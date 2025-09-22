Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.7 комментариев
Сняты ограничения с аэропортов Волгограда, Иваново и Ярославля
Сняты ограничения с аэропортов Волгограда, Иваново и Ярославля, все воздушные гавани работают в штатном режиме, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорты Волгограда, Иваново (Южный) и Ярославля (Туношна): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
В Росавиации уточнили, что в период действия ограничений на запасной аэродром был перенаправлен один самолет, выполнявший рейс в Волгоград.
Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
Напомним, ранее в аэропортах Иваново и Ярославля были введены временные ограничения полетов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье после полудня над российской территорией перехватили и уничтожили 22 дрона ВСУ самолетного типа, сообщило Минобороны.