ВС России взяли под контроль логистику ВСУ у Красноармейска

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские войска взяли под полный огневой контроль всю логистическую сеть Вооружённых сил Украины в районе Красноармейска (Покровска), передает ТАСС.

Кимаковский добавил, что «вокруг Красноармейска вся логистика противника, вся сеть дорог основных и окольных находится под нашим огневым давлением, под плотным огнем».

Кроме того, Кимаковский сообщил, что российские подразделения закрепились в центральной части поселка Ямполь на краснолиманском направлении. Он уточнил, что штурмовые группы уверенно продвигаются и уже заняли позиции в центре Ямполя, где продолжаются бои у школы.

Советник подчеркнул, что Ямполь имеет стратегическое значение для дальнейшего охвата Красного Лимана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин рассказал о подготовке украинских военных к уличным боям в Красноармейске. Российские войска взяли под контроль последнюю трассу снабжения украинских военных в Красноармейске. Пушилин сообщил о переброске дополнительных сил украинской армии к Красноармейску.