем центре компетенций в области волоконной оптики и фотоники. Компания «Т1 интеграция» презентовала программное обеспечение для моделирования и анализа электронных устройств. ПАО «Элемент» показал электронные компоненты для связи, транспорта и городской инфраструктуры. ФГУП «ВНИИФТРИ» представил высокоточные измерительные приборы, а «Курчатовский институт» – разработки для микроэлектроники, энергетики и генетики.
Ранее в июне в Сарове прошла специализированная выставка с участием премьер-министра Михаила Мишустина. На выставке представили оборудование для микроэлектроники, хранения данных и фотонных технологий.