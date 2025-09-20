Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать водопроводчиком в Марсели или сиделкой в Милан.17 комментариев
Депутат заявил о ожидании освобождения Запорожья жителями региона
Многие жители подконтрольных Киеву районов Запорожской области надеются на скорейшее продвижение российских военных, рассчитывая на восстановление спокойствия и объединение с семьями, сообщил депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев.
По его словам, Жители временно подконтрольной Киеву части Запорожской области с надеждой ожидают продвижения российской армии вглубь региона, передает ТАСС. «Жители временно подконтрольных Киеву территорий, с которыми нам удается поддерживать связь, с надеждой и верой смотрят на продвижение российских войск. Они ждут возвращения в родную гавань, в состав России, и верят в скорое наступление мира и стабильности», – приводит агентство его слова.
По информации депутата, особенно этого ждут семьи, которые были разделены из-за ситуации в регионе. Он подчеркнул, что люди лишены возможности свободно перемещаться из-за действий киевских властей, включая облавы силовых структур и территориальных центров комплектования, а также опасений потерять имущество, оставленное без присмотра.
Кувачев выразил уверенность, что в скором времени вся Запорожская область будет освобождена и присоединится к России.
