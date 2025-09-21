Аэропорт Брюсселя отменил или перенаправил 44 рейса из-за кибератаки

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении аэропорта отмечается: «На данный момент из-за кибератаки на внешнего поставщика услуг 38 рейсов отменены и шесть перенаправлены», передает РИА «Новости».

В субботу руководство аэропорта уже объявило о вынужденной отмене половины всех вылетов на воскресенье из-за последствий кибератаки, которые до сих пор не удалось устранить. По их словам, сроки полного восстановления работы пока неизвестны.

Аэропорт предупредил, что сложности с регистрацией пассажиров могут продолжиться и в понедельник. Для минимизации сбоев власти призвали весь доступный персонал выйти на работу и обеспечить регистрацию и посадку пассажиров вручную.

Кибератака произошла в ночь с пятницы на субботу и была направлена на внешнего поставщика услуг, который обслуживает системы регистрации и посадки пассажиров. При этом инфраструктура самого аэропорта не пострадала.

Ранее сообщалось, что пассажиры, вылетающие из лондонского аэропорта «Хитроу», столкнулись с задержками рейсов из-за технических сбоев в системе регистрации, поставляемой Collins Aerospace.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские хакеры совершили попытку вмешаться в работу российских авиаперевозчиков. Авиакомпания Japan Airlines приостановила продажу билетов и обратилась в полицию после кибератаки, которая повлияла на внутренние и международные рейсы, а также вызвала сбой в системе приема багажа.