Трамп заявил о достижении с Си Цзиньпином прогресса по торговле и Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Трамп сообщил о результатах телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметил американский лидер, обсуждение было «очень продуктивным» и затронуло ряд ключевых тем, в том числе торговые отношения между двумя странами и урегулирование ситуации на Украине, передает ТАСС.

Трамп заявил, что стороны смогли достичь прогресса в вопросах борьбы с распространением фентанила, а также в обсуждении необходимости прекращения конфликта между Россией и Украиной. Также среди достигнутых договоренностей президент США назвал одобрение сделки по продаже китайской соцсети TikTok.

В пятницу председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Пекин выражает надежду, что обсуждение будущего TikTok с Вашингтоном пройдет с учетом рыночных принципов и взаимного баланса интересов обеих стран.

Ранее Трамп сообщил, что группа крупных компаний претендует на покупку TikTok, и власти США скоро раскроют имя победителя.

Американские и китайские представители добились значительного прогресса на переговорах по будущей работе TikTok в США, а крайний срок принятия решения истек17 сентября.