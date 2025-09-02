Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!26 комментариев
Экс-премьер Чехии Бабиш отменил рабочую программу после нападения
Бывший чешский премьер-министр и лидер оппозиционного движения ANO (Акция недовольных граждан) Андрей Бабиш решил отменить предвыборные планы после совершенного на него нападения на митинге.
Андрей Бабиш был вынужден изменить предвыборные планы из-за нападения на митинге и рекомендаций врачей о необходимости покоя.
Бабиш сообщил об изменении программы в соцсетях, передает ТАСС.
Он отметил, что вынужден отменить рабочую программу по медицинским рекомендациям, и добавил, что ждет дальнейших результатов обследований.
Бабиш совершал поездку по северо-восточному региону Чехии в рамках предвыборной кампании, когда на митинге в селе Добра его ударил сзади по голове мужчина пенсионного возраста. Полиция задержала нападавшего, его действия квалифицированы по статье «хулиганство».
Нападение на Бабиша осудили действующий премьер страны Петр Фиала и другие ведущие чешские политики.