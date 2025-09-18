Пашинян объяснил, почему Арарат убирают с визовых штампов Армении

Решетников объявил о переходе России к модели возвратной миграции

Tекст: Елизавета Шишкова

Переход России к возвратной миграции озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС. Министр пояснил, что страна на длительный период будет использовать новый подход в привлечении трудовых мигрантов, ориентируясь на схему временного пребывания – заработал и покинул страну.

Решетников отметил, что рынок труда изменился благодаря платформенной экономике, позволив эффективнее использовать разные формы занятости. Он подчеркнул, что экономика страны растет при рекордно низкой безработице, которая снизилась с менее 3% в 2023 году до 2,2% в текущем году.

«В последние годы экономика растет при аномально низкой безработице. Рост в 2023 и 2024 году был более 4% в год, при этом безработица уже в 2023 году снизилась до менее чем 3%, а сейчас 2,2%, но экономика продолжает рост. Экономика научилась справляться с этими ограничениями, связанными с кадрами. Во многом это связано с тем, что рынок труда сильно изменился. В основе этих изменений – платформенная экономика, которая позволяет гораздо эффективнее вовлекать труд в разных формах», – заявил глава Минэкономразвития.

В текущей демографической ситуации, отметил министр, стране необходимо привлекать мигрантов для решения проблемы нехватки кадров, однако подход к миграционной политике теперь будет базироваться на принципах возвратности. Дополнительно Решетников сообщил о приоритетном внимании к росту производительности труда.

