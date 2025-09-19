  • Новость часаЕврокомиссия согласовала новый пакет санкций против России
    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю
    На Украине раскрыли смысл «тяжелых решений» Зеленского
    Названы не заменимые искусственным интеллектом профессии
    Чурикова: Культурное разнообразие на «Интервидение» станет «кайфом» для зрителей
    Еврокомиссия предложила ускорить отказ от российского СПГ
    ЕК предложила санкции против компаний Китая за «поддержку ВПК России»
    Узбеки попали в рабство на Украине
    Эксперты поспорили о результатах визита Трампа в Британию
    Участник от Китая на «Интервидении» поделился впечатлениями от Москвы и России
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    7 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    15 комментариев
    19 сентября 2025, 16:48 • Новости дня

    ЕК предложила ввести санкции против 45 российских компаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия анонсировала включение 45 структур из России и других стран в 19-й санкционный пакет «за причастность к поддержке российского ВПК».

    «Мы также вносим в [санкционный] список 45 компаний из России и третьих стран», – заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС. Ее выступление транслировалось в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По словам главы ЕК, речь идет о фирмах, которые, по мнению ЕС, «оказывали прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу».

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что ЕК ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая.

    Напомним, Еврокомиссия согласовала новый пакет санкций против России и «теневого флота».

    16 сентября 2025, 17:00 • Новости дня
    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны

    Эксперт по туризму Котляр назвала страны с безотказной выдачей шенгенских виз россиянам

    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Для южных и западных европейских стран туризм является одним из ключевых источников дохода, а россияне ценятся за свою платежеспособность. Поэтому ряд стран ЕС по-прежнему охотно выдает россиянам шенгенские визы, рассказала газете ВЗГЛЯД эксперт по туризму Майя Котляр.

    В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что несмотря на заявление Еврокомиссии о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам, полностью их не ограничат. Пять стран ЕС, а именно Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия, уже заблокировали визовые ограничения для граждан России.

    «Ситуация с шенгенскими визами сегодня неоднородная. Если говорить о странах, которые лучше всего выдают визы – это Греция, Испания, Франция, Италия и Венгрия. Они активно сопротивляются любым попыткам полного запрета виз для россиян. В этих странах визовые центры работают, пусть и с задержками, но турпоток поддерживается», – говорит Котляр.

    Чаще всего россиянам отказывают в предоставлении шенгенской визы страны Балтии, Чехия, Польша и Финляндия, отмечает собеседница. Они в большинстве случаев даже не принимают документы и визовые ограничения там самые жесткие. Это объясняется как политической позицией, так и их пограничным положением.

    «Туризм для южных и западных стран ЕС, которые блокируют визовые ограничения – это экономика. Греция, Италия, Испания, Франция традиционно принимают миллионы туристов ежегодно и россияне хоть и не самые массовые, но платежеспособные клиенты. Плюс эти страны завязаны на сезонность: зима – это горнолыжка, лето – море. Убрать даже часть потока означает потерять деньги в регионах, где туризм – один из ключевых источников дохода», – объясняет эксперт.

    Она подчеркивает, что поток в европейские страны действительно снизился. Если до пандемии выдавалось до 4 млн виз в год, то сейчас около 550 тысяч. Но для Европы это все равно значимая аудитория. «Туризм – это не только отели и рестораны, это рабочие места, налоги, авиация, транспорт, культура. Именно поэтому европейские страны не готовы полностью отказаться от российских туристов даже при политическом давлении», – заключила Котляр.

    Ранее стало известно, что в ряде государств Европейского союза обсуждалась инициатива о полном прекращении допуска туристов из России. При этом отмечалось, что согласия большинства стран по данному вопросу не достигнуто.

    Комментарии (2)
    18 сентября 2025, 09:19 • Новости дня
    Каллас подверглась критике за позиции по России и Газе

    Politico: В ЕС растет недовольство главой евродипломатии Каллас из-за Газы и России

    Каллас подверглась критике за позиции по России и Газе
    @ European Union/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе усиливается недовольство работой глав Евродипломатии Каи Каллас, которую упрекают в жесткой позиции по России и слабой реакции на ситуацию в Газе, сообщило европейское издание Politico.

    Politico пишет, что политики и чиновники Еврокомиссии выражают сомнения в эффективности деятельности Каллас и отмечают напряженность в отношениях с коллегами, включая председателя Европейского совета Антониу Кошту, передает ТАСС.

    По словам одного из европейских чиновников, если человек не справляется со своей работой, ее выполняет кто-то другой. Источники подчеркивают, что Каллас подвергается критике за излишне жесткую, по их мнению, позицию по России, которую называют «ястребиной».

    В то же время недовольство вызывает и позиция Каллас по палестино-израильскому конфликту, в частности, неспособность «привлечь Израиль к ответственности за гуманитарный кризис» в Газе. Работу Каллас на новом посту считают неубедительной многие коллеги по Еврокомиссии и другим брюссельским кругам.

    Каллас была назначена верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности в 2024 году после того, как занимала пост премьер-министра Эстонии.

    Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал Каю Каллас самой глупой в Евросоюзе.

    Каллас выступила с речью о поддержке Украины при полупустом зале Европарламента.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Каллас деградацией внешнеполитических методов Евросоюза.

    Комментарии (7)
    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 23:11 • Новости дня
    Фон дер Ляейн перечислила отрасли, против которых направлен 19-й пакет санкций

    В ЕК перечислили отрасли России, против которых направлен 19-й пакет санкций

    Фон дер Ляейн перечислила отрасли, против которых направлен 19-й пакет санкций
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляейн сообщила, на какие отрасли направлен 19-й пакет антироссийских санкций.

    «Еврокомиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленных против криптовалют, банков и энергетики. Военная экономика России, поддерживаемая доходами от продажи ископаемого топлива, финансирует кровопролитие на Украине», – написала глава ЕК в соцсети Х.

    Она пояснила, что ЕК стремится положить конец кровопролитию, поэтому предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива.

    Фон дер Ляйен также отметила, что провела очень хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Напомним, Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия ужесточила контроль за экспортом оборудования двойного назначения из Евросоюза, чтобы ограничить доступ России к передовым технологиям, сообщила газета Financial Times.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Москва выводит недружественные страны из оборота.


    Комментарии (6)
    16 сентября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Reuters: Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа согласовала предоставление Украине первого пакета военной помощи, полностью оплаченного европейскими союзниками, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, такое решение принято на фоне договоренности, достигнутой ранее между США и странами Евросоюза, передает ТАСС.

    В июле Трамп сообщил, что США и европейские государства достигли формата, при котором поставки американских вооружений для Киева будут оплачиваться ЕС. По словам президента, новая схема должна снизить финансовую нагрузку на Вашингтон.

    Ранее в Италии заявили об отсутствии у США оружия для перелома ситуации на Украине.

    В начале сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса ускорить оформление заказов и оплату американских вооружений для Киева.

    Комментарии (5)
    17 сентября 2025, 14:59 • Новости дня
    Греческий экс-министр назвал главу ЕК «полоумной военной преступницей»

    Экс-глава минфина Греции Варуфакис: Фон дер Ляйен – полоумная военная преступница

    Греческий экс-министр назвал главу ЕК «полоумной военной преступницей»
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/capitalpictures.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в том, что она подталкивает Европу к милитаризации, заставляя брать кредиты на приобретение танков у концерна Rheinmetall.

    «Урсула фон дер Ляйен, полоумная военная преступница, подталкивает Европу к взятию миллиардов евро в кредит для покупки у концерна Rheinmetall танков, которые нам не нужны», – заявил Варуфакис на форуме «Облачные города» в Москве, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что эти танки, закупаемые за огромные кредитные средства, являются совершенно бесполезными и не востребованы даже на Украине.

    Издание Politico сообщало, что Европарламент проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в период с 6 по 9 октября.

    В июле евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен. Депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали эту инициативу.

    Комментарии (4)
    17 сентября 2025, 11:30 • Новости дня
    Дипломат назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО

    Дипломат Долгов назвал психозом серию вызовов послов России в МИД стран НАТО

    Дипломат назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дипломатические отношения России и Запада фактически заморожены, однако последние вспоминают про российские посольства, когда им нужно реализовать «грязные политические цели». Сейчас речь идет о нагнетании истерии, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Так он прокомментировал серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО после инцидента с БПЛА в Польше.

    «После инцидента с БПЛА в Польше Москва предложила Варшаве провести консультации, но польские власти, у которых, видимо, рыльце в пуху, отказались. В то же время внешнеполитические ведомства стран НАТО одно за другим начали вызывать российских послов», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    Происходящее он назвал «антироссийским психозом». Собеседник напомнил, что дипломатические отношения России и Запада фактически заморожены, но последние вспоминают про наши посольства, когда им нужно реализовать «грязные политические цели». Сейчас речь идет о нагнетании истерии, добавил Долгов.

    «Западные правительства сталкиваются с падением рейтингов, протестами, недовольством собственных граждан из-за тяжелой социальной и экономической ситуации внутри стран. На этом фоне элитам, чтобы удержаться у власти, нужен внешний враг. Их цель – переключить внимание населения и мобилизовать его», – детализировал он.

    «Государства – члены НАТО занимаются тем, что валят с больной головы на здоровую», – указал собеседник. Долгов напомнил слова Дмитрия Пескова о том, что Североатлантический альянс де-факто вовлечен в войну против России. «Блок несет ответственность за напряженность, которая создается. Мы представляем факты на разных международных площадках в конструктивных форматах, выражаем демарши послам стран Запада», – отметил собеседник.

    «Но ставить на поток вызов, скажем, европейских дипломатов нет смысла. Они сейчас оторваны от реальной ситуации, поэтому не рассматриваются в качестве серьезного канала связи. У МИД России есть дела поважнее, чем бесплодное общение с послами стран НАТО», – заключил Долгов.

    С 10 сентября многие страны НАТО вызвали российских послов в МИД. Так, во вторник в министерство иностранных дел Дании попросили явиться представителя России Владимира Барбина. Причиной необходимого разговора дипведомство видит «преднамеренное нарушение БПЛА воздушного пространства в Польше».

    Посол заявил, что «поспешность, с которой страны НАТО обвиняют в произошедшем Россию и наращивают военное присутствие в пограничных государствах, лишь способствует дальнейшей эскалации напряженности и свидетельствует о заряженности стран альянса на продолжение конфликта на Украине».

    Ранее МИД Норвегии вызвал посла России Николая Корчунова. Представители министерства назвали нарушение воздушного пространства Польши «безответственным и неприемлемым» и выразили полную солидарность с Варшавой и союзниками.

    В свою очередь, гендиректор политического департамента МИД Болгарии Гергана Караджова вручила послу России Элеоноре Митрофановой письменный демарш, в котором говорилось об осуждении «умышленного нарушения воздушного пространства Польши». Отмечается, что София рассматривает «действия Москвы» как «угрозу безопасности» для Европы.

    Из-за инцидента с нарушением беспилотниками воздушного пространства Польши российских дипломатов также вызывали внешнеполитические ведомства Финляндии, Швеции, Чехии, Нидерландов и Испании.

    Напомним, 10 сентября польское командование ВС заявило о нарушении некими БПЛА воздушного пространства и в ответ подняло в воздух военные самолеты НАТО. Позднее в Варшаве отчитались об уничтожении нескольких дронов.

    Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км. Впрочем, Москва выразила готовность к проведению консультаций с Варшавой.

    Комментарии (4)
    17 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз не рассматривает возможность полного отказа от импорта российской нефти, заявил европейский дипломат.

    Несмотря на обсуждения такого сценария, он признан нереалистичным, передает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный европейский дипломатический источник.

    «Дискуссии есть, но все понимают, что этот сценарий нереалистичен, население европейских стран не воспримет это», – заявил собеседник агентства.

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше установленного срока в 2027 году, несмотря на давление президента США Дональда Трампа.

    Трамп ранее заявил, что готов ввести санкции против России только при условии согласия всех стран НАТО и полного отказа от закупок российской нефти.

    Комментарии (3)
    17 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Названа новая дата публикации очередного пакета санкций ЕС против России

    Handelsblatt: ЕК представит новые антироссийские санкции 19 сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия планирует представить 19-й санкционный пакет против России 19 сентября, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в ЕС.

    Как сообщает Handelsblatt, обсуждение сопровождалось ужесточением первоначальных предложений, передает ТАСС.

    Основная цель новых ограничений, по данным издания, – ускорить отказ стран Европы от закупок российской нефти и газа, а также усилить давление на Китай и Индию, чтобы те прекратили покупку российских энергоносителей. Так, ЕС собирается распространить санкции на банки и нефтеперерабатывающие заводы Индии и Китая, которые, по мнению Брюсселя, продолжают сотрудничество с Россией.

    В черный список планируется внести также новые нефтяные танкеры, которые предположительно используются для перевозки российской нефти. При этом Еврокомиссия отклонила предложение бывшего президента США Дональда Трампа о введении штрафных пошлин против Китая и Индии.

    Ранее ЕС отложил новый пакет санкций против России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова поясняла, что Москва готова ответить на новые санкции Евросоюза.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Еврокомиссия согласовала новый пакет санкций против России

    Еврокомиссия согласовала новый пакет санкций против России и теневого флота

    Еврокомиссия согласовала новый пакет санкций против России
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия согласовала новый пакет ограничений в отношении России, который затронет перевозку нефти и финорганизации, а также китайские компании.

    О принятии нового пакета санкций против России сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает Politico. Ожидается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кайя Каллас в пятницу подробно расскажут о деталях мер.

    В пакет ограничений вошли новые запреты для судов, занимающихся перевозкой российской нефти в обход установленного странами G7 ценового порога. В черный список будут добавлены дополнительные суда так называемого теневого флота.

    По данным издания, это уже 19-й с начала спецоперации на Украине пакет санкций Евросоюза против России. Дополнительно усилены ограничения в отношении ряда китайских компаний под давлением властей США.

    Также планируется перенос срока отказа от российского газа – теперь он состоится уже с начала 2027 года, что на год раньше прежних прогнозов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России заявил, что новые ограничения со стороны западных стран не представляют сложности для страны.

    Президент США Дональд Трамп предложил ввести пошлины вместо антироссийских санкций.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 15:05 • Новости дня
    Эресуннский мост оказался полностью закрыт из-за угрозы разлома

    Из-за размытия воды Эресуннский мост между Данией и Швецией закрыли для транспорта

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение по Эресуннскому мосту между Данией и Швецией временно ограничили после затопления участка трассы у копенгагенского аэропорта.

    Полное перекрытие Эресуннского моста между Данией и Швецией было введено из соображений безопасности, передает ТАСС. Причиной стало затопление части автомагистрали E20 в Копенгагене у аэропорта, где вода размыла основание дороги, что могло привести к разлому покрытия.

    По словам начальника полиции Копенгагена Хенрика Стормера, «из-за воды основание дороги размыло. Это означает, что в покрытии может образоваться разлом». Полиция настоятельно рекомендовала водителям отказаться от поездок на машинах и воспользоваться общественным транспортом.

    К обеду движение транспорта по мосту было возобновлено, но автомобили пропускали с временными интервалами. Коммунальная служба сообщила, что за два часа утром собрали 8 тыс. литров воды, однако источник утечки пока не установлен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проливные дожди привели к разрушениям и затоплениям в Кишиневе, центральных и южных районах Молдавии.

    Сильные дожди на Бали вызвали подтопление нескольких районов, где уровень воды местами достигал пояса взрослого человека, а дороги и дома оказались повреждены.

    В Китае в результате падения строящегося моста через реку Хуанхэ погибли 12 строителей, еще четверо пропали без вести.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 03:04 • Новости дня
    Глава ЕК похвалилась хорошим разговором с Трампом о давлении на Россию

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен похвалилась хорошим разговором с американским президентом Дональдом Трампом об усилении давления на Россию.

    «Провела хороший разговор с президентом США по поводу укрепления наших совместных усилий по усилению экономического давления на Россию с помощью дополнительных мер», – написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

    Она добавила, что принимаемые меры положат конец кровопролитию на Украине, а  Еврокомиссия предложит меры по ускорению поэтапного отказа от импорта российского ископаемого топлива.

    Также, по словам главы ЕК, в беседе с Трампом обсуждались отрасли, на которые будет направлен 19-й пакет антироссийских санкций.

    Напомним, Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.

    FT сообщила, что президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100 % на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Москва выводит недружественные страны из оборота.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2025, 18:07 • Новости дня
    Трамп вновь призвал Европу прекратить закупки российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп в очередной раз призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России.

    Об этом он заявил в разговоре с журналистами в Белом доме накануне визита в Британию, передает ТАСС.

    «И Европа должна перестать покупать нефть у России. Вы знаете, они говорят, но они должны перестать покупать нефть у РФ», – заявил Трамп.

    Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше установленного срока в 2027 году, несмотря на давление президента США Дональда Трампа.

    Ранее Трамп заявил, что готов ввести санкции против России только при условии согласия всех стран НАТО и полного отказа от закупок российской нефти.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 11:03 • Новости дня
    Евродепутат подал в суд ЕС на фон дер Ляйен за клевету

    Евродепутат Пиперя подал в суд ЕС на фон дер Ляйен за клевету

    Tекст: Вера Басилая

    Румынский член Европарламента Георге Пиперя подал иск в суд Евросоюза против председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за клевету.

    Румынский евродепутат Георге Пиперя требует публичных извинений от Урсулы фон дер Ляйен, считая, что она намекнула на его связь с Россией во время парламентских дебатов, передает РИА «Новости».

    Он считает, что глава Еврокомиссии публично намекнула на его якобы получение приказов из России, что он расценил как клевету.  Европейский суд пока не вынес решения о приемлемости иска.

    Ранее евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    Депутаты Европарламента не поддержали инициативу по выражению недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику Урсулы фон дер Ляйен и предложил ей уйти в отставку.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в Европе назревает бунт против «имперской элиты в Брюсселе».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 18:12 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила ввести пошлины на израильский экспорт

    Еврокомиссия предложила ввести пошлины почти на 40% израильского экспорта в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Более трети израильского экспорта в Евросоюз могут обложить пошлинами после инициативы Еврокомиссии, связанной с дальнейшей военной операцией Израиля в секторе Газа, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Еврокомиссия предложила ввести пошлины на 37% израильского экспорта в страны Европейского союза, передает ТАСС. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас, объяснив меру продолжением военной операции Израиля в секторе Газа.

    Каллас отметила: «Одна из мер – это приостановка действия торговой части соглашения об ассоциации с ЕС. В 2024 году товарооборот с Израилем составил 42,6 млрд евро. В отношении 37% объема экспорта израильских товаров действовал режим преференций. Отмена такого режима дорого обойдется Израилю».

    По ее словам, отмена преференций затронет значительную часть израильской продукции, поставляемой в Евросоюз. Введение пошлин напрямую связано с политикой Израиля в отношении сектора Газа.

    Ранее Еврокомиссия заявила о намерении ограничить сотрудничество с Израилем и ввести санкции против части его правительства в связи с событиями в Газе.

    Руководство ХСС в Бундестаге отклонило предложения Урсулы фон дер Ляйен по ужесточению мер ЕС против Израиля, включая возможные санкции против израильских министров.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 13:21 • Новости дня
    Кремль заявил о бессмысленности санкционного давления на Россию

    Песков: Санкции Европы не повлияют на политику России

    Tекст: Вера Басилая

    Европа ошибочно считает, что санкционное давление может изменить курс России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Европа ошибочно считает, что усиление санкционного давления сможет изменить политику России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что, по мнению европейских властей, продолжение санкционной политики может каким-то образом повлиять на позицию России.

    Песков подчеркнул, что Россия продолжает отстаивать свои национальные интересы и не подвержена влиянию санкций. По его словам, «последние три года это красноречиво продемонстрировали».

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с президентом США Дональдом Трампом по вопросу совместных мер по усилению экономического давления на Россию.

    Президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины до 100% на товары из Индии и Китая в рамках этих усилий.

    Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, запланированную на 17 сентября.

    Комментарии (0)
    ЕC решил ввести санкции против системы «Мир» за пределами России
    Минфин спрогнозировал жесткий дефицит алмазов на мировом рынке
    Небензя напомнил о нелепых заявлениях Бербок на посту главы МИД Германии
    ЕК ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая
    В СПЧ оценили идею пересмотреть условия ОМС для неработающих граждан
    Движение «Сорок сороков» предложило запретить продажу презервативов семьям
    Тим Бертон и Моника Белуччи объявили о расставании

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Перейти в раздел

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    Перейти в раздел

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
