Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.3 комментария
Белоруссия выслала чешского дипломата в ответ на действия Праги
МИД Белоруссии объявил персоной нон грата чешского дипломата
Министерство иностранных дел Белоруссии объявило советника чешской дипломатической миссии персоной нон грата.
Министерство иностранных дел Белоруссии объявило персоной нон грата чешского дипломата в ранге советника, передает ТАСС.
В ведомстве пояснили, что решение стало ответом на действия Польши и Чехии, которые ранее потребовали выезда белорусских дипломатов со своей территории по «абсолютно надуманным и безосновательным предлогам». Дипломату из Чехии предписано покинуть Белоруссию в течение 72 часов.
В министерстве заявили: «Хотели бы дополнительно акцентировать [внимание], что к сложившейся ситуации привело годами культивируемое предвзятое отношение к Беларуси властей Чехии». Там также отметили, что вынуждены реагировать согласно дипломатической практике, в том числе с учетом ограничений против посольства Белоруссии в Чехии.
Кроме того, в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши Войцех Филимонович, с которым обсудили состояние двусторонних отношений. Подробности этой беседы пообещали сообщить позднее.
В министерстве подчеркнули, что считают инцидент исчерпанным, но в случае дальнейшей эскалации будут реагировать адекватно. Соответствующая позиция доведена до Праги и Варшавы.
Ранее власти Чехии объявили белорусского дипломата персоной нон грата по обвинению в участии в разведывательной сети.
Сообщалось. что Прага продвигает на уровне Евросоюза инициативу о введении ограничений на передвижение сотрудников российских диппредставительств и членов их семей.