Си Цзиньпин приветствовал переговоры США и Китая по TikTok

Си Цзиньпин поддержал рыночный подход к обсуждению судьбы TikTok

Tекст: Елизавета Шишкова

Заявление председателя КНР Си Цзиньпина прозвучало во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС. Он подчеркнул, что позиция Китая по вопросу TikTok остается неизменной.

Си Цзиньпин отметил: «Позиция Китая по TikTok ясна, китайское правительство уважает пожелания компаний и приветствует их стремление вести коммерческие переговоры на основе рыночных правил, чтобы найти решение, которое соответствует китайским законам и нормам, а также обеспечивает баланс интересов».

Он также выразил надежду, что возможное решение будет учитывать интересы обеих сторон и основываться на справедливой конкуренции.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что группа крупных компаний претендует на покупку TikTok, и власти США скоро раскроют имя победителя.

Американские и китайские представители добились значительного прогресса на переговорах по будущей работе TikTok в США, а крайний срок принятия решения истек17 сентября.