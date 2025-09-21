Режим ЧС объявили в Татарске Новосибирской области из-за обрушения здания школы

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что инцидент произошел в здании 1937 года постройки, расположенном по улице Комиссаровская, дом 24. Решение о введении ЧС приняли на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципального округа, передает РИА «Новости».

В заседании участвовали представители местной администрации, управления Роспотребнадзора, правоохранительных органов и Татарской межрайонной прокуратуры. Как подчеркнули в прокуратуре, «принято решение о введении режима ЧС по улице Комиссаровская, дом 24, города Татарска Татарского муниципального округа Новосибирской области в связи с обрушением правого крыла здания МБОУ «СОШ 5» в городе Татарске».

Власти сообщили, что с понедельника все учащиеся школы будут переведены на дистанционное обучение. Позднее будет решен вопрос о распределении детей по другим образовательным учреждениям Татарска для продолжения очного обучения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, часть здания школы обрушилась в городе Татарск Новосибирской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело после происшествия. Ученики аварийной школы №5 в Татарске начнут занятия в другой школе, расположенной рядом.