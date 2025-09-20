Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...0 комментариев
Сын Че Гевары раскрыл методы борьбы с санкциями США
На Всемирной ассамблее в Москве Эрнесто Гевара Марч поделился кубинскими методами противостояния санкциям США и выразил поддержку внешней политике России.
Сын Че Гевары Эрнесто Гевара Марч во время выступления на Всемирной общественной ассамблее «Новый мир осознанного единства» в Москве рассказал о кубинских способах противодействия санкциям США, передает ТАСС.
По словам модератора дискуссии Никиты Анисимова, Гевара Марч сделал акцент на работе с молодежью и защите национальных ценностей, отметив, что «Куба стала маяком для всех стран Латинской Америки, показала, что строительство более справедливого и многополярного мира возможно, мы должны объединяться и доказывать силу наших идей, и здесь идет самая важная борьба за сердца наших детей и внуков».
Кроме того, Гевара Марч выразил поддержку российской внешней политике. Анисимов напомнил, что после визита в Крым в 2018 году Гевара Марч был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Мероприятие объединило экспертов и общественных деятелей из России, Кубы, Бразилии, Мексики, Аргентины, Уругвая, Парагвая и Венесуэлы.
Одной из важных тем дискуссии стало развитие общественной дипломатии для укрепления связей между Россией и странами Латинской Америки. Участники подчеркнули значение прямого диалога, а также договорились о проведении следующей конференции с участием российских общественников на Кубе в будущем году.
Также обсуждались проблемы внешнего давления. Представитель бразильских профсоюзов Адилсон Араужо отметил, что после введения США 50% торговых пошлин на бразильские товары защита прав трудящихся в стране осложнилась. Араужо приехал в Москву для установления прямых контактов с российскими коллегами и подписания соглашения с объединением профсоюзов России СОЦПРОФ.
Венесуэльский профессор Хуан Мигель Диас Феррер публично осудил вмешательство США в дела его страны. Он заявил, что богатые запасы нефти Венесуэлы привлекают интерес мирового империализма, а одной из мер защиты может быть поддержка международных лидеров общественного мнения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Эрнесто Гевара привез на Кубу новые американские мотоциклы для развития туристического проекта, но не смог купить в США лекарства для своей семьи. Эрнесто сейчас катает американских туристов по местам боевой славы своего отца, включая залив Свиней, где в 1961 году кубинцы отразили вторжение, организованное ЦРУ.