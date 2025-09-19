Форум «Россия – время команд» собрал более 1 тыс. участников в «Сенеже»

Tекст: Елизавета Шишкова

Работа форума «Россия – время команд» стартовала в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Более тысячи представителей государственных и муниципальных структур, социальной сферы, образования, спорта, науки, культуры и сельского хозяйства обсуждают пути формирования экосистемы эффективного управления. К обсуждению присоединились министры Михаил Дегтярев и Антон Котяков, а также руководители ведущих образовательных и корпоративных структур страны.

Министр спорта Михаил Дегтярев подчеркнул: «Для формирования успешной команды важны три составляющие. Первая – лидер. Здесь главный пример у всех нас перед глазами. Наш лидер – президент России Владимир Владимирович Путин, а мы все – его команда. Второе – общая цель, которую формулирует лидер. Без этого ни одна команда не заработает, будет царить безразличие. Ну и третье – в любой команде должна быть иерархия. Без иерархии никакая команда не может функционировать. Это невозможно. Доказано на практике. Все остальное – это производные от этих трех компонентов».

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что принципы построения команд становятся особенно актуальными в условиях высокой потребности в кадрах. Участники форума получили современные инструменты отбора, оценки и мотивации сотрудников, адаптированные к российскому контексту. Программа включает пленарные дискуссии, тематические площадки, индивидуальные сессии и работу с Центрами компетенций для госслужащих.

Как сообщил ректор «Сенежа» Андрей Бетин, мероприятие стало исследовательской экспедицией для поиска новых управленческих решений, а первый проректор Сергей Бочаров сравнил команду с экипажем корабля, где важна слаженность ролей.

Отдельное внимание уделяется изданию «Книги команд» – методическому пособию на основе научных исследований, кейсов и российских практик эффективного управления. Форум завершится 20 сентября, предусмотрена насыщенная программа по развитию командных навыков.