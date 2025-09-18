Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам за финансирование ВСУ

Жительницу Энергодара осудили за госизмену и переводы украинским военным

Tекст: Мария Иванова

Запорожский областной суд признал гражданку Я., жительницу Энергодара 1988 года рождения, виновной в совершении государственной измены и финансировании ВСУ, сообщает ТАСС. Ей назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы и дополнительное ограничение свободы сроком до одного года.

В суде отметили, что после начала спецоперации на Украине женщина негативно относилась к российским властям в регионе. Она просматривала контент в проукраинских телеграм-каналах и социальных сетях, где призывали поддерживать ВСУ материально.

С декабря 2023 года, после получения российского гражданства, гражданка Я. через приложение Privat24 осуществила шесть денежных переводов украинским волонтерам и военнослужащим на сумму почти 3 тыс. гривен, что эквивалентно приблизительно 7 тыс. рублей.

В апреле 2025 года сотрудники УФСБ по Запорожской области задержали женщину. После задержания было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

