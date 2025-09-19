Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?11 комментариев
Си Цзиньпин приветствовал переговоры США и Китая по TikTok
Си Цзиньпин поддержал рыночный подход к обсуждению судьбы TikTok
Пекин выражает надежду, что обсуждение будущего TikTok с Вашингтоном пройдет с учетом рыночных принципов и взаимного баланса интересов обеих стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с США президентом Дональдом Трампом.
Заявление председателя КНР Си Цзиньпина прозвучало во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС. Он подчеркнул, что позиция Китая по вопросу TikTok остается неизменной.
Си Цзиньпин отметил: «Позиция Китая по TikTok ясна, китайское правительство уважает пожелания компаний и приветствует их стремление вести коммерческие переговоры на основе рыночных правил, чтобы найти решение, которое соответствует китайским законам и нормам, а также обеспечивает баланс интересов».
Он также выразил надежду, что возможное решение будет учитывать интересы обеих сторон и основываться на справедливой конкуренции.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что группа крупных компаний претендует на покупку TikTok, и власти США скоро раскроют имя победителя.
Американские и китайские представители добились значительного прогресса на переговорах по будущей работе TikTok в США, а крайний срок принятия решения истек17 сентября.