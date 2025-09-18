Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?4 комментария
В Госдуме предложили отменить наставничество для стоматологов и фармацевтов
Глава Комитет Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов предложил отменить для выпускников стоматологических и фармацевтических специальностей отработку с наставником после окончания вуза, учитывая возможный дефицит рабочих мест.
Глава комитета Сергей Леонов заявил, что необходимо пересмотреть перечень специальностей, для которых будет сохраняться обязательная работа под руководством наставника после окончания вуза, сообщает РБК.
Он подчеркнул, что для выпускников стоматологических и фармацевтических факультетов возможен дефицит рабочих мест для прохождения наставничества. Леонов также предложил освободить от наставничества выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее Минздрав России выдвинул инициативу о введении порядка, при котором выпускники медицинских и фармацевтических образовательных программ должны три года работать под наставничеством. После чего смогут пройти периодическую аккредитацию специалиста.
Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Минздрав разработал проект по введению обязательной отработки для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучавшихся на бюджете, в организациях системы ОМС, с возможностью самостоятельного выбора региона и места работы при наличии вакансий.