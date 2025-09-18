В Госдуме предложили отменить наставничество для стоматологов и фармацевтов

Tекст: Ирма Каплан

Глава комитета Сергей Леонов заявил, что необходимо пересмотреть перечень специальностей, для которых будет сохраняться обязательная работа под руководством наставника после окончания вуза, сообщает РБК.

Он подчеркнул, что для выпускников стоматологических и фармацевтических факультетов возможен дефицит рабочих мест для прохождения наставничества. Леонов также предложил освободить от наставничества выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее Минздрав России выдвинул инициативу о введении порядка, при котором выпускники медицинских и фармацевтических образовательных программ должны три года работать под наставничеством. После чего смогут пройти периодическую аккредитацию специалиста.

Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Минздрав разработал проект по введению обязательной отработки для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучавшихся на бюджете, в организациях системы ОМС, с возможностью самостоятельного выбора региона и места работы при наличии вакансий.