Депутат Кувачев заявил о надежде жителей Запорожья на продвижение ВС России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Жители временно подконтрольной Киеву части Запорожской области с надеждой ожидают продвижения российской армии вглубь региона, передает ТАСС. «Жители временно подконтрольных Киеву территорий, с которыми нам удается поддерживать связь, с надеждой и верой смотрят на продвижение российских войск. Они ждут возвращения в родную гавань, в состав России, и верят в скорое наступление мира и стабильности», – приводит агентство его слова.

По информации депутата, особенно этого ждут семьи, которые были разделены из-за ситуации в регионе. Он подчеркнул, что люди лишены возможности свободно перемещаться из-за действий киевских властей, включая облавы силовых структур и территориальных центров комплектования, а также опасений потерять имущество, оставленное без присмотра.

Кувачев выразил уверенность, что в скором времени вся Запорожская область будет освобождена и присоединится к России.

