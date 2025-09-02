  • Новость часаМоскалькова сообщила о скором возвращении пятерых россиян с Украины
    Франция выдала сроки европейской агрессии против России
    Эксперт сказал, за какой срок носитель русского языка может выучить китайский
    Стубб заявил о «победе» Финляндии над СССР в 1944 году
    После беседы с Путиным Фицо намерен передать Зеленскому «выводы и послания»
    Путин заявил о готовности сотрудничать с США по ЗАЭС
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    Путин назвал страны НАТО «специалистами по фильмам ужасов»
    Телеведущая Боня объявила о гибели альпинистки Наговицыной
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    2 сентября 2025, 17:20 • Новости дня

    Юшков оценил вероятность прекращения поставок Украине энергоносителей из Европы

    Юшков оценил вероятность прекращения поставок Украине энергоносителей из Европы
    @ БелТа/ТАСС

    Венгрия и Словакия не ограничены действиями контрактов с Украиной. Принять решение об остановке поставок электроэнергии или газа на Украину эти европейские страны теоретически могут, однако их останавливает давление со стороны Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Владимир Путин посоветовал Венгрии и Словакии перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине.

    «Украина постоянно наносит экономический ущерб Венгрии и Словакии. Так, сначала офис Владимира Зеленского перекрыл транзит газа, затем ВСУ начали атаковать нефтепровод «Дружба». В то же время Будапешт и Братислава помогают Киеву, поставляя излишки дизельного топлива и бензина, газ и электроэнергию», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    По его мнению, перекрытие поставок было бы логичным шагом венгерских и словацких властей. Причем они не ограничены в своих действиях контрактами. «Со слов премьера Словакии Роберта Фицо выходит, что на Украину газ поставляют иностранные трейдеры, а не госкомпании. Кроме того, долгосрочных соглашений между сторонами не заключено, есть только спотовые партии», – уточнил собеседник.

    «Можно было бы, например, объявить и срочный ремонт на газопроводе и линии электропередач, ввести санкции в отношении Киева», – добавил Юшков. Однако Венгрия и Словакия до сих пор не принимали никаких мер, в том числе из-за давления со стороны Брюсселя, отметил эксперт. «ЕС угрожает Будапешту и Братиславе заморозить выплаты из европейских фондов. А это важный источник финансирования для этих стран», – пояснил аналитик.

    «Продажа энергоносителей Украине – статья дохода Венгрии и Словакии. И это вторая причина, почему они продолжают поставки. Другими словами, возможное закрытие вентилей – вопрос не политической воли, а дальнейших экономических убытков. Поэтому, я думаю, венгры и словаки не пойдут на такой шаг – тем более что пока прокачка нефти по «Дружбе» возобновилась», – заключил Юшков.

    Ранее Владимир Путин посоветовал Венгрии и Словакии прекратить поставки Украине газа по реверсу и электроэнергии. Это может помочь Киеву осознать, что в нарушении чужих интересов есть пределы. Такое мнение президент России высказал во время переговоров со словацким премьером Робертом Фицо.

    «Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», – сказал российский лидер.

    Фицо в свою очередь заявил, что Братислава «очень жестко» реагирует на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Он сообщил, что обсудит с Владимиром Зеленским на предстоящей встрече в пятницу в Ужгороде недопустимость атак на энергоинфраструктуру.

    Напомним, Венгрия за последний месяц трижды обвиняла Украину в ударах по «Дружбе» – 13, 18 и 22 августа. Атакам подвергалась инфраструктура нефтепровода в Брянской области. Причем два последних нападения привели к приостановкам прокачки нефти.

    Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сравнил действия украинской стороны с нападением на Будапешт и Братиславу. В конце августа Еврокомиссия провела консультации с Киевом. Официальный представитель ЕК Ева Гринчирова подчеркнула, что инфраструктура ЕС не должна подвергаться атакам.

    1 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    В Госдуме объяснили карту Генштаба без Одессы и Николаева в составе Украины
    В Госдуме объяснили карту Генштаба без Одессы и Николаева в составе Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отсутствие Одесской и Николаевской областей на карте Украины, размещенной за спиной начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, связано с созданием зон безопасности, считают в думском комитете по обороне.

    Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, передает Ura.Ru со ссылкой на издание «Подъем».  «Мы должны освободить полностью те субъекты Российской Федерации, которые по Конституции вошли в состав России. И создать зону безопасности. Это, в том числе Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области», – сказал он.

    Ранее журналисты обратили внимание на карту Украины, появившуюся на совещании у Герасимова. На ней Одесская и Николаевская области отсутствовали в составе Украины.

    Ранее Герасимов заявил, что выполнение задач специальной военной операции будет продолжено ведением наступательных действий. Он сообщил, что российские войска освободили 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР.

    Также Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях.

    2 сентября 2025, 13:27 • Новости дня
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин озвучил идею ограничить транзит энергоресурсов через восточноевропейские страны для давления на Киев.

    Об этом Путин заявил на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Российский президент подчеркнул, что Украина получает значительный объем энергоресурсов, включая газ и электроэнергию, именно через соседние страны Восточной Европы, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Путин заявил: «Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии. Они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов».

    Президент России пояснил, что в ответ на действия киевских властей страдают не только Россия, но и ее партнеры, поскольку украинская сторона пытается нанести ущерб, однако этим вредит также соседям.

    Напомним, Путин заявил, что Москва в течение нескольких лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам. Теперь Россия начала принимать более серьезные меры в ответ на эти атаки.

    2 сентября 2025, 16:35 • Видео
    Канцлер Германии слишком много на себя берет

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    1 сентября 2025, 20:46 • Новости дня
    Марочко сообщил о тяжелых боях на востоке Константиновки

    Российские войска начали тяжелые бои с ВСУ в Константиновке

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе восточной части Константиновки российская армия столкнулась с ожесточенным сопротивлением украинских войск, закрепление позиций пока невозможно.

    Ожесточенные боевые действия продолжаются на востоке Константиновки в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что говорить о полном закреплении российских бойцов на этом направлении рано, поскольку противник оказывает серьезное сопротивление.

    По его словам, интенсивность боев остается очень высокой, украинские силы продолжают оборону, не позволяя российским подразделениям закрепиться на ключевых позициях. Марочко отметил: «На востоке Константиновки идут очень ожесточенные бои, говорить о полноценном закреплении российских бойцов еще рано. Противник ожесточенно сопротивляется».

    Эксперт добавил, что дальнейшее продвижение российских войск будет зависеть от готовности командования ВСУ идти на значительные потери и удерживать контроль за этим участком фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России провели удары по позициям украинских формирований, уничтожив живую силу, бронетехнику, склады и станции радиоэлектронной борьбы.

    После уничтожения двух гаубиц в районе Константиновки штурмовые подразделения Южной группировки войск заняли новые позиции на этом участке фронта. Бои на территории Харьковской области продолжаются, при этом город Купянск практически полностью блокирован российскими войсками, и половина его территории освобождена.

    2 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг шантаж со стороны спецслужб России
    Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг шантаж со стороны спецслужб России
    @ Press service of the National Police of Ukraine/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мужчина, подозреваемый в убийстве экс-главы СНБО Украины Андрея Парубия, признал вину и отверг сообщения о влиянии российских спецслужб, указав на личные мотивы.

    Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг версии о шантаже со стороны российских спецслужб, передает ТАСС. «Нет, это неправда», – заявил он журналистам перед заседанием суда по избранию меры пресечения, фрагменты беседы публикует телеканал «Общественное. Новости».

    По словам подозреваемого, убийство стало его «личной местью украинской власти», однако он отказался уточнить причины, отметив, что выбор жертвы был случайным. Он добавил, что «жил бы я в Виннице, был бы Петя», подразумевая экс-президента Украины Петра Порошенко.

    Во время общения с прессой подозреваемый публично признал свою вину, заявив: «Да, я признаю, я его убил. Хочу просить, чтобы быстрее вынесли приговор, чтобы меня обменяли на военнопленного».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины заявила, что не располагает доказательствами причастности России к уничтожению Андрея Парубия.

    Бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове.

    Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия.

    Владимир Зеленский сообщил, что задержанный по подозрению в убийстве экс-главы СНБО Андрея Парубия дал первые показания.

    2 сентября 2025, 07:23 • Новости дня
    СБУ предъявила Кадырову новые обвинения
    СБУ предъявила Кадырову новые обвинения
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская служба безопасности (СБУ) сообщила, что заочно предъявляет новые обвинения руководителю Чечни Рамзану Кадырову.

    Новое обвинение предъявлено по статье 438 УК Украины «Нарушение законов и обычаев войны», заявили в СБУ, передает РИА «Новости».

    В августе 2022 года СБУ предъявила Кадырову обвинения в «военных преступлениях».

    Сам глава Чечни предлагал СБУ установить место для встречи и там уже разобраться, «кто преступник, кто убийца, кто террорист».

    2 сентября 2025, 09:05 • Новости дня
    ВС России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества

    Tекст: Мария Иванова

    Российские подразделения почти закончили зачистку Серебрянского лесничества, при этом для украинских сил созданы локальные огневые мешки, сообщили в российских силовых структурах.

    Операция по зачистке Серебрянского лесничества практически завершена, передает ТАСС.

    В силовых структурах подчеркнули: «Зачистка Серебрянского лесничества практически на стадии завершения. Сформированы сразу несколько локальных огневых мешков для украинских сил».

    Формирование таких огневых мешков позволяет затруднить отход украинских военных и усилить давление на позиции противника на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее две бригады ВСУ оказались заблокированы в Серебрянском лесничестве.

    Военный эксперт Андрей Марочко до этого отметил, что украинские войска предприняли десять попыток вернуть Серебрянку в ДНР.

    26 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил о зачистке Серебрянского лесничества от ВСУ.

    2 сентября 2025, 07:29 • Новости дня
    В Россию за 2025 год приехало свыше 16 тыс. украинцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За восемь месяцев 2025 года российскую границу перешли свыше 16 тыс. украинских граждан, сообщают информационные агентства во вторник.

    Всего границу России в 2025 году пересекли 16 тыс. 225 граждан Украины, сообщает РИА «Новости».

    По данным агентства, 15 тыс. 338 из них провели частные визиты, 652 украинца совершили деловой визит.

    При этом 57 человек приехали в качестве туристов, 21 гражданин проехали транзитом.

    За этот период 15 тыс. 475 украинцев пользовались авиатранспортом, 705 человек проехали в страну на машине, 45 – пешком.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, по какой причине украинцы массово решают вернуться на территорию Российской Федерации, в освобожденные от ВСУ регионы.

    2 сентября 2025, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Северска, Пазено, Марково и Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 205 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции РЭБ, склад с боеприпасами и склад материальных средств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Степного, Кондратовки, Перше Травни, Варачино, Лесного, Павловки и Юнаковки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Удами и Чугуновкой Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, бронемашину и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад с боеприпасами и девять складов материальных средств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Глинского, Высшего Соленого, Боровской Андреевки Харьковской области и Дробышево ДНР.

    При этом потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены восемь станций РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Димитрова, Красноармейска, Красного Лимана, Родинского и Муравки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 385 военнослужащих, пять бронемашин и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Вороного, Новопетровского Днепропетровской области, Дорожнянки и Ольговского Запорожской области. Противник потерял до 225 военнослужащих.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны около Степногорска Запорожской области, Михайловки, Львово, Тягинки и Антоновки Херсонской области.

    При этом ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, бронемашину. Уничтожены три станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили шесть населенных пунктов. В частности, они освободили Нелеповку в ДНР. До этого ВС России освободили поселок Первое Мая в ДНР.

    2 сентября 2025, 16:46 • Новости дня
    Власти Украины подали иск о запрете деятельности УПЦ
    Власти Украины подали иск о запрете деятельности УПЦ
    @ OLEG PETRASYUK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) направила в суд требование о прекращении юридического существования Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

    О подаче иска заявил на брифинге глава ведомства Виктор Еленский, передает ТАСС.

    «ГСУЭСС подала иск в суд о прекращении Киевской митрополии УПЦ как юридического лица», – сказано в заявлении, опубликованном по итогам брифинга на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).

    В августе прошлого года парламент на Украине принял закон, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической УПЦ.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что запретом деятельности УПЦ офис Зеленского не только пытается сделать реверанс в сторону Запада, но и показать населению страны силу собственной власти. Однако организация переживет трудные времена и обязательно возродится после достижения Россией целей СВО.

    2 сентября 2025, 13:12 • Новости дня
    Путин заявил о серьезном ответе России на удары Киева

    Путин сообщил о переходе России к серьезным ответным ударам по энергетике Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва несколько лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам, однако теперь действия России стали более серьезными, сообщил президент России Владимир Путин.

    Россия долго никак не реагировала на удары по своей энергоинфраструктуре, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы Путин подчеркнул: «На протяжении долгого времени, еще пару лет назад, не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьезно».

    Путин отметил, что после того, как Россия начала серьезно отвечать на атаки, украинская сторона стала пытаться нанести ущерб уже российской инфраструктуре. Президент подчеркнул, что такие действия Киева вредят и партнерам России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии взрывов на энергообъекте в Полтавской области начались пожары и произошли временные перебои в электроснабжении для жителей и организаций.

    Минобороны России заявило, что ВС России наносили групповые удары высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по объектам энергетического комплекса, обеспечивающим деятельность ВСУ.

    2 сентября 2025, 13:13 • Новости дня
    Путин: Россия не выступала против членства Украины в Евросоюзе
    Путин: Россия не выступала против членства Украины в Евросоюзе
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не высказывалась против участия Украины в Европейском союзе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо.

    «Что касается членства Украины в ЕС – мы никогда против этого не возражали. Что касается НАТО – это другой вопрос, здесь речь идет об обеспечении безопасности РФ, причем не только сегодня», – цитирует Путина ТАСС.

    Сам словацкий премьер на встрече с Путиным предложил создать совместную комиссию двух стран. Президент России указывал, что российская сторона остается надежным поставщиком для Словакии.

    2 сентября 2025, 07:13 • Новости дня
    За ночь над Ростовской областью уничтожили 13 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с понедельника на вторник над Ростовской областью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее ночью врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял о пожаре на верхних этажах двух многоэтажек в Ростове-на-Дону. Также он отмечал, что пришлось эвакуировать 320 жителей одного из домов из-за неразорвавшегося снаряда.

    2 сентября 2025, 04:10 • Новости дня
    Ирландия пообещала Украине военную помощь и миротворцев

    Премьер Ирландии заверил Киев в готовности оказывать военную помощь

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Ирландии Михол Мартин провел 1 сентября телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским, подтвердив решительную поддержку Украины и приверженность справедливому и прочному миру.

    «Я заверил президента Зеленского, что Ирландия готова поддержать эту работу (по достижению мира – прим. ВЗГЛЯД), в том числе путем предоставления военной помощи нелетального действия и нашей открытости к участию в любой миротворческой миссии с соответствующим мандатом в соответствии с Уставом ООН», – сказано в пострелизе на сайте правительства Ирландии.

    Мартин добавил, что Дублин продолжит работать с партнерами, чтобы поддержать путь Украины к членству в ЕС. Он с Зеленским также согласились о необходимости дальнейшего давления на Россию санкциями.

    «С нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и партнерами на неделе высокого уровня ООН в Нью-Йорке в конце этого месяца, и мы оба надеемся, что это будет использовано как возможность добиться прогресса на пути к справедливому и устойчивому миру в Украине», – подытожил премьер Ирландии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС отправить солдат на Украину.

    2 сентября 2025, 10:08 • Новости дня
    ФСБ в Ижевске пресекла подготовку теракта подростками на заводе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Ижевске сотрудники ФСБ задержали троих подростков, которые пытались заложить взрывное устройство у проходной предприятия оборонной промышленности, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы и официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    ФСБ и СК задержали троих граждан 2008 и 2010 годов рождения при попытке заложить самодельное взрывное устройство большой мощности у проходной предприятия, указали в ведомствах, передает ТАСС.

    Подросткам предъявлено обвинение в покушении на теракт и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Следствие установило, что задержанные в июле 2025 года связались через мессенджер Telegram с предположительно сотрудником украинских спецслужб. По его указанию они получили взрывное устройство. Они хранили его у себя дома. В августе 2025 года их задержали при попытке закладки бомбы у предприятия.

    Подростки также размещали листовки с призывами к прекращению спецоперации на Украине на зданиях города.

    Ранее ФСБ задержала 38-летнего жителя Тамбовской области, который сотрудничал с украинской спецслужбой.

    До этого в Удмуртии ФСБ выявила сторонника запрещенной террористической организации, который планировал поджечь поезд.

    До этого ФСБ задержала в Петербурге мужчину, который по собственной инициативе собирал и передавал украинским спецслужбам информацию об объектах Минобороны.

    2 сентября 2025, 09:51 • Новости дня
    В Садках в Сумской области группа украинских боевиков попала в окружение

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа украинских военных оказалась в окружении около населенного пункта Садки в Сумской области, сообщил источник в силовых структурах России.

    У боевиков ВСУ на этом участке больше нет доступа к снабжению, в том числе по воздуху, сказал собеседник РИА «Новости».

    Также отрезаны пути к эвакуации. Российские военные уничтожают окруженную группировку. Это военные 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, они попали в окружение в лесу.

    Группировка войск «Север» в районе Юнаковки и Волчанска продолжила интенсивные боевые действия, на отдельных участках бойцам удалось продвинуться до 600 метров.

    До этого бойцы группировки «Север» обратили в бегство испаноговорящих наемников ВСУ.

    Также российские военные в Сумской области заметили, как пожилых украинских военных из погранотрядов в Сумской области перераспределяют в штурмовики из-за некомплекта.

    Власти Украины подали иск о запрете деятельности УПЦ
    Импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил первый испытательный полет
    Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг шантаж со стороны спецслужб России
    Кадыров показал «чеченца» Трампа
    В России увеличились продажи новых отечественных автомобилей
    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян
    Права на «Трудно быть богом» вернули из Голливуда в Россию

    ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС

    Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой. Подробности

    Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости

    Саммит Шанхайской организации сотрудничеств стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. По итогам была принята Тяньцзиньская декларация, в которой лидеры стран – членов объединения обозначили собственное видение справедливого миропорядка. Какие изменения в международной политике будет продвигать ШОС? Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот

    Грандиозная сеть оборонительных сооружений в странах Прибалтики и Польши может быть дополнена возрождением когда-то осушенных в этом регионе болот. По крайней мере, в Литве эта идея всерьез обсуждается. Заявляется, что болота должны спасти Прибалтику от «российской агрессии», но реальные цели всех этих мероприятий, похоже, совсем другие. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

