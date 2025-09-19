Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.3 комментария
ВС России взяли под контроль логистику ВСУ у Красноармейска
Российские войска установили полный огневой контроль над транспортными путями вооруженных сил Украины в районе Красноармейска, что затрудняет их снабжение, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, российские войска взяли под полный огневой контроль всю логистическую сеть Вооружённых сил Украины в районе Красноармейска (Покровска), передает ТАСС.
Кимаковский добавил, что «вокруг Красноармейска вся логистика противника, вся сеть дорог основных и окольных находится под нашим огневым давлением, под плотным огнем».
Кроме того, Кимаковский сообщил, что российские подразделения закрепились в центральной части поселка Ямполь на краснолиманском направлении. Он уточнил, что штурмовые группы уверенно продвигаются и уже заняли позиции в центре Ямполя, где продолжаются бои у школы.
Советник подчеркнул, что Ямполь имеет стратегическое значение для дальнейшего охвата Красного Лимана.
