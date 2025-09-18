Эксперты «Нейроинформ» сообщили о схеме мошенничества с электронными дневниками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники начали активно выманивать у школьников коды из смс для получения доступа к учетным записям на «Госуслугах» и банковским приложениям, используя предлог перевыпуска электронного дневника, передает РИА «Новости». Как рассказали эксперты компании «Нейроинформ», специализирующейся на кибербезопасности, эта схема получила распространение в сентябре 2025 года. Злоумышленники звонят детям, представляясь учителями, и просят прислать коды, чтобы якобы обновить электронный дневник.

В компании пояснили, что школьники, доверяя собеседникам, отправляют коды, полагая, что помогают родителям. В результате мошенники получают доступ к «Госуслугам», банковским счетам и клиент-банкам родственников школьников, похищая с их счетов деньги. По словам экспертов, уже зафиксированы случаи, когда сумма хищений исчислялась несколькими сотнями тысяч рублей.

Мошенники также нацелены на учителей: им приходят сообщения в мессенджерах якобы от директоров или чиновников с требованием срочно перевести деньги на «спецсчет», чтобы избежать проверок. Преподаватели, не подозревая обман, переводят средства на счета злоумышленников.

Родители школьников тоже оказались в зоне риска – им пишут с взломанных аккаунтов учителей в социальных сетях и мессенджерах с просьбой перевести деньги на ремонт школы. Эксперты советуют не доверять подобным сообщениям и не переводить деньги по первому требованию, а также ни в коем случае не сообщать никому коды из смс.

В «Нейроинформ» призывают всех участников образовательного процесса проявлять осторожность, перепроверять любую поступающую информацию и не поддаваться на провокации мошенников, даже если сообщение пришло якобы от сотрудника школы или чиновника.

