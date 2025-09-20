  • Новость часаМинобороны сообщило о сбитии 149 украинских БПЛА за ночь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Интервидение» возвращает шоу-бизнесу человечность
    Сибирячка рассказала о жизни в мигрантском гетто в Новосибирске
    Эстония возмутилась рекламой обучения в российских вузах
    Кулеба вернулся в Киев после побега
    В Польше заявили о пролете истребителей России над нефтяной платформой на Балтике
    Песков прокомментировал слова Трампа о Путине
    СБУ запретила посты о пропавших военных ВСУ
    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну
    НАТО начало операцию «Восточный часовой»
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать водопроводчиком в Марсели или сиделкой в Милан.

    17 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    9 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    7 комментариев
    20 сентября 2025, 08:44 • Новости дня

    Депутат заявил о ожидании освобождения Запорожья жителями региона

    Депутат Кувачев заявил о надежде жителей Запорожья на продвижение ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Многие жители подконтрольных Киеву районов Запорожской области надеются на скорейшее продвижение российских военных, рассчитывая на восстановление спокойствия и объединение с семьями, сообщил депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев.

    По его словам, Жители временно подконтрольной Киеву части Запорожской области с надеждой ожидают продвижения российской армии вглубь региона, передает ТАСС. «Жители временно подконтрольных Киеву территорий, с которыми нам удается поддерживать связь, с надеждой и верой смотрят на продвижение российских войск. Они ждут возвращения в родную гавань, в состав России, и верят в скорое наступление мира и стабильности», – приводит агентство его слова.

    По информации депутата, особенно этого ждут семьи, которые были разделены из-за ситуации в регионе. Он подчеркнул, что люди лишены возможности свободно перемещаться из-за действий киевских властей, включая облавы силовых структур и территориальных центров комплектования, а также опасений потерять имущество, оставленное без присмотра.

    Кувачев выразил уверенность, что в скором времени вся Запорожская область будет освобождена и присоединится к России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов сообщил о подготовке эвакуации мирных жителей с юга Запорожья украинскими властями. Российские войска нанесли удары по пригородам Запорожья. В Запорожье разбился истребитель Су-27 вооруженных сил Украины.

    20 сентября 2025, 01:27 • Новости дня
    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну

    Трамп: Не осуждаю нежелание украинцев продолжать конфликт

    Трамп прокомментировал нежелание украинцев продолжать войну
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп прокомментировал данные опроса, свидетельствующие о том, что большинство украинцев не настроены на продолжение вооруженного конфликта на Украине.

    В ответ на комментарий журналиста о том, что многие украинцы устали от конфликта и не желают его продолжения, Трамп сказал: «Я их не осуждаю», – передает ТАСС.

    По данным опроса Gallup, менее четверти украинцев выступают за продолжение военных действий, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что, по его мнению, конфликт «не должен был начинаться». Он добавил: «Этой войны не было бы, если бы президентом был я».

    Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты не тратят собственные средства на поддержку Украины, а основное финансирование поступает от НАТО, которое покупает американское вооружение.

    «Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», – указал он.

    Трамп пояснил, что страны НАТО оплачивают танки и ракеты, которые впоследствии поступают в распоряжение альянса, а дальше распределяются по его усмотрению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил представителей партии «Слуга народа» о необходимости «трудных решений» при ухудшении ситуации для ВСУ на поле боя.

    Украинские власти разрешили выезд молодых мужчин с Украины во время военного положения в конце августа. После вступления решения в силу, в социальных сетях появились ролики с очередями на пунктах пропуска.

    Комментарии (8)
    19 сентября 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку
    Российские войска освободили Муравку в ДНР и запорожскую Новоивановку
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжали активное наступление на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области, освобожден населенный пункт Муравка. В то же время группировка войск «Восток» за минувшие сутки освободила Новоивановку в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и нацполиции Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом противник потерял до 3330 военнослужащих, два танка, 29 бронемашин и 13 артиллерийских орудий.

    За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Новониколаевка в Днепропетровской области, Ольговское и Новоивановка в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, нескольких бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1860 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ, три склада с боеприпасами и материальными средствами.

    В течение недели подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили до 1250 военнослужащих, четыре танка, девять бронемашин и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 42 склада с боеприпасами и матсредствами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял более 1660 военнослужащих, два танка, 14 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 60 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 31 склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны, нацгвардии и нацполиции Украины.

    За последнюю неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, два танка, 25 бронемашин, 24 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 15 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ, морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник потерял до 380 военнослужащих, танк, две бронемашины, пять артиллерийских орудий. Уничтожены 34 станции РЭБ, 22 склада с боеприпасами, горючим и матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Ольговское в Запорожской области. В минувшие выходные российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Новопетровское в Днепропетровской области.

    Комментарии (3)
    19 сентября 2025, 19:19 • Видео
    США отказали Британии по русскому вопросу

    Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 04:28 • Новости дня
    На подконтрольной Украине территории повреждена линия энергоснабжения ЗАЭС
    На подконтрольной Украине территории повреждена линия энергоснабжения ЗАЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вторая резервная линия внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС «Ферросплавная-1», отключенная уже пятый месяц, повреждена на подконтрольной Украине территории, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

    Линия была отключена действием автоматики еще 7 мая и с тех пор не функционирует, в результате чего станция запитана только от единственной линии 750 кВ «Днепровская», идущей с территории Украины, передает ТАСС.

    «Место повреждения, по нашим данным, находится на той стороне реки (Днепр), то есть на той территории, которая контролируется Украиной. Будет ли она восстановлена, не будет – это будет решение либо какого-то международного соглашения, либо той стороны», – сообщил Черничук.

    Черничук отметил, что даже если Киев не станет восстанавливать резервную линию, у специалистов станции есть план компенсирующих мероприятий, однако внедрить их можно будет только после прекращения боевых действий, так как, «когда противник смотрит <...> с расстояния километра, тяжело что-то делать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября на ЗАЭС заявили о почти ежедневных обстрелах ВСУ. В августе директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в августе сообщала о критической ситуации на станции из-за обстрелов со стороны ВСУ.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 07:59 • Новости дня
    Взрывы прогремели в городах Днепропетровской области Украины
    Взрывы прогремели в городах Днепропетровской области Украины
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепре (Днепропетровске) и других городах Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Днепре произошло как минимум четыре серии взрывов. Не менее двух серий взрывов было в Павлограде, передает ТАСС.

    Также взрыв прозвучал в Кривом Роге, передает РИА «Новости».

    Кроме того, трижды сообщалось о взрывах в Николаеве (Николаевская область Украины).

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «массированный удар нанесен по объектам врага в Днепропетровске и Павлограде», а также сообщают об «огромных пожарах в городах». По имеющимся данным, «пылают промышленные предприятия». «Применены более 40 дронов и три ракеты», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв также прозвучал в Чернигове.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    Украинский пилот F-16 сбил «Герань» американской ракетой за 100 тыс. долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как украинский пилот F-16 сбивает российский БПЛА «Герань» ракетой AIM-9, при этом стоимость сбитого беспилотника составляет около 20 тыс. долларов, а стоимость AIM-9 – около 100 тыс. долларов.

    Видео первыми распространили украинские ресурсы. При этом даже украинские СМИ отмечают, что ракета истребителя «воздух-воздух» намного дороже БПЛА.

    «Российская газета» указывает, что F-16 «после ряда катастроф опасается применять пушку с короткой дистанции и выпускает по беспилотнику ракету».

    Кроме того, подчеркивается, что «даже час полетного времени F-16 стоит дороже сбитой «Герани» – около 27 тыс. долларов «плюс 17 часов техобслуживания за отдельную плату».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, со схожей проблемой сталкивается и наземная ПВО Украины, поставляемая западными союзниками Киева. Так, стоимость одного взвода NASAMS оценивается в 23 млн долларов, а каждая ракета AIM-120 AMRAAM стоит более 1,2 млн долларов. Применение этих средств ПВО против ударных дронов «Герань» признается экономически невыгодным.

    Комментарии (5)
    19 сентября 2025, 09:54 • Новости дня
    ВСУ перестали сбивать российские дроны у Орехово

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные прекратили попытки сбивать беспилотники группировки войск «Днепр» на передовых позициях у Орехово в Запорожской области, сообщил командир расчета БПЛА 42-й гвардейской дивизии с позывным «Вохан».

    ВСУ пытаются не привлекать внимание российских дроноводов, поскольку за этим следует максимальное огневое воздействие на их позиции, сказал «Вохан» РИА «Новости».

    В 2024 году его дрон сбивали дважды из дробовиков и охотничьих ружей, но сейчас подобного не наблюдается, добавил собеседник.

    По его словам, украинские военные боятся вылезти, поскольку в таком случае им грозит уничтожение.

    В августе сообщалось, что операторы дронов 42-й дивизии создали участок, где уничтожается техника и живая сила ВСУ в глубину до 23 километров от Орехова.

    Подполье сообщало, что киевский режим не проводит мобилизацию в городе Запорожье, поскольку опасается роста панических настроений среди горожан.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 16:38 • Новости дня
    Военкор рассказал об оперативной обстановке на Северском направлении

    Военкор Громов: Освобождение Ямполя откроет прямой путь на Красный Лиман и далее на Славянск

    Военкор рассказал об оперативной обстановке на Северском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Ямполе украинской армии фактически не за что «цепляться», освобождение этого поселка лишит ВСУ возможности снабжать гарнизон в Северске, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее ВС России вошли в Ямполь. Также стало известно о боях за Переездное и Выемку.

    «Серебрянское лесничество было для ВСУ важнейшим оборонительным рубежом. Взятие его под контроль ВС РФ создает серьезные проблемы для украинской армии», – отметил военкор Федор Громов. Он напомнил, что российские войска вошли в Ямполь. В этом населенном пункте противнику фактически не за что «цепляться», поскольку там нет высотных зданий.

    Преимуществом наших бойцов становится и контроль над лесами, где появляется возможность «подтягивать военных и снабжение», указал собеседник. «Кроме того, освобождение Ямполя откроет прямой путь на Красный Лиман и далее на Славянск», – подчеркнул военкор.

    ВСУ же с потерей населенного пункта не смогут продолжать поддержку гарнизона в Северске по трассе, соединяющей город с Красным Лиманом, добавил Громов. Это отразится на положении противника на южном фланге Северского направления, в частности в населенных пунктах Переездное и Выемка, где российские штурмовики также ведут активные боевые действия.

    «Если ситуация будет развиваться по этому сценарию, я думаю, украинские военнослужащие в Северске долго не простоят. Противник будет вынужден покидать свои позиции», – спрогнозировал спикер, допустив, что ВСУ станут отходить по проселочным дорогам к Славянску.

    Ранее российские военнослужащие прорвали оборону ВСУ и вошли в Ямполь ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, военные закрепляются на улицах Партизанская и Мичурина. Вместе с тем противник пытается замедлить продвижение ВС России.

    «Кроме того, переодевшись в гражданскую одежду, солдаты вооруженных формирований Украины ведут маневренные действия малыми диверсионно-разведывательными группами, пытаясь таким образом ввести в заблуждение наших бойцов. Одну из таких групп численностью из трех человек наши бойцы уже уничтожили при попытке зайти во фланг атакующим подразделениям ВС РФ», – сказал Марочко ТАСС.

    Одновременно российские войска ведут бои в населенных пунктах Переездное и Выемка. «В первом случае они охватывают Северск с юга, во втором – выравнивают линию фронта», – уточнил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в разговоре с агентством. Он добавил, что на этом участке фронта ВСУ несут большие потери.

    Положение группировки противника на северном фланге Северского направления особенно ухудшилось после успехов российской армии в Серебрянском лесничестве, пишет отраслевой Telegram-канал «Рыбарь». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность местных боев, и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 14:53 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ потеряли много людей, пытаясь оборонять Муравку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия потеряла значительное количество военнослужащих, отбивая российские атаки в Муравке в ДНР, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило, что 35-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада группировки «Центр» выявила огневые точки и места скопления ВСУ и поразила их артиллерией и дронами, передает ТАСС.

    «Противник, неся значительные потери, отступил и, не сумев организовать устойчивую оборону, покинул поле боя, спасаясь бегством», – указали в министерстве.

    В пятницу Минобороны сообщило, что в ВС России освободили населенные пункты Муравка и Новоивановка.

    До этого российские военные освободили Ольговское в Запорожской области, на прошлых выходных они освободили Новониколаевку в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 12:09 • Новости дня
    ВС России продолжили наступление после освобождения Серебрянского лесничества

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные продолжили наступление после установления контроля над Серебрянским лесничеством, сообщило Министерство обороны России.

    Украинские военнослужащие отступают из населенных пунктов, а часть из них сдается в плен, указало ведомство, передает ТАСС.

    Эффективное взаимодействие между мотострелковыми, штурмовыми, разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями группировки «Запад» позволило полностью выбить противника из лесничества.

    Подразделения группировки «Запад» продолжают настойчивое наступление, поэтапно вытесняя украинские силы из укрепленных позиций.

    Ранее боец группировки «Запад» сообщал, что ВСУ установили мины на подступах к первой линии обороны в Серебрянском лесничестве, их нашли на деревьях и тропинках.

    Также он пояснял, что украинские военные в ходе битвы за Серебрянское лесничество организовали три эшелонированные линии обороны.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 10:11 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль логистику ВСУ у Красноармейска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска установили полный огневой контроль над транспортными путями вооруженных сил Украины в районе Красноармейска, что затрудняет их снабжение, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские войска взяли под полный огневой контроль всю логистическую сеть Вооружённых сил Украины в районе Красноармейска (Покровска), передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что «вокруг Красноармейска вся логистика противника, вся сеть дорог основных и окольных находится под нашим огневым давлением, под плотным огнем».

    Кроме того, Кимаковский сообщил, что российские подразделения закрепились в центральной части поселка Ямполь на краснолиманском направлении. Он уточнил, что штурмовые группы уверенно продвигаются и уже заняли позиции в центре Ямполя, где продолжаются бои у школы.

    Советник подчеркнул, что Ямполь имеет стратегическое значение для дальнейшего охвата Красного Лимана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин рассказал о подготовке украинских военных к уличным боям в Красноармейске. Российские войска взяли под контроль последнюю трассу снабжения украинских военных в Красноармейске. Пушилин сообщил о переброске дополнительных сил украинской армии к Красноармейску.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 21:23 • Новости дня
    Водитель погиб после удара ВСУ по грузовику в Белгородской области

    В Белгородской области водитель погиб после удара ВСУ по грузовику

    Tекст: Денис Тельманов

    В селе Отрадовка Белгородской области водитель грузового автомобиля скончался на месте из-за атаки со стороны ВСУ, транспорт сгорел.

    О целенаправленном ударе ВСУ по грузовому автомобилю в селе Отрадовка Белгородской области сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает ТАСС.

    В результате происшествия погиб водитель транспортного средства, мужчина скончался на месте от полученных ранений. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что регион скорбит вместе с ними.

    По его информации, удар пришелся именно по грузовику, который был полностью уничтожен огнем после атаки. Другие подробности и возможные последствия удара не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате массированного обстрела Васильевского муниципального округа украинскими силами погибла женщина.

    В населенном пункте Шандриголово украинские боевики взяли в заложники девушку и ребенка, а затем девушка погибла при ударе украинского дрона. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона храм великомученика Димитрия Солунского в поселке Брилевка Херсонской области.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 20:48 • Новости дня
    Два человека пострадали после удара дрона ВСУ по Энергодару

    На автозаправке в Энергодаре ранения получили два мирных жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    В Энергодаре в результате атаки беспилотника пострадали двое людей и были повреждены автомобили на территории автозаправочной станции.

    Два человека были ранены в ходе атаки украинского беспилотника на автозаправку в Энергодаре, передает ТАСС. Мэр города Максим Пухов сообщил, что объектом нападения стала одна из городских автозаправочных станций. В результате атаки также повреждены несколько автомобилей, находившихся на территории АЗС.

    Пухов отметил: «Вооруженные силы Украины совершили атаку с использованием беспилотного летательного аппарата по гражданской инфраструктуре Энергодара.

    Объектом нападения стала одна из городских автозаправочных станций. В результате атаки повреждено несколько автомобилей, находившихся на территории АЗС. На данный момент известно о двух пострадавших среди гражданского населения».

    Он добавил, что помощь раненым гражданским уже оказывается. Данные о степени повреждений автомобилей и характере ранений пострадавших уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о полной ответственности стран-участниц «дроновой коалиции» за атаки ВСУ на гражданские объекты России. В результате массированных атак дронами в нескольких районах Белгородской области пострадали мирные жители и жилые дома.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 12:37 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли четыре групповых удара по связанной с ВСУ инфраструктуре

    ВС за неделю нанесли четыре групповых удара по связанной с ВСУ инфраструктуре

    Tекст: Мария Иванова

    С 13 по 19 сентября ВС России нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых поражены объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, использовавшиеся в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по арсеналам, центрам подготовки операторов беспилотников, места сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За прошедшую неделю средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 1667 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 85 тыс. беспилотников, 628 ЗРК, 25 172 танка и других бронемашин, 1592 боевые машины РСЗО, 29 721 орудие полевой артиллерии и минометов, 42 182 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемую в интересах ВСУ энергетическую инфраструктуру. За день до этого ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты.

    Ранее они поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 14:33 • Новости дня
    ВС России уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчеты российских беспилотных летательных аппаратов поразили пункт управления украинской армии в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    Ведомство опубликовало соответствующую видеозапись в своем Telegram-канале. Оно указало, что пункт управления поражен расчетами БПЛА «Герань-2» у населенного пункта Дорошенково.

    В пятницу Минобороны сообщило, что ВС России освободили населенные пункты Муравка и Новоивановка.

    Ранее сообщалось, что российские военные с помощью беспилотников «Герань-2» ударили по ВСУ в Сумской области, чтобы не дать восстановить украинским боевикам боеспособность.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Хинштейн сообщил о пострадавших в результате атак ВСУ жителях Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак ВСУ в Курской области пострадали трое мужчин, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что вечером вблизи поселка Хомутовка Хомутовского района FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. «Машина из-за удара загорелась. В результате атаки пострадал 59-летний мужчина», – говорится в сообщении.

    Днем беспилотник также атаковал автомобиль на въезде в поселок Хомутовка, мужчина получил осколочное ранение.

    Кроме того, произошла еще одна атака дрона на трассе Янько-Макеево Рыльского района. Там был ранен 54-летний мужчина, который получил двустороннюю акубаротравму и сотрясение головного мозга. Он сам обратился за медицинской помощью в больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хомутовском районе FPV-дрон атаковал 55-летнего местного жителя на мотоцикле. Мужчина получил ранение и впоследствии скончался.

    Комментарии (0)
    Главное
    За сутки на Камчатке произошло более 120 землетрясений
    Россия осудила резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС
    Эстония запросила консультации НАТО после инцидента с истребителями
    В Подмосковье нашли тело гендиректора «Химпроминжиниринга»
    МОК запретил россиянам участвовать в командных дисциплинах Олимпиады-2026
    ЕК решила запретить россиянам операции с криптовалютами
    Десять мышей не пережили полет на космическом аппарате «Бион-М»

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    Перейти в раздел

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Государство повернулось лицом к проблеме миграции

      Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

      9 комментариев
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Нужно вернуться к русской жизни

      Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

      7 комментариев
    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      В ЕС лучше не вступать, чем вступать

      Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать водопроводчиком в Марсели или сиделкой в Милан.

      17 комментариев
    Перейти в раздел

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации