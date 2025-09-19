  • Новость часаМинобороны создало структуру для научных исследований в области РЭБ
    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
    Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы
    Захарова связала виллы Умерова в США с умением Киева «клянчить» деньги
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    Российские войска вошли в Ямполь в ДНР
    В Сумской области по всему фронту возросла интенсивность боев
    Трамп пообещал «поддерживать мир» на Украине после завершения конфликта
    Глава РКН рассказал о пользе ограничений звонков в WhatsApp и Telegram
    Госдолг Украины превысил 100% ВВП
    Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    19 сентября 2025, 10:52 • Новости дня

    Белоруссия выслала чешского дипломата в ответ на действия Праги

    МИД Белоруссии объявил персоной нон грата чешского дипломата

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Белоруссии объявило советника чешской дипломатической миссии персоной нон грата.

    Министерство иностранных дел Белоруссии объявило персоной нон грата чешского дипломата в ранге советника, передает ТАСС.

    В ведомстве пояснили, что решение стало ответом на действия Польши и Чехии, которые ранее потребовали выезда белорусских дипломатов со своей территории по «абсолютно надуманным и безосновательным предлогам». Дипломату из Чехии предписано покинуть Белоруссию в течение 72 часов.

    В министерстве заявили: «Хотели бы дополнительно акцентировать [внимание], что к сложившейся ситуации привело годами культивируемое предвзятое отношение к Беларуси властей Чехии». Там также отметили, что вынуждены реагировать согласно дипломатической практике, в том числе с учетом ограничений против посольства Белоруссии в Чехии.

    Кроме того, в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши Войцех Филимонович, с которым обсудили состояние двусторонних отношений. Подробности этой беседы пообещали сообщить позднее.

    В министерстве подчеркнули, что считают инцидент исчерпанным, но в случае дальнейшей эскалации будут реагировать адекватно. Соответствующая позиция доведена до Праги и Варшавы.

    Ранее власти Чехии объявили белорусского дипломата персоной нон грата по обвинению в участии в разведывательной сети.

    Сообщалось. что Прага продвигает на уровне Евросоюза инициативу о введении ограничений на передвижение сотрудников российских диппредставительств и членов их семей.

    16 сентября 2025, 20:53 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»

    Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель «Цирконом» на учениях «Запад-2025»

    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
    @ Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Фрегат Северного флота поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    В ходе учений «Запад-2025» фрегат Северного флота «Адмирал Головко» успешно поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон», передает ТАСС. Пуск ракеты был осуществлен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа, расположенному в Архангельской области. Дистанция от точки пуска до цели составила примерно 900 километров.

    «Ракета поразила назначенную цель прямым попаданием», – заявили в Министерстве обороны.

    В ведомстве также отметили, что пуск был произведен в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы на территории России и Белоруссии, включая авиацию и корабли.

    Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран привлекались к стратегическим совместным учениям «Запад-2025» в Мулино Нижегородской области.

    Президент Владимир Путин на полигоне Мулино, где проходил основной этап учений «Запад-2025», осмотрел более 400 образцов вооружения, включая 125 единиц, которые уже применяются в ходе спецоперации на Украине.

    16 сентября 2025, 17:00 • Новости дня
    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны

    Эксперт по туризму Котляр назвала страны с безотказной выдачей шенгенских виз россиянам

    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Для южных и западных европейских стран туризм является одним из ключевых источников дохода, а россияне ценятся за свою платежеспособность. Поэтому ряд стран ЕС по-прежнему охотно выдает россиянам шенгенские визы, рассказала газете ВЗГЛЯД эксперт по туризму Майя Котляр.

    В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что несмотря на заявление Еврокомиссии о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам, полностью их не ограничат. Пять стран ЕС, а именно Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия, уже заблокировали визовые ограничения для граждан России.

    «Ситуация с шенгенскими визами сегодня неоднородная. Если говорить о странах, которые лучше всего выдают визы – это Греция, Испания, Франция, Италия и Венгрия. Они активно сопротивляются любым попыткам полного запрета виз для россиян. В этих странах визовые центры работают, пусть и с задержками, но турпоток поддерживается», – говорит Котляр.

    Чаще всего россиянам отказывают в предоставлении шенгенской визы страны Балтии, Чехия, Польша и Финляндия, отмечает собеседница. Они в большинстве случаев даже не принимают документы и визовые ограничения там самые жесткие. Это объясняется как политической позицией, так и их пограничным положением.

    «Туризм для южных и западных стран ЕС, которые блокируют визовые ограничения – это экономика. Греция, Италия, Испания, Франция традиционно принимают миллионы туристов ежегодно и россияне хоть и не самые массовые, но платежеспособные клиенты. Плюс эти страны завязаны на сезонность: зима – это горнолыжка, лето – море. Убрать даже часть потока означает потерять деньги в регионах, где туризм – один из ключевых источников дохода», – объясняет эксперт.

    Она подчеркивает, что поток в европейские страны действительно снизился. Если до пандемии выдавалось до 4 млн виз в год, то сейчас около 550 тысяч. Но для Европы это все равно значимая аудитория. «Туризм – это не только отели и рестораны, это рабочие места, налоги, авиация, транспорт, культура. Именно поэтому европейские страны не готовы полностью отказаться от российских туристов даже при политическом давлении», – заключила Котляр.

    Ранее стало известно, что в ряде государств Европейского союза обсуждалась инициатива о полном прекращении допуска туристов из России. При этом отмечалось, что согласия большинства стран по данному вопросу не достигнуто.

    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    16 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России

    Политолог Ткаченко: Участие Индии в военных учениях России и Белоруссии – мощный сигнал Западу

    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе считали, что Индия – это часть британской цивилизации, которая никогда не выйдет из-под их зоны влияния. Однако такая позиция оказалась ошибочной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал участие индийских военных в учениях «Запад-2025» и реакцию Запада на решение Дели.

    «Участие индийских военнослужащих в учениях «Запад-2025» – это реакция Нью-Дели на действия США и всего Запада», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он напомнил о давлении Белого дома на Индию в связи с покупкой российской нефти.

    Собеседник также указал на предпринимаемые Вашингтоном попытки «выровнять торговый баланс» между странами введением пошлин на товары из Индии, которые суммарно сейчас составляют 50%.

    «На Западе считали, что Дели – это часть британской цивилизации, республика «боится» Китая и поэтому не выйдет из-под западной зоны влияния. Однако эта позиция оказалась ошибочной», – подчеркнул эксперт. В итоге Индия, осознав, что равноправное, взаимовыгодное общение с партнерами не складывается, сделала серию шагов в направлении от западных стран.

    Первый – это участие в саммите БРИКС в Казани и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Второй – визит в Тяньцзинь на саммит ШОС и продолжительный разговор с Владимиром Путиным в машине, а также встреча с Си. Третий – жесткий ответ Дели на требование американской стороны прекратить покупать российскую нефть.

    А теперь и участие в учениях «Запад-2025». «Это мощный сигнал о том, что Дели видит Москву в качестве своего военного партнера, союзника», – акцентировал Ткаченко. По его мнению, Запад упустил момент, когда Индия начала тяготиться давлением и стала принципиально менять свою позицию. Теперь американцам и европейцам остается лишь «беситься».

    «Они потеряли Дели по своей собственной глупости. Будет ли это движение обратимым – неизвестно. Но пока есть повод для того, чтобы им расстраиваться, а России порадоваться», – иронично отметил эксперт. По его прогнозам, «переход красной черты» не приведет к жестким последствиям для индийской стороны.

    «Скажем, тот же Дональд Трамп часто делает резкие заявления, но в последствии мало что претворяет в жизнь. Так что тут Запад, скорее всего, ограничится лишь возмущениями, но не перейдет к каким бы то ни было серьезным шагам», – заключил Ткаченко.

    Напомним, Индия направила 65 военнослужащих, включая бойцов полка «Кумаон», одного из старейших и престижнейших подразделений индийской армии, для участия в российско-белорусских учениях «Запад-2025». Об этом сообщило минобороны страны.

    В военном ведомстве уточнили, что бойцы будут участвовать в совместных тренировках, тактических учениях и освоении специальных навыков владения оружием вместе с российскими военными. В Нью-Дели заявили, что их цель – «укрепить оборонное сотрудничество и дух взаимного доверия между Индией и Россией».

    Британская газета The Times пишет, что военнослужащие из Индии дислоцируются на учебном полигоне Мулино в Нижегородской области. Республика «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», считают опрошенные изданием аналитики. Решение Дели стало «тревожным сигналом», говорится в материале.

    «Активное участие Индии в учениях «Запад» вызывает обеспокоенность относительно будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности», – заявил бывший заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте Дэвид Меркель.

    Учения «Запад-2025» проходят на полигонах в Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей с 12 по 16 сентября. Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии. За маневрами накануне наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран-членов НАТО – США, Турции и Венгрии.

    18 сентября 2025, 09:19 • Новости дня
    Каллас подверглась критике за позиции по России и Газе

    Politico: В ЕС растет недовольство главой евродипломатии Каллас из-за Газы и России

    Каллас подверглась критике за позиции по России и Газе
    @ European Union/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе усиливается недовольство работой глав Евродипломатии Каи Каллас, которую упрекают в жесткой позиции по России и слабой реакции на ситуацию в Газе, сообщило европейское издание Politico.

    Politico пишет, что политики и чиновники Еврокомиссии выражают сомнения в эффективности деятельности Каллас и отмечают напряженность в отношениях с коллегами, включая председателя Европейского совета Антониу Кошту, передает ТАСС.

    По словам одного из европейских чиновников, если человек не справляется со своей работой, ее выполняет кто-то другой. Источники подчеркивают, что Каллас подвергается критике за излишне жесткую, по их мнению, позицию по России, которую называют «ястребиной».

    В то же время недовольство вызывает и позиция Каллас по палестино-израильскому конфликту, в частности, неспособность «привлечь Израиль к ответственности за гуманитарный кризис» в Газе. Работу Каллас на новом посту считают неубедительной многие коллеги по Еврокомиссии и другим брюссельским кругам.

    Каллас была назначена верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности в 2024 году после того, как занимала пост премьер-министра Эстонии.

    Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал Каю Каллас самой глупой в Евросоюзе.

    Каллас выступила с речью о поддержке Украины при полупустом зале Европарламента.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Каллас деградацией внешнеполитических методов Евросоюза.

    16 сентября 2025, 23:11 • Новости дня
    Фон дер Ляейн перечислила отрасли, против которых направлен 19-й пакет санкций

    В ЕК перечислили отрасли России, против которых направлен 19-й пакет санкций

    Фон дер Ляейн перечислила отрасли, против которых направлен 19-й пакет санкций
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляейн сообщила, на какие отрасли направлен 19-й пакет антироссийских санкций.

    «Еврокомиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленных против криптовалют, банков и энергетики. Военная экономика России, поддерживаемая доходами от продажи ископаемого топлива, финансирует кровопролитие на Украине», – написала глава ЕК в соцсети Х.

    Она пояснила, что ЕК стремится положить конец кровопролитию, поэтому предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива.

    Фон дер Ляйен также отметила, что провела очень хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Напомним, Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия ужесточила контроль за экспортом оборудования двойного назначения из Евросоюза, чтобы ограничить доступ России к передовым технологиям, сообщила газета Financial Times.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Москва выводит недружественные страны из оборота.


    16 сентября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Reuters: Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа согласовала предоставление Украине первого пакета военной помощи, полностью оплаченного европейскими союзниками, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, такое решение принято на фоне договоренности, достигнутой ранее между США и странами Евросоюза, передает ТАСС.

    В июле Трамп сообщил, что США и европейские государства достигли формата, при котором поставки американских вооружений для Киева будут оплачиваться ЕС. По словам президента, новая схема должна снизить финансовую нагрузку на Вашингтон.

    Ранее в Италии заявили об отсутствии у США оружия для перелома ситуации на Украине.

    В начале сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса ускорить оформление заказов и оплату американских вооружений для Киева.

    17 сентября 2025, 14:59 • Новости дня
    Греческий экс-министр назвал главу ЕК «полоумной военной преступницей»

    Экс-глава минфина Греции Варуфакис: Фон дер Ляйен – полоумная военная преступница

    Греческий экс-министр назвал главу ЕК «полоумной военной преступницей»
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/capitalpictures.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в том, что она подталкивает Европу к милитаризации, заставляя брать кредиты на приобретение танков у концерна Rheinmetall.

    «Урсула фон дер Ляйен, полоумная военная преступница, подталкивает Европу к взятию миллиардов евро в кредит для покупки у концерна Rheinmetall танков, которые нам не нужны», – заявил Варуфакис на форуме «Облачные города» в Москве, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что эти танки, закупаемые за огромные кредитные средства, являются совершенно бесполезными и не востребованы даже на Украине.

    Издание Politico сообщало, что Европарламент проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в период с 6 по 9 октября.

    В июле евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен. Депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали эту инициативу.

    17 сентября 2025, 11:30 • Новости дня
    Дипломат назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО

    Дипломат Долгов назвал психозом серию вызовов послов России в МИД стран НАТО

    Дипломат назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дипломатические отношения России и Запада фактически заморожены, однако последние вспоминают про российские посольства, когда им нужно реализовать «грязные политические цели». Сейчас речь идет о нагнетании истерии, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Так он прокомментировал серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО после инцидента с БПЛА в Польше.

    «После инцидента с БПЛА в Польше Москва предложила Варшаве провести консультации, но польские власти, у которых, видимо, рыльце в пуху, отказались. В то же время внешнеполитические ведомства стран НАТО одно за другим начали вызывать российских послов», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    Происходящее он назвал «антироссийским психозом». Собеседник напомнил, что дипломатические отношения России и Запада фактически заморожены, но последние вспоминают про наши посольства, когда им нужно реализовать «грязные политические цели». Сейчас речь идет о нагнетании истерии, добавил Долгов.

    «Западные правительства сталкиваются с падением рейтингов, протестами, недовольством собственных граждан из-за тяжелой социальной и экономической ситуации внутри стран. На этом фоне элитам, чтобы удержаться у власти, нужен внешний враг. Их цель – переключить внимание населения и мобилизовать его», – детализировал он.

    «Государства – члены НАТО занимаются тем, что валят с больной головы на здоровую», – указал собеседник. Долгов напомнил слова Дмитрия Пескова о том, что Североатлантический альянс де-факто вовлечен в войну против России. «Блок несет ответственность за напряженность, которая создается. Мы представляем факты на разных международных площадках в конструктивных форматах, выражаем демарши послам стран Запада», – отметил собеседник.

    «Но ставить на поток вызов, скажем, европейских дипломатов нет смысла. Они сейчас оторваны от реальной ситуации, поэтому не рассматриваются в качестве серьезного канала связи. У МИД России есть дела поважнее, чем бесплодное общение с послами стран НАТО», – заключил Долгов.

    С 10 сентября многие страны НАТО вызвали российских послов в МИД. Так, во вторник в министерство иностранных дел Дании попросили явиться представителя России Владимира Барбина. Причиной необходимого разговора дипведомство видит «преднамеренное нарушение БПЛА воздушного пространства в Польше».

    Посол заявил, что «поспешность, с которой страны НАТО обвиняют в произошедшем Россию и наращивают военное присутствие в пограничных государствах, лишь способствует дальнейшей эскалации напряженности и свидетельствует о заряженности стран альянса на продолжение конфликта на Украине».

    Ранее МИД Норвегии вызвал посла России Николая Корчунова. Представители министерства назвали нарушение воздушного пространства Польши «безответственным и неприемлемым» и выразили полную солидарность с Варшавой и союзниками.

    В свою очередь, гендиректор политического департамента МИД Болгарии Гергана Караджова вручила послу России Элеоноре Митрофановой письменный демарш, в котором говорилось об осуждении «умышленного нарушения воздушного пространства Польши». Отмечается, что София рассматривает «действия Москвы» как «угрозу безопасности» для Европы.

    Из-за инцидента с нарушением беспилотниками воздушного пространства Польши российских дипломатов также вызывали внешнеполитические ведомства Финляндии, Швеции, Чехии, Нидерландов и Испании.

    Напомним, 10 сентября польское командование ВС заявило о нарушении некими БПЛА воздушного пространства и в ответ подняло в воздух военные самолеты НАТО. Позднее в Варшаве отчитались об уничтожении нескольких дронов.

    Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км. Впрочем, Москва выразила готовность к проведению консультаций с Варшавой.

    16 сентября 2025, 19:38 • Новости дня
    МИД предупредил об изменении порядка пересечения госграницы детьми

    Россия исключила свидетельство о рождении из документов для въезда и выезда детей

    Tекст: Денис Тельманов

    Детям младше 14 лет потребуется загранпаспорт для поездок в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию с 2026 года.

    С 20 января 2026 года свидетельство о рождении больше не будет являться документом, дающим право гражданам России до 14 лет выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, сообщает Консульский департамент МИД России. Теперь для пересечения российской границы несовершеннолетним потребуется заграничный паспорт.

    После этой даты въезд на территорию России по свидетельству о рождении останется возможен только для тех детей, которые выехали за рубеж с этим документом до 20 января 2026 года. Также отменяется возможность оформления в российских консульствах указанных стран свидетельства на въезд взамен утерянного или испорченного свидетельства о рождении или при достижении ребенком 14 лет за границей.

    Международные соглашения России с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией, позволяющие детям до 14 лет пересекать границу по свидетельству о рождении, продолжают действовать. Однако, как отмечается, ведется работа по их изменению для исключения свидетельства о рождении из числа проездных документов.

    Родителям рекомендуется оформить заграничный паспорт на ребенка заранее. Подать заявление на оформление документа может только законный представитель несовершеннолетнего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай разрешит гражданам России с обычными загранпаспортами посещать страну без визы на срок до 30 дней. После введения безвизового режима количество бронирований авиабилетов в Китай на вторую половину сентября увеличилось на 50%.

    17 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз не рассматривает возможность полного отказа от импорта российской нефти, заявил европейский дипломат.

    Несмотря на обсуждения такого сценария, он признан нереалистичным, передает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный европейский дипломатический источник.

    «Дискуссии есть, но все понимают, что этот сценарий нереалистичен, население европейских стран не воспримет это», – заявил собеседник агентства.

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше установленного срока в 2027 году, несмотря на давление президента США Дональда Трампа.

    Трамп ранее заявил, что готов ввести санкции против России только при условии согласия всех стран НАТО и полного отказа от закупок российской нефти.

    16 сентября 2025, 18:25 • Новости дня
    NYT назвала присутствие представителей США на учениях «Запад-2025» неожиданностью
    NYT назвала присутствие представителей США на учениях «Запад-2025» неожиданностью
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В учениях «Запад-2025» на территории Белоруссии неожиданно приняли участие представители США, что вызвало удивление среди военных и международных наблюдателей, пишет The New York Times (NYT).

    Газета The New York Times отметила неожиданность присутствия представителей США на учениях «Запад-2025» в Белоруссии, пишут «Известия».

    По данным издания, появление американской стороны стало примечательным событием, поскольку маневры традиционно посвящены отработке обороны России от возможного вторжения со стороны НАТО.

    В NYT подчеркнули, что учения проводятся раз в четыре года, а самой мощной страной альянса являются Соединенные Штаты. По словам авторов публикации, белорусские военнослужащие восприняли визит представителей США как приятный сюрприз. В статье отмечается, что республика выразила восторг по поводу участия американцев в маневрах.

    Напомним, американские военные приняли участие в наблюдении за совместными белорусско-российскими учениями «Запад-2025».

    16 сентября 2025, 14:40 • Новости дня
    ЕС решил восполнить нехватку рабочей силы пожилыми людьми и инвалидами
    ЕС решил восполнить нехватку рабочей силы пожилыми людьми и инвалидами
    @ Arne Dedert/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Евросоюза намерены активнее привлекать к труду мигрантов, пожилых и людей с инвалидностью, чтобы компенсировать дефицит рабочих рук.

    Комиссия по изменениям в сфере занятости и социальной ситуации в Европе опубликовала доклад, в котором предлагается вовлекать женщин, пожилых, мигрантов и инвалидов для решения кадрового дефицита, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что более 7 млн мигрантов сейчас не заняты работой в странах Евросоюза по причине языкового барьера, дискриминации, непризнания квалификаций и административных препятствий.

    «Более эффективная интеграция недопредставленных групп – таких как женщины, пожилые люди, мигранты и инвалиды – на рынок труда может помочь уменьшить нехватку навыков и рабочей силы, а также компенсировать демографические изменения, которые могут сократить рабочую силу ЕС на 18 миллионов к 2050 году», – сказано в докладе.

    В документе также уточняется, что почти 20% трудоспособного населения Евросоюза или около 51 млн человек не входят в состав рабочей силы, большинство из них – женщины, пожилые, мигранты и инвалиды. Мигранты сталкиваются с самым высоким риском бедности среди работающих – его уровень составляет 38%. При этом они обладают навыками, способными восполнить нехватку работников в наиболее дефицитных отраслях.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал привлекать мигрантов для решения кадрового дефицита.

    17 сентября 2025, 17:20 • Новости дня
    Лукашенко назвал требования к будущему президенту Белоруссии

    Лукашенко заявил о желании видеть «крепкого мужика» президентом Белоруссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будущим главой государства должен стать «крепкий мужик, который обязательно понюхал пороха».

    Лукашенко на встрече с историками и экспертами, посвященной Дню народного единства подчеркнул, что регулярно говорит о возможности появления нового президента, чтобы общество привыкало к этой мысли. Он отметил, что не считает себя великим, однако длительное пребывание у власти сделало его привычной фигурой для белорусов, передает ТАСС.

    По данным БелТА, Лукашенко также выразил мнение, что был бы рад видеть женщину-президента, если бы появилась достойная кандидатура. Однако, по его словам, из-за сложной ситуации вокруг Белоруссии сейчас предпочтительнее, чтобы страной руководил мужчина с военным опытом. Президент добавил, что очень уважает женщин, но считает, что нельзя «бросать их на эту горячую сковородку сегодня».

    Ранее Лукашенко заявил, что намерен брать из советского прошлого только лучшее и сохранять достижения той эпохи.

    Кроме того, президент Белоруссии заявил, что в начале 90-х в республике предпринимались попытки отказаться от использования русского языка.

    17 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Названа новая дата публикации очередного пакета санкций ЕС против России

    Handelsblatt: ЕК представит новые антироссийские санкции 19 сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия планирует представить 19-й санкционный пакет против России 19 сентября, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в ЕС.

    Как сообщает Handelsblatt, обсуждение сопровождалось ужесточением первоначальных предложений, передает ТАСС.

    Основная цель новых ограничений, по данным издания, – ускорить отказ стран Европы от закупок российской нефти и газа, а также усилить давление на Китай и Индию, чтобы те прекратили покупку российских энергоносителей. Так, ЕС собирается распространить санкции на банки и нефтеперерабатывающие заводы Индии и Китая, которые, по мнению Брюсселя, продолжают сотрудничество с Россией.

    В черный список планируется внести также новые нефтяные танкеры, которые предположительно используются для перевозки российской нефти. При этом Еврокомиссия отклонила предложение бывшего президента США Дональда Трампа о введении штрафных пошлин против Китая и Индии.

    Ранее ЕС отложил новый пакет санкций против России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова поясняла, что Москва готова ответить на новые санкции Евросоюза.

    18 сентября 2025, 05:05 • Новости дня
    Лукашенко заявил о нежелании помилованного Статкевича покидать Белоруссию
    Лукашенко заявил о нежелании помилованного Статкевича покидать Белоруссию
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «Пул первого»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о нежелании оппозиционера Николая Статкевича, который был помилован и освобожден из тюрьмы 11 сентября, покидать страну и оставаться в Литве.

    По словам белорусского лидера, Статкевич после освобождения отправился в Литву.

    «Туда зашел вроде на нейтральную – или куда – полосу, перешел к литовцам. Ребята спросили: «Ты в Беларусь хочешь? Ты ж в тюрьму [там пойдешь]». Говорит: «Пойду в тюрьму». Хорошо, забрали его. Не бросишь же его. Все-таки наш человек. Гражданин, вернее, наш. Забрали его в Беларусь. Зачем обижать?» – приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

    При этом белорусский президент отметил, если оппозиционер «хочет быть лидером по сжиганию автомобилей и домов милиции», пускай остается за пределами страны.

    «Если он хочет свою старость как-то оформить и по-человечески прожить ее <…>  хватит уже, повоевал – это другая история. То есть, и по-человечески надо подходить», – уточнил глава республики.

    Ранее, 11 сентября, пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила о помиловании 52 заключенных, «исходя из принципов гуманизма». В числе помилованных были лидеры и участники экстремистских, террористических организаций, участники массовых беспорядков, представители экстремистских и деструктивных СМИ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне Белоруссия освободила 14 заключенных после визита заместителя спецпосланника президента США Кита Келлога в Минск.

    16 сентября Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек, осужденных в том числе за экстремизм.

    Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях

    Китай сам запретил своим компаниям покупать американские чипы Nvidia, необходимые для искусственного интеллекта. Эти чипы были одним из рычагов давления США на Пекин. А теперь Китай разрывает многолетнюю зависимость и обретает технологический суверенитет. Это именно то, чего Вашингтон так боялся. Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    Зеленский оставил Украину без официантов

    На Украине после недавней отмены ограничений на выезд за границу молодым парням в возрасте 18-22 лет более трети работодателей столкнулись с нехваткой рабочей силы. Как выяснили социологи, особо остро проблему ощутили в сфере обслуживания, а также крупные компании. Отток молодежи отмечен и в учебных заведениях. Почему Киев пошел на отмену этих ограничений и как это впоследствии отразится на демографической ситуации и экономике Украины? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Канцлер Мерц долго не протянет

      Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

