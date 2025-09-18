Пашинян объяснил, почему Арарат убирают с визовых штампов Армении

Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
Пашинян: Арарат убирают с визовых штампов для укрепления государственности
Власти Армении приняли решение убрать изображение горы Арарат с визовых штампов для укрепление армянской государственности, заявил премьер Армении Никол Пашинян.
Правительство Армении уберет изображение горы Арарат с визовых штампов, передает РИА «Новости». Никол Пашинян заявил, что этот шаг направлен на укрепление государственности, суверенитета и безопасности страны.
Пашинян заявлял, что необходимо признать высшей точкой Армении гору Арагац, а не Арарат, находящийся в Турции. Позже Пашинян украсил свой кабинет изображением Арагаца.
Премьер подчеркнул, что любые изображения на штампах должны быть связаны с международно признанной территорией Армении. Он также напомнил, что использование термина «Западная Армения» вызывает недовольство у соседних государств. Пашинян добавил, что все изменения соответствуют международным стандартам и способствуют ответственному членству Армении в мировом сообществе.
Ранее власти Армении убрали изображение горы Арарат со штампа погранконтроля.